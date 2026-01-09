Pepsi vừa làm 1 điều cực phẩm

Pepsi từ lâu đã được xem là một trong những thương hiệu đồ uống "quốc dân", gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt qua hình ảnh trẻ trung, hiện đại và đặc biệt là sắc xanh đen đặc trưng khó nhầm lẫn. Bước sang mùa Tết 2026, thương hiệu bất ngờ tung ra một phiên bản bao bì mới, vừa xuất hiện trên thị trường đã lập tức thu hút sự chú ý.

Pepsi Vàng - phiên bản bao bì đặc biệt dịp Tết 2026 - gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi phần thân lon được phủ sắc vàng ánh kim rực rỡ. Tông màu vàng tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và may mắn, kết hợp cùng logo Pepsi quen thuộc, tạo nên cảm giác vừa mới mẻ vừa sang trọng. Dù về bản chất, hương vị không thay đổi so với Pepsi truyền thống, nhưng chính lớp áo mới đã giúp sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm trên kệ hàng, được người dùng săn đón như một món đồ mang đậm không khí Tết 2026, thay vì chỉ đơn thuần là một lon nước giải khát.

Pepsi tung phiên bản đặc biệt với lon vàng sang trọng cho dịp Tết 2026

Pepsi Vàng phiên bản Tết 2026 hiện được bán với mức giá dao động khoảng 80.000 - 100.000 đồng cho lốc 6 lon, hoặc từ 190.000 - 240.000 đồng cho thùng 24 lon dung tích 320 ml/lon, tùy nơi bán và các chương trình khuyến mãi. Nếu mua lẻ, mỗi lon có giá khoảng 12.000 - 17.000 đồng. Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi tại siêu thị, cửa hàng tạp hóa và các sàn thương mại điện tử.

Pepsi Vàng có lon 320ml và lon 125ml, hương vị không đổi so với Pepsi truyền thống

Vốn là một trong những thức uống quen thuộc mỗi dịp Tết, phiên bản Pepsi Vàng năm nay càng được người tiêu dùng săn đón nhờ vẻ đẹp độc đáo, sang trọng. Trên mạng xã hội, không ít người còn khéo tay sáng tạo những tháp Pepsi Vàng hay giỏ quà Tết được trang trí bắt mắt, biến những lon nước giải khát thành điểm nhấn trang trí mang đậm không khí xuân.

Trên MXH, nhiều người trổ tài khoe thành quả trang trí giỏ quà Tết hay tháp Pepsi Vàng tuyệt đẹp.



