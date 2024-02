Park Min Young chính thức lên tiếng về scandal điều hành công ty mờ ám liên quan tới bạn trai đại gia tai tiếng

Trong ngày 21/2, thông tin Park Min Young làm giám đốc nội bộ ở công ty xây dựng One Stone đã gây xôn xao mạng xã hội châu Á. Theo truyền thông Hàn, One Stone có nhiều dấu hiệu kinh doanh mờ ám và văn phòng của công ty lại nằm ở cùng toà nhà với cửa hàng điện thoại được liên kết với sàn tiền ảo Bithumb do Kang Jong Hyun (tình cũ Park Min Young) làm chủ. Từ đây, mỹ nhân họ Park dính nghi vấn tham gia điều hành cơ sở kinh doanh có liên quan tới bạn trai cũ tai tiếng.

Giữa tâm bão ồn ào, phía Park Min Young vừa chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin One Stone có liên hệ với CEO Kang Jong Hyun: “One Stone không hề liên quan tới Kang Jong Hyun. Cửa hàng điện thoại có liên kết với Bithumb cũng đã rút khỏi tòa nhà nơi One Stone đặt văn phòng. One Stone được điều hành bởi gia đình Park Min Young. Chúng tôi không thể tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác”.

Park Min Young có động thái đầu tiên giữa ồn ào mới nhất liên quan tới CEO họ Kang

Trước đó, tờ Biz Hankook đưa tin One Stone có nhiều dấu hiệu kinh doanh bất thường. Dựa trên các báo cáo kinh doanh, One Stone đã được đổi tên tới tận 4 lần, từ Jijoong Tour, Biz Mall Tour đến Hao Soft, và cuối cùng giữ tên hiện tại. Chưa dừng lại ở đó, bản chất hoạt động kinh doanh của công ty này cũng được đổi theo mỗi lần thay tên. Doanh nghiệp xây dựng này ban đầu vốn là 1 công ty du lịch.

Park Min Young trở thành tâm điểm tranh cãi ngay đầu năm

Park Min Young - Kang Jong Hyun bị Dispatch “khui” mối quan hệ tình cảm vào tháng 9/2022. Nhưng chỉ sau 1 ngày, “nữ hoàng dao kéo” đã vội vã thông báo chia tay bạn trai.

Đáng chú ý, Kang Jong Hyun có lý lịch không trong sạch. Vào năm 2016, CEO này bị phạt 3 năm tù treo vì dính líu đến vụ lừa đảo 3,5 tỷ won (64 tỷ đồng) từ quỹ A Capital. Chưa dừng lại ở đó, cách đây 2 năm, Kang tiếp tục dính ồn ào biển thủ hơn 60 tỷ won (1103 tỷ đồng) của công ty để mua cổ phiếu và tiêu xài cá nhân.

Bản thân Park Min Young cũng vướng nhiều chỉ trích và thị phi sau khi lộ chuyện hẹn hò CEO tai tiếng. Nữ minh tinh liên tiếp dính nghi vấn được chu cấp 250 triệu won (4,6 tỷ won) cho đến tiếp tay vào hoạt động giao dịch phi pháp của tình cũ đại gia. Trước hàng loạt thông tin tiêu cực, “nữ hoàng dao kéo” đã ra sức phủ nhận.

Nữ diễn viên họ Park liên tiếp dính thị phi sau khi bị khui chuyện tình cảm với CEO Kang Jong Hyun

Nguồn: Koreaboo