Vừa nổi lên, "tổng tài" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đã phải chào tạm biệt khán giả đầy đáng tiếc

Sau nhiều năm đóng phim, cuối cùng tên tuổi Na In Woo cũng trở nên nổi tiếng với vai diễn nam chính trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Nhưng "tình màn ảnh" của Park Min Young sẽ sớm phải tạm biệt khán giả trong thời gian tới.

Được biết, Na In Woo sinh năm 1994 và đã đến cuối độ tuổi phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Na In Woo sẽ nhập ngũ sau khi Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi kết thúc vào ngày 19-20/2. Nhưng nam diễn viên đã nộp đơn xin hoãn ngày nhập ngũ để có thể tham gia chuyến du lịch Việt Nam với đoàn làm phim. Công ty quản lý của Na In Woo cũng xác nhận điều này: "Chúng tôi hy vọng anh ấy có thể tham gia chuyến du lịch sau khi được Cục Quản lý Nhân lực Quân đội cho phép".

Vừa nổi lên nhờ Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, Na In Woo đã liền phải nhập ngũ

Thông tin Na In Woo sắp nhập ngũ khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau nhiều năm đóng phim, Na In Woo chỉ mới nổi lên gần đây và bùng nổ danh tiếng nhờ Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Nhưng thời hạn nhập ngũ đã đến và nam diễn viên không thể tận dụng khoảng thời gian này để phát triển sự nghiệp. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn gửi lời động viên và hứa chờ đợi những tác phẩm của Na In Woo sau khi anh xuất ngũ.

Sau thành công của bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, công ty sản xuất quyết định "thưởng nóng" cho dàn diễn viên và ekip sản xuất chuyến du lịch tại Việt Nam. Theo đó, đoàn làm phim sẽ khởi hành sang Việt Nam vào ngày 10/3 và nghỉ dưỡng trong vòng 5 ngày.

Hiện tại nữ chính Park Min Young đã xác nhận tham gia chuyến đi. Các diễn viên khác bao gồm Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon và Choi Gyu Ri đang điều chỉnh lịch trình để có thể đến Việt Nam cùng đoàn làm phim. Tuy nhiên nữ phụ phản diện BoA sẽ vắng mặt bởi nữ ca sĩ đã có lịch trình từ trước. Nam phụ Lee Gikwang cũng không tham gia bởi anh bận chuẩn bị cho màn comeback của HIGHLIGHT vào cuối tháng 3.

Đoàn làm phim sẽ khởi hành sang Việt Nam nghỉ dưỡng vào ngày 10/3

BoA và Lee Gikwang xác nhận không tham gia vì vướng lịch trình

Nguồn: Kbizoom