The Glory gây sốt với 1 bức ảnh chế: Song Hye Kyo nói hộ tiếng lòng chị em mỗi lần đi làm tóc

Dù đã lên sóng được hơn 1 tuần nhưng The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) hiện vẫn đang là bộ phim hot hit được bàn tán trên nhiều diễn đàn. Đáng chú ý, bức ảnh chế từ phim những ngày gần đây được netizen truyền tay nhau với tốc độ nhanh chóng mặt. Song Hye Kyo và Thầy giáo Chu đã nói lên tiếng lòng chị em mỗi lần đi làm tóc, đặc biệt là hội tóc ngắn xem mà thấu tâm can.

Song Hye Kyo trong phim để tóc bob uốn cụp, trùng hợp thế nào Thầy giáo Chu cũng để kiểu tóc tương tự (nhưng có phần ngố hơn). Bởi thế, cư dân mạng đã nhanh chóng đặt 2 người này cạnh nhau, lấy Song Hye Kyo là nguyên mẫu tóc đẹp và Thầy giáo Chu là minh chứng cắt tóc fail

Có thể thấy rõ, cùng là tóc bob nhưng tóc Song Hye Kyo có độ phồng và nếp cụp rất đẹp nhưng thầy giáo Chu lại để tóc có đuôi layer lộn xộn, ít phồng ép sát vào mặt hơn. Cộng thêm tóc mái bằng dày cộp ngang lông mày trông lại càng ngố. Kiểu tóc của thầy giáo Chu đích thị là mái tóc mà nhiều cô nàng nhận được sau khi yêu cầu cắt tóc bob giống ảnh mẫu mỗi lần ra tiệm

Tết đến, chị em nào cũng đi làm tóc với mong muốn mang về giao diện xinh tươi. Tuy nhiên, khả năng cắt hỏng/ làm tóc hỏng khiến chị em mang về kiểu tóc không đẹp như kì vọng cũng rất cao. Chẳng thế mà mỗi dịp cận Tết, hàng loạt những bức ảnh chế, ảnh "khoe" thực tại tóc fail lại được phái nữ rần rần chia sẻ.

Cắt tóc ngắn là 1 loại rủi ro vô cùng lớn. Tóc bị cắt quá ngắn so với mong muốn, cắt mái fail để lộ lông mày, tóc ngắn nhưng lại không vào nếp, nếp cứ chôm chỉa sang 2 bên... thực sự là bao nhiêu nỗi niềm

Tóc tỉa layer đúng là rất phổ biến và được lòng các quý cô. Nhưng xem ảnh thì xinh lung linh còn cắt về lại cứ bông xù xơ xác đến là buồn

Nhuộm cả đầu thì dễ chứ cứ nhuộm highlight, hidden... là y như rằng khả năng fail cực lớn

Yêu cầu tóc xoăn sóng mà thành quả nhìn cứ như tóc hỏng do nhiệt độ cao

Không muốn rơi vào thảm cảnh "tiền mất tật mang", mất bao công háo hức mong chờ làm tóc xinh chơi Tết mà kết quả chẳng ra đâu vào đầu thì chị em nhất định phải lưu ý 4 điều này.

Chọn tiệm uy tín

Tay nghề của thợ làm tóc là tiêu chí hàng đầu quyết định đến sự thành công của 1 kiểu tóc. Dù là cắt tóc ngắn hay để tóc dài, làm tóc xoăn hay tóc duỗi thẳng thì chị em cũng nhất định phải chọn 1 tiệm tóc uy tín, thợ có tay nghề cao và chuyên nghiệp. Bởi chỉ cần sai lệch 1 chút thôi là tóc làm ra sẽ không thể giống như nguyên mẫu, khác xa với mong muốn của chị em.

Lưu ý sấy gội và dưỡng tóc

Tại sao lúc nào tóc ở hàng cũng đẹp hơn tóc về nhà? Bởi ở tiệm làm tóc, người ta biết cách sấy và xịt dưỡng giúp tóc vào nếp gọn gàng và suôn mượt. Đặc biệt, với những kiểu tóc đòi hỏi sự vào nếp cao như: tóc layer, tóc uốn cụp, tóc xoăn... thì cách sấy sau khi gội rất quan trọng. Trước khi sấy chị em hãy xịt dưỡng để tóc vào nếp dễ dàng và sau đó thì sấy đúng cách tùy theo kiểu tóc của mình.

Chọn kiểu tóc phù hợp

Cùng là tóc xoăn nhưng có người làm ra xinh như tiểu thư công chúa có người lại xơ xác, lưa thưa nhìn khác hẳn. Ngoài tay nghề thợ, lý do còn nằm ở sự khác biệt trong chất tóc, tình trạng tóc, gương mặt, phong cách cá nhân... Do đó, chị em rất nên lưu ý về sự phù hợp giữa đặc điểm cá nhân với kiểu tóc mình định làm. Các nàng tóc mỏng thì không nên để tóc duỗi sẽ để lộ tóc thưa, các nàng tóc dày thì tránh làm xoăn xù vì khiến đầu to và người nặng nề...

Thời gian làm tóc

Dù chọn kiểu tóc nào đi nữa, chị em hãy tránh làm tóc sát Tết chỉ 2 - 3 ngày. Lý tưởng nhất trong việc làm tóc mới đón Tết là 2 tuần, dù bạn chỉ nhuộm/ cắt tóc hay làm xoăn... Mỗi kiểu tóc đều cần thời gian để vào nếp. Tóc nhuộm thì cần thời gian để về đúng màu, tóc xoăn (đặc biệt là xoăn sóng nước, tóc tỉa layer) cần thời gian để về phom... Ngoài ra, làm tóc sớm nếu không vừa ý thì còn có thể căn chỉnh. Chứ đợi sát Tết mới làm tóc thì khó mà tóc sẽ đẹp chị em nhé.