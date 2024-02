Park Min Young bóc tính cách thật của “tổng tài” Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, điểm khác biệt 1 trời 1 vực so với phim khiến cô sốc nặng

Sáng 18/2, tờ Xportsnews đưa tin Park Min Young vừa cùng tình màn ảnh Na In Woo xuất hiện trên chương trình Amazing Saturday và có những chia sẻ đáng chú ý về hậu trường của bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Ở 1 phân đoạn của show, diễn viên hài Moon Se Yoon tò mò về bầu không khí trong màn hợp tác gây bão giữa Park Min Young - Na In Woo: “Hình như Min Young trở nên thân thiết với In Woo sau khi cùng đóng Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi phải không nào? Thế Min Young có nhận ra điểm khác biệt của In Woo khi quay phim với lúc tham gia show không nào?”.

Tiền bối vừa dứt lời, mỹ nhân họ Park liền thành thật trả lời: “Lúc ở hậu trường Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, cậu ấy rất vui nhộn, thường xuyên đùa giỡn cùng mọi người cũng giống như khi xuất hiện trên show vậy. Nhưng tới lúc ghi hình, In Woo bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc và nhập tâm vào vai diễn. Cậu ấy thường gọi em 1 tiếng ‘Chị ơi’ bằng giọng điệu rất dễ thương. Nhưng khi quay phim, giọng In Woo trở nên trầm ấm hơn hẳn. Ban đầu em thấy rất sốc vì lần đầu tiên thấy 1 người có sự khác biệt lớn như vậy ở trước và sau ống kính. Nhưng giờ em thấy quen rồi ạ”.

Park Min Young gây chú ý với màn bóc mẽ tính cách thật của “tổng tài” Na In Woo trong 1 show mới đây

Cặp đôi màn ảnh Park Min Young - Na In Woo tỏa sáng trong buổi ghi hình nhờ nhan sắc cực phẩm

2 nghệ sĩ được khán giả của làn sóng Hallyu “đẩy thuyền” nhiệt tình trong suốt thời gian Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi phát sóng

Diễn viên hài Moon Se Yoon cũng đồng tình với Park Min Young khi thừa nhận rằng, tài tử Na In Woo trên phim thường rất nghiêm túc nhưng bỗng biến thành 1 người khác trong buổi ghi hình cho các show giải trí.

Na In Woo thường đảm nhận vai diễn chàng trai ấm áp trên màn ảnh, ghi điểm bằng chất giọng trầm nam tính mỗi lần hóa thân vào các nhân vật. Hơn nữa, nếu chỉ dựa vào diện mạo, không ít khán giả cũng lầm tưởng nam thần sinh năm 1994 ở ngoài đời trầm tính, ít nói. Thế nhưng trên thực tế, “tổng tài” Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi lại có tính cách vô cùng lầy lội, nhiều lần khiến fan phì cười trước những màn tấu hài đặc sắc khi xuất hiện trong các show giải trí.

Na In Woo thường hóa thân vào các vai diễn chàng trai ấm áp, nghiêm túc và có chút lạnh lùng trên màn ảnh

Na In Woo vốn rất lầy lội, có nhiều khoảnh khắc khó đỡ trên sóng truyền hình

Anh từng gây bão mạng xã hội với màn cover vũ đạo Next Level (aespa) đầy hài hước trong 1 buổi họp fan ở nước ngoài

Nguồn: Kbizoom