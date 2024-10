Khung hình "tiểu tam" nắm tay "chính thất" gây sốt Vbiz

Đêm concert 2 của Anh Trai Say Hi đã khép lại nhưng dư âm của show diễn hoành tráng vẫn còn đó. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, netizen lũ lượt "xả kho" những khoảnh khắc đáng nhớ tại đêm concert vừa qua. Một trong những khung hình được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ chính là màn hội ngộ của WEAN LE và bạn gái của HURRYKNG.

Để ủng hộ bạn trai, Kem - người yêu của HURRYKNG - đã có mặt ở đêm concert. Cô nàng được netizen khen ngợi vì vẻ ngoài tươi tắn, đáng yêu, cũng như nguồn năng lượng dồi dào từ đầu đến cuối. Xuyên suốt show, Kem theo dõi chăm chú và gia nhập hội "phó nháy" khi HURRYKNG trình diễn. Sau khi kết thúc concert, Kem cũng đã lên sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm với bạn trai và không quên "giáp mặt" với WEAN LE - người được fan "đẩy thuyền" với HURRYKNG trong show Anh Trai Say Hi.

WEAN LE - người "crush" HURRYKNG và Kem - người yêu "real" của HURRYKNG đã có khoảnh khắc vui vẻ, còn lầy lội nắm tay nhau chụp ảnh. Bức ảnh chung của cả hai khiến cư dân mạng thích thú, có người còn hài hước gọi tên khung hình chung giữa WEAN LE và Kem là "màn hội ngộ của chính thất và tiểu tam". Nhưng khác với drama tình ái thường thấy, khung hình giữa "tiểu tam" và "chính thất" này lại không khiến ai tranh cãi, ngược lại còn gây cười vì quá dễ thương.

Khoảnh khắc vui vẻ của WEAN LE với người yêu của HURRYKNG gây thích thú cho cư dân mạng

HURRYKNG và WEAN LE là 2 Anh Trai thân thiết trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trong show, WEAN LE từng nhiều lần bày tỏ sự yêu thích của mình với HURRYKNG. Không chỉ nài nỉ xin được vào chung đội mà đến khi bị loại khỏi Anh Trai Say Hi, WEAN LE vẫn quay trở lại chỉ để hỗ trợ HURRYKNG. Những tương tác ngọt ngào làm cả trường quay bùng nổ và khiến dàn Anh Trai phấn khích.

Cụ thể WEAN LE chia sẻ với MC Trấn Thành rằng: "Đây là tâm niệm mà em cuối cùng cũng đã thực hiện được, đó là đứng chung sân khấu với Khang". Hay khi HURRYKNG lúng túng không biết cách xưng hô thế nào với WEAN trên sóng truyền hình, nam rapper BADBYE liền nhỏ nhẹ trấn an: "Em gọi anh cái gì cũng được mà".

Trên mạng xã hội, WEAN LE rất hay "thả thính" HURRYKNG khiến nhiều người phải bật cười. Nói về sự thân thiết giữa cả hai, WEAN LE chia sẻ trong lần phỏng vấn cùng chúng tôi: "Có một cái ở Khang mà WEAN thấy rõ, đó là cả hai đều lớn lên từ là những đứa trẻ không tự tin. WEAN và Khang đang ở cái đà đi tìm sự tự tin, có lẽ đó là sự kết nối giữa hai đứa.

WEAN thấy 2 người con trai thân thiết với nhau là chuyện rất bình thường. Những người bạn thân thiết, vui vẻ, đồng hành với nhau tại sao lại trở thành vấn đề, WEAN không hiểu. WEAN chỉ thấy rất là vui, mình và Khang như kiểu 'brotherhood' và đó là thứ may mắn WEAN có được khi tham gia chương trình".

HURRYKNG và WEAN LE có nhiều khoảnh khắc khiến cư dân mạng thích thú

WEAN LE cho biết sự kết nối giữa mình và HURRYKNG chính là cả hai đều từng là những đứa trẻ không tự tin

HURRYKNG và Kem công khai chuyện tình cảm trên MXH từ năm 2017. Cặp đôi bên nhau từ những năm tháng cấp 3. Khi HURRYKNG gặp sự cố phải nằm viện, Kem là người kề cận để chăm sóc anh. Người yêu của HURRYKNG có gương mặt khả ái, dễ thương và chiếc má lúm đồng tiền khiến anh chàng "say như điếu đổ".

Dựa theo những gì cả hai chia sẻ trên mạng xã hội, Kem ủng hộ bạn trai theo đuổi đam mê. Ngược lại HURRYKNG cũng rất thấu hiểu bạn gái. HURRYKNG từng hạnh phúc chia sẻ những món phụ kiện anh mang đi diễn đều do bạn gái tự tay làm và không ngần ngại kêu gọi mọi người mua hàng ủng hộ. Từ khi HURRYKNG tham gia Anh Trai Say Hi , chuyện tình yêu của cặp đôi được nhiều người biết đến và ủng hộ hơn. Đến hiện tại, cả hai thường xuyên sát cánh bên nhau, đi du lịch... thời điểm HURRYKNG thi Rap Việt, bạn gái cũng luôn có mặt dõi theo.

Kem là người đồng hành và chăm sóc HURRYKNG khi nam rapper nằm viện

Bạn gái HURRYKNG không hoạt động nghệ thuật, sở hữu ngoại hình xinh xắn