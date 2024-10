WEAN LE tình tứ với 1 sao nữ, đến nỗi Trấn Thành và hội bạn phải ra sức "đẩy thuyền"

Mới đây, trong tập mới của Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta, Vũ Thảo My đã có một tiết mục hấp dẫn với sự hỗ trợ của WEAN LE. Xuyên suốt màn trình diễn, cả hai khiến sân khấu được phen bùng nổ bởi âm nhạc bắt tai và đặc biệt là những tương tác "cực cháy". Sau khi kết thúc bài hát, Trấn Thành và các nghệ sĩ có mặt dành lời khen cho tiết mục song ca của Vũ Thảo My và WEAN LE. Bên cạnh đó, nhiều người cũng ra sức "đẩy thuyền" cho cả hai.

WEAN LE và Vũ Thảo My được đồng nghiệp "đẩy thuyền" tới tấp bởi "chemistry" bùng nổ

Theo đó, Trấn Thành bất ngờ với độ tương tác rất hợp rơ, thậm chí là thân mật hơn mức bình thường. Trong lúc Trấn Thành thắc mắc thì Vũ Thảo My có hành động lau mồ hôi cho WEAN LE trông rất đỗi tình tứ. WEAN LE chia sẻ khi tập luyện Vũ Thảo My không dám nhìn vào mắt nhau cho đến khi trình diễn trên sân khấu.

Ngay lập tức, Trấn Thành đề nghị cả hai mắt đối mắt trực tiếp và WEAN LE lẫn Vũ Thảo My liền quay sang tương tác cực lãng mạn. Không chỉ Trấn Thành mà diễn viên Quỳnh Lý bên dưới sân khấu khẳng định cũng quan sát được những khoảnh khắc thân mật giữa Vũ Thảo My và WEAN LE. Thậm chí, Thu Minh phải đứng dậy để bày tỏ bản thân bị "đóng đinh" hình ảnh WEAN LE nựng cằm của Vũ Thảo My khi trình diễn. Trấn Thành cũng đồng tình với Thu Minh và tuyên bố ẩn ý "sau bài này cả hai có gì không thì tôi không biết nha".

Kế đến, Thu Minh nhắc lại trong hậu trường từng hỏi WEAN LE và nam rapper thừa nhận với đàn chị là vẫn độc thân. Vì thế giọng ca Yêu Mình Em liền gửi gắm Vũ Thảo My cho WEAN LE. Còn Trấn Thành thì tiếp tục công cuộc "đẩy thuyền" của mình: "Tôi không biết sao nhưng nhìn mặt 2 người giống nhau lắm. Nhưng thôi chuyện này tế nhị đi mọi người". Trước màn "đẩy thuyền" kịch liệt của mọi người, Vũ Thảo My và WEAN LE cười ngượng ngụng.

Vũ Thảo My lau mồ hôi cho WEAN LE trông quá đỗi thân mật

"Chemistry" bùng nổ giữa cả hai khiến nhiều khán giả thích thú

Ngay cả Trấn Thành - Thu Minh cũng phải "lên thuyền" gấp

WEAN LE (tên thật là Lê Thượng Long), sinh năm 1998. Trước khi được biết đến nhiều với vai trò như một nam rapper/ ca sĩ ở hiện tại, WEAN đã nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như các hội nhóm, cộng đồng thời trang Việt với phong cách khá đặc trưng. Tên tuổi WEAN LE tạo được nhiều sự chú ý với loạt hit bắt tai. Bên cạnh đó, gu thời trang cá tính cũng giúp nam rapper có được cảm tình với khán giả trẻ.

Thời gian qua, WEAN LE vướng nghi vấn tình cảm với Miu Lê khi cả hai bị "team qua đường" nhiều lần bắt gặp sánh đôi ở trung tâm thương mại. Cả hai cũng check-in ăn uống chung địa điểm, sở hữu đồ đôi và dính nghi vấn ở chung nhà. Tuy nhiên cả WEAN LE và Miu Lê đều im lặng trước thông tin hẹn hò.

Trong buổi phỏng vấn với chúng tôi mới đây, khi hỏi về tình yêu hiện tại, WEAN LE bộc bạch: "Trong chuyện tình cảm WEAN là người sống theo cảm xúc. Nhưng thời gian này WEAN đang tập trung cho âm nhạc và những dự định sắp tới. Tình yêu luôn là cách chữa lành tất cả mọi thứ, nhưng khái niệm tình yêu thì rất rộng, không chỉ có mỗi tình yêu nam - nữ. Trong mỗi giai đoạn mình sẽ chọn dành tình yêu vào cái gì, hiện tại WEAN đang dành 100% tình yêu vào công việc".

Thời gian qua, WEAN LE vướng nghi vấn hẹn hò với Miu Lê

Khi được hỏi về chuyện tình yêu, WEAN LE chia sẻ tình yêu hiện tại với nam rapper là âm nhạc

Vũ Thảo My được nhiều người biết đến sau khi trở thành quán quân Giọng hát Việt năm 2013. Sau cuộc thi, cô chững lại khoảng ba năm để tập trung hoàn thành việc học trước khi vào TP.HCM phát triển sự nghiệp. Đến nay, Vũ Thảo My gây ấn tượng với khán giả nhờ giọng hát đầy nội lực và trong trẻo. Thời gian qua, Vũ Thảo My nhận được sự chú ý khi góp mặt trong nhiều gameshow, nổi bật gần đây là chương trình Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta. Về chuyện tình cảm, Vũ Thảo My là nghệ sĩ khá kín tiếng từ trước đến nay.