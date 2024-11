1 Anh trai nghi đã có bạn gái nhưng vẫn nhiệt tình "xào couple" với 1 sao nam, phản ứng sau đó mới sốc?

Sau chương trình Anh Trai Say Hi, nhiều ca sĩ, rapper gen Z có cơ hội đến gần hơn, được thể hiện mình trước công chúng. Ngoài những thông tin liên quan đến sự nghiệp thì chuyện đời tư của các anh trai cũng là chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội. Một số anh trai còn được hội "ông mai bà mối" online đẩy thuyền nhiệt tình.

Sau chương trình, mối quan hệ giữa Hải Đăng Doo và Gemini Hùng Huỳnh trở thành tâm điểm bàn tán khắp nơi. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai có những tương tác, hành động ngọt ngào dành cho nhau. Thậm chí, Gemini Hùng Huỳnh còn bị "tóm" khoảnh khắc ôm và chạm má Hải Đăng Zoo trong concert tại TP.HCM.

Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo được "ship couple" sau chương trình Anh Trai Say Hi

Cả hai còn bị tóm khoảnh khắc đặc biệt trên sân khấu

Cho đến mới đây, Hải Đăng Doo vướng vào tranh cãi lớn khắp các hội nhóm, thậm chí có người còn "quay xe" vì cảm giác bị lừa khi anh rộ loạt hint đang có bạn gái. Theo đó, nam ca sĩ được cho là đang yêu đương một cô gái người Thái Lan, được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Cả hai cùng theo dõi một tài khoản tên "Md - oo - memory", nghi vấn ghép từ tên của Hải Đăng Doo và cô gái kia. Trang này có mục đích để đăng tải những khoảnh khắc kỷ niệm, ngọt ngào của 2 người. Trước kia, tài khoản này đặt chế độ riêng tư, nhưng gần đây thì mở cho một số người theo dõi, vì thế khoảnh khắc của cả hai mới bị lộ ra ngoài. Hải Đăng Zoo nghi vấn cùng bạn gái đi vẽ tranh, hôn nhau giữa thủy cung vô cùng ngọt nào.

Hải Đăng Doo thả tim cho bài viết cô gái khi khoe đi vẽ tranh, ẩn ý khoe người yêu

Tải khoản được cho là để đăng tải khoảnh khắc cặp đôi có hình ảnh hôn nhau, người đàn ông có chiều cao hao hao Hải Đăng Doo

Đáng chú ý, sau khi thông tin này rầm rộ trên mạng xã thội thì tài khoản Md - oo - memory cũng nhanh chóng "bay màu". Một số cư dân mạng chỉ ra người trong cuộc đã thay đổi tên tài khoản, đổi ảnh đại diện, Hải Đăng Doo và cô gái kia được cho là cũng đã hủy theo dõi trang chung này để tránh gây chú ý.

Song song đó, cô gái vướng tin đồn hẹn hò "Anh trai" visual đỉnh nóc này cũng đã khóa trang cá nhân. Chính động thái này của người trong cuộc, khiến cư dân mạng càng có thêm cơ sở cho rằng giữa họ có mối quan hệ đặc biệt, khi bị phát hiện thì nhanh chóng tiến hành các bước xử lý để tránh gây chú ý.

Tài khoản này hiện đã được đổi tên, ảnh đại diện để tránh bị soi

Cô gái nghi hẹn hò Hải Đăng Doo cũng khóa trang cá nhân

Giữa lúc sự việc này được bàn tán sôi nổi, Hải Đăng Doo chỉ đăng bài cập nhật cuộc sống chứ không lên tiếng. Cách đây không lâu, Hải Đăng Doo và Hùng Huỳnh vẫn vui vẻ gặp gỡ, chụp ảnh chung khi chạm mặt tại sự kiện.

