Tiến sĩ U70 không chồng không con, tự mua nhà sống mãn nguyện cả đời

Giữa Hong Kong (Trung Quốc), căn hộ 32m² của một nữ giáo sư tiến sĩ 65 tuổi khiến người trẻ phải ao ước và cố gắng phấn đấu để được như vậy. Sau hơn 30 năm làm việc, bà tự mua trọn căn hộ bằng chính tiền tích góp của mình. Dù diện tích ban đầu khá khiêm tốn, hiện trạng xuống cấp nhưng sau khi cải tạo, ngôi nhà dần trở nên ấm áp và bình yên hơn. Không kết hôn, không ở với người thân, tận hưởng cuộc sống trong tổ ấm riêng khiến bà cảm thấy mãn nguyện và thoải mái hơn bao giờ hết.

Căn nhà khi được giáo sư mua về

Một góc không gian sau khi cải tạo

Không chạy theo xu hướng, căn hộ của nữ giáo sư được làm mới theo cách tối giản và thực tế, ưu tiên ánh sáng và sự thông thoáng, phù hợp với nhịp sống chậm rãi của một người đã bước qua độ tuổi U70.

Trước cải tạo, phòng khách loang lổ từng góc tường, xỉn màu, nội thất từng khối nặng nề khiến không gian trở nên bí bách, ngột ngạt. Nhưng sau khi được chủ nhà "hô biến", toàn bộ tường đã được xử lý phẳng và phủ sơn trắng. Gam màu trung tính không chỉ giúp căn hộ sáng hơn mà còn tạo cảm giác rộng rãi, sạch sẽ. Nữ giáo sư chọn lát sàn nhà bằng gỗ tự nhiên, trải thêm thảm mềm để tăng sự ấm áp cũng như mang lại cảm giác dễ chịu khi sinh hoạt hằng ngày.

Không như những người lớn tuổi khác, chủ nhà không đặt tivi vì không có thói quen xem truyền hình. Mảng tường trắng được giữ nguyên để sau này sử dụng máy chiếu nếu cần, biến phòng khách thành một góc xem phim nhẹ nhàng mà không chiếm diện tích.

Nhà bếp tuy nhỏ nhưng được tính toán kĩ lưỡng. Bếp sử dụng bố cục chữ L, tách rõ khu vực rửa và khu vực nấu nướng để sử dụng mạch lạc hơn. Dù tuổi cao nhưng không hề "low-tech", nữ giáo sư bố trí bếp nấu hiện đại và máy hút mùi để nâng cao trải nghiệm cuộc sống. Ngoài ra, tủ bếp cũng được thiết kế đồng bộ với các thiết bị âm tủ như tủ lạnh và máy giặt, giúp không gian trông liền lạc, sạch sẽ.

Còn phòng tắm, chủ nhà chọn tông trắng chủ đạo cũng nhằm tạo cảm giác sạch sẽ, rộng rãi. Khu vực tắm và bồn cầu được ngăn bằng vách kính trong suốt để phân chia khô - ướt, đảm bảo tiện nghi mà không gây bí bách. Thiết kế này đòi hỏi việc vệ sinh thường xuyên, nhưng đổi lại là cảm giác gọn gàng và dễ chịu trong sử dụng hằng ngày.

Phòng ngủ từng là khu vực xuống cấp rõ rệt nhất với tường, sàn và đồ nội thất cũ kỹ. Nhưng sau cải tạo, không gian được làm mới hoàn toàn với màu sơn nhẹ nhàng, ánh sáng tự nhiên được cải thiện nhờ thay cửa sổ hiện đại hơn.

Phòng ngủ trước khi được sửa

Chủ nhà đặt một chiếc giường đơn giữa phòng, vừa đủ để nghỉ ngơi mà không chiếm quá nhiều diện tích. Bên cạnh là kệ nhỏ có bánh xe để sách và vật dụng cá nhân tiện cho bà sử dụng khi cần.

Phòng ngủ của giáo sư hiện tại

Những ngày gió nhẹ, ánh sáng và không khí tràn vào phòng, mang theo cảm giác dễ chịu hiếm hoi giữa nhịp sống đô thị bận rộn. Với bà - hay bất cứ ai khác, không gian sống chỉ cần như vậy là đủ: đủ nhu cầu, đủ bình yên.

Nguồn: post.smzdm