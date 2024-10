Một Anh Trai có bạn gái 7 năm, đã dắt về nhà ra mắt gia đình

Cùng là thành viên của hội GERDNANG nhưng con đường nổi tiếng của HIEUTHUHAI và HURRYKNG không giống nhau. Khoảng thời gian HIEUTHUHAI nổi lên như một hiện tượng bùng nổ thì HURRYKNG lại được nhắc kèm theo là hội bạn của HIEUTHUHAI hoặc rapper thuộc tổ đội của HIEUTHUHAI. Việc bị nhắc đến như "đính kèm" của người khác thì cảm xúc chạnh lòng là điều không tránh khỏi đối với một số người. Tuy nhiên khi hỏi về khoảng thời gian xếp sau HIEUTHUHAI, HURRYKNG lại chia sẻ vô cùng biết ơn.

"Không có HIEUTHUHAI thì cũng không có HURRYKNG bây giờ. You are amazing (Mày thật tuyệt vời). Cảm ơn vì lúc nào cũng tin tưởng tao sẽ làm được, tin vào cái nhóm này sẽ bay xa, không cần biết là bao lâu tao sẽ làm được, mất bao nhiêu thời gian để thành công, trấn an mỗi lúc tao lost (lạc lối) và mất niềm tin mà lúc nào cũng kéo tao theo. Hơn 7 năm trời, biết ơn mày.

Chỉ khi đi với nhau từ những ngày đầu, thấy được sự cố gắng của mấy thằng trong GERDNANG, mới hiểu phải đánh đổi bao nhiêu thứ để có được ngày hôm nay. Hiếu là đứa bị chửi nhiều nhất trong nhóm, từ cái cộng đồng rap cho tới hát luôn, giờ tụi mày nhìn nó đi, nó thay đổi cuộc sống của tao đó, nhà tao rất khó khăn. Không có thằng thứ hai làm được như vậy đâu, kiếm đi", HURRYKNG chia sẻ.

HURRYKNG biết ơn HIEUTHUHAI vì đã giúp đỡ mình trong sự nghiệp

Sau Anh Trai Say Hi, HURRYKNG được nhìn nhận nhiều hơn và lượng fan tăng chóng mặt

Và sau hành trình nỗ lực, HURRYKNG đã được nhiều người công nhận hơn. Đặc biệt, sau Anh Trai Say Hi thì HURRYKNG trở thành cái tên hot, lượng fan vì vậy cũng tăng lên nhanh chóng. Sở hữu visual điển trai, tính cách hài hước, dễ thương và luôn cố gắng để thể hiện bản thân, HURRYKNG đã được đền đáp bằng sự nhìn nhận của mọi người. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng đi lên, chuyện tình cảm của nam rapper cũng được nhiều người chú ý không kém.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa thì chuyện tình cảm của HURRYKNG được nhiều người ngưỡng mộ

HURRYKNG công khai bạn gái vào năm 2017 qua một bài viết trên trang cá nhân. Chuyện tình "gà bông" của cả hai bắt đầu từ những năm cấp 3, khi đó cả hai là bạn học chung. Người yêu của HURRYKNG có nickname là Kem, sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương và chiếc má lúm đồng tiền khiến nam rapper "say như điếu đổ".

Khi HURRYKNG gặp sự cố phải nằm viện, Kem là người kề cận để chăm sóc anh. Người yêu của HURRYKNG có gương mặt khả ái, dễ thương và chiếc má lúm đồng tiền khiến anh chàng "say như điếu đổ". Dựa theo những gì cả hai chia sẻ trên mạng xã hội, Kem ủng hộ bạn trai theo đuổi đam mê. Ngược lại HURRYKNG cũng rất thấu hiểu bạn gái. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Từ khi HURRYKNG tham gia Anh Trai Say Hi , chuyện tình yêu của cặp đôi được nhiều người biết đến và ủng hộ hơn.

Bài viết công khai bạn gái của HURRYKNG bị fan "đào" lại

Cả hai đã có 7 năm đồng hành cùng nhau

Giai đoạn khó khăn của HURRYKNG thì Kem cũng là người bên cạnh để chăm sóc bạn trai

Chuyện tình "gà bông" của HURRYKNG và Kem khiến nhiều người "tan chảy" theo

Trên trang cá nhân, HURRYKNG không ngại đăng ảnh bạn gái và những khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi. HURRYKNG còn thường xuyên "flex" chuyện tình cảm trong group chat với fan. Khi thì mua hoa dỗ dành, lúc thì than thở vì bị "nửa kia" giận dỗi. Nhìn hành trình ngọt ngào của HURRYKNG và Kem, cư dân mạng dành sự ngưỡng mộ và chờ đợi cái kết đẹp của cả hai. Gây chú ý, mối quan hệ giữa Kem và mẹ của HURRYKNG rất tốt. Nam rapper đã dắt người yêu về nhà và Kem cùng với mẹ của HURRYKNG còn quay clip đu trend cực lầy lội.

HURRYNG đã đưa người yêu về nhà và mối quan hệ giữa Kem với mẹ của HURRYKNG rất tốt

HURRYKNG không ngại chia sẻ Kem lên trang cá nhân, dù khi còn là học sinh hay trở thành rapper hot của Vbiz

Kem luôn đồng hành với bạn trai trong mọi thời điểm quan trọng

Khán giả theo dõi cặp đôi cũng thường xuyên phải nuốt "cẩu lương" vào bụng

HURRYKNG rất cưng chiều bạn gái và không ngại "flex" với mọi người về điều đó

Về chuyện công khai mối quan hệ trong khi nhiều nghệ sĩ thường tránh điều này, HURRYKNG thẳng thắn cho biết: "Tôi công khai vì điều này vốn là thói quen của mình rồi. Tôi làm gì thì cũng có người đồng hành. Những vấn đề, biến cố trong cuộc đời xảy đến, bạn gái lúc nào cũng sát bên. Tôi cũng đồng hành với bạn về những vấn đề trong công việc của bạn. Khi mình stress trong công việc của mình thì bạn luôn ở đó, gỡ rối cho tôi những vấn đề mà lúc ấy do quá rối tôi không thể nghĩ thông suốt. Tôi nghĩ đó không phải chỉ là một tình cảm trai gái thông thường mà chính là gia đình. Trải qua rất nhiều thứ trong 8 năm qua, mình lại càng trân trọng con người này và có lý do để họ xứng đáng được đứng cạnh, đi tiếp với mình trong cuộc sống".