Anh trai Hải Đăng Doo chưa có phản hồi giữa lúc vướng tranh cãi vì có bạn gái nhưng vẫn nhiệt tình tung hint với đồng nghiệp nam

Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo cùng tham gia Anh Trai Say Hi, cũng từ đây mối quan hệ giữa cả hai càng trở nên khăng khít. Trong chương trình, cả hai có nhiều khoảnh khắc tương tác thân thiết ở hậu trường. Cả hai còn thỉnh thoảng xuất hiện chung ở nhiều sự kiện, nhận nhiều job và thường gây chú ý bởi những cử chỉ đặc biệt dành cho nhau. Những khoảnh khắc đời thường của Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo khiến netizen thích thú "đẩy thuyền" rần rần.

Ở những buổi concert vừa qua, cư dân mạng cũng chăm chú để ý những tương tác giữa Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo. Mối quan hệ giữa cả hai thêm phần đáng ngờ bởi màn tự khui hint của người trong cuộc. Cụ thể sau concert 2 Anh Trai Say Hi, Gemini Hùng Huỳnh đã xả kho loạt ảnh nét căng trên trang cá nhân. Với mỗi Anh Trai thì Gemini Hùng Huỳnh chỉ đăng một bức ảnh nhưng còn Hải Đăng Doo thì đăng 2 bức liền, đã vậy còn xếp Hải Đăng Doo ở cuối bài đăng. Động thái đặc biệt của Gemini Hùng Huỳnh khiến hội fan "đẩy thuyền" càng thêm phấn khích.

Hùng Huỳnh cũng tung nhiều hình ảnh, dành sự quan tâm đặc biệt cho Hải Đăng Doo

Trước khi đến với Anh Trai Say Hi, Hải Đăng Doo từng được diễn viên Ceri Thu Hà tỏ tình trong một chương trình về hẹn hò. Khi đó, nữ diễn viên đã tái hiện khung cảnh ăn hỏi ngay trên sân khấu để tỏ tình với Hải Đăng Doo. Lúc đó, Ceri Thu Hà ngại ngùng bày tỏ: "Thường thì mọi người làm lễ dạm ngõ và ăn hỏi khi nhà trai đã đồng ý đến nhà gái và họ sẽ đưa lễ sang để gặp mặt nói chuyện. Nhưng hôm nay, do em phải lòng anh trước nên em cùng gia đình mang sính lễ sang hỏi anh".

Trước dàn "sính lễ" hoành tráng, Hải Đăng Doo không khỏi cảm động. Tuy nhiên, anh trai này cho biết mình không thể đồng ý về ngay với Ceri Thu Hà. Nam ca sĩ rất đồng cảm và muốn chia sẻ với nữ chính về những nỗi đau mà cô đã trải qua nhưng Hải Đăng Doo vẫn chưa cảm nhận được mình có nhiều tình cảm dành cho cô nàng. "Khi anh nhận lời yêu ai thì anh phải thực sự chắc chắn rằng mình sẽ dành mọi thứ tốt đẹp, dành tất cả tình yêu dành cho người đó. Vì vậy, anh không dám trả lời lời tỏ tình của em ngay và luôn", mỹ nam sinh năm 2000 chia sẻ. Hải Đăng Doo cho biết sau khi kết thúc chương trình, họ vẫn có thể là bạn, có thể trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn.

Hải Đăng Doo từng được tỏ tình trên sóng truyền hình

Hải Đăng Doo nổi tiếng là một TikToker với 2,6 triệu người theo dõi. Tên tuổi của hot boy sinh năm 2000 được biết đến nhiều hơn khi tham gia loạt gameshow như Tỏ tình hoàn mỹ, Trời sinh một cặp... Tại Trời sinh một cặp, Hải Đăng Doo bất ngờ giành ngôi vị quán quân. Đây cũng là bước đêm giúp mỹ nam 2k debut với vai trò ca sĩ. Ngoài ra, vẻ ngoài điển trai cũng là lợi thế giúp Hải Đăng Doo được nhiều người nhớ đến.