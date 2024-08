Miu Lê và WEAN tình vừa chớm nở đã tàn?

Miu Lê và WEAN là cặp đôi mới trong showbiz Việt, cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng đi dạo, xem bóng chuyền, mua sắm ở trung tâm thương mại... Mới đây nhất, Miu Lê chia sẻ trên một livestream rằng việc gì không đúng thì sẽ lên tiếng đính chính, còn không lên tiếng thì... mọi người tự hiểu. Và Miu Lê vạch áo, phủ nhận tin đồn đang mang thai nhưng ngại ngùng ra mặt, "đứng hình" khi cư dân mạng nhắc đến nghi vấn hẹn hò đàn em kém 7 tuổi. Chính động thái này của Miu Lê, cùng với rổ hint bị soi trước đó đã khiến netizen cho rằng cô và WEAN đang yêu nhau.

Tuy nhiên, mới đây cặp đôi lộ loạt dấu hiệu bất thường, nghi vấn tình vừa chớm nở đã toang. Theo đó, Miu Lê bị phát hiện đã hủy theo dõi WEAN, cô cũng xóa đi bài đăng khoe đang xem tiết mục của đàng trai được đăng tải cách đây không lâu. Đáng nói nhất, Miu Lê còn cập nhật hình ảnh đời thường và chèn nền nhạc 2 ca khúc là Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay và Không Yêu Đến Thế Đâu.

Về phía WEAN, anh vẫn còn theo dõi Miu Lê, không có chia sẻ mới sau khi bị nữ ca sĩ hủy theo dõi.

Miu Lê bị phát hiện không còn theo dõi bất kỳ ai trên Instagram cá nhân

Cô cũng đăng những bài hát ẩn ý về chuyện tan vỡ trong tình yêu

Trên các diễn đàn mạng, netizen bàn tán rôm rả vì hành động lạ của cặp đôi. Một số cư dân mạng hài hước đưa ra nghi vấn nguyên nhân của sự việc này là do WEAN công khai "thả thính" HURRYKNG. Cụ thể, vào chiều ngày 14/8, WEAN bất ngờ gửi một tin nhắn thoại vào nhóm fan có nội dung "Khang ơi, anh nhớ em quá à", sau đó lại nói là gửi lộn nhóm.

Chưa dừng lại tại đây, WEAN tiếp tục có màn chơi chữ độc đáo: "Nếu như được làm một con vật, anh xin làm một con khỉ, khỉ về ngang". Ngay lập tức, cư dân mạng suy luận cụm "Khỉ về Ngang" đọc lái sẽ thành "nghĩ về Khang", Phạm Bảo Khang chính là tên thật của HURRYKNG. "Thánh hóng" cho rằng việc WEAN công khai thể hiện tình cảm với HURRYKNG đã khiến cho Miu Lê không hài lòng, hờn dỗi dẫn đến việc hủy theo dõi.

Chiều hôm qua, WEAN công khai nói nhớ và thể hiện tình cảm với rapper HURRYKNG

Cư dân mạng dự đoán nguyên nhân khiến WEAN và Miu Lê đang dỗi hờn, hủy theo dõi có liên quan đến bài đăng trên

WEAN nhiều lần thể hiện sự thân thiết, "mê chữ ê kéo dài" với HURRYKNG. Tuy nhiên, lí do này chỉ chứng minh trí tưởng tượng bay cao của người hâm mộ mà thôi

WEAN (hay Wean Lê), tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998. Trước khi được biết đến nhiều với vai trò như một nam rapper/ca sĩ ở hiện tại, WEAN đã nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như các hội nhóm, cộng đồng thời trang Việt với phong cách thời trang không trộn lẫn với bất kỳ ai. Anh hiện đang sở hữu một thương hiệu thời trang cá nhân, nhiều lần được các báo, trang tin dành cho giới trẻ ở Việt Nam nhắc đến với tư cách là một fashionista và từng xuất hiện trên ELLE Trung Quốc – một trong những tạp chí thời trang danh tiếng của thế giới.

Miu Lê từng gây ấn tượng với khán giả qua vai July Miu trong phim Những thiên thần áo trắng (2010). Sau đó, cô chuyển hướng sang ca hát và dần tạo dựng được vị trí riêng trong lĩnh vực này với các ca khúc được chú ý: Giấc mơ thần tiên, Vì mẹ anh bắt chia tay, Giá như cô ấy chưa xuất hiện... Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng với phim: Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua...

Thời gian qua, Miu Lê và WEAN lộ nhiều khoảnh khắc bên nhau. Hồi tháng 8/2024, "team qua đường" tóm gọn nam rapper nghi vấn đang cầm túi cho Miu Lê, cả hai đang sánh đôi ở địa điểm giống như một khu chung cư tại Quận 7, TP.HCM. Ngoài ra, trong các bài đăng bàn tán về mối quan hệ giữa Miu Lê và WEAN thì một vài tài khoản mạng xã hội tự nhận là "team qua đường" cho biết từng bắt gặp cả hai hôn nhau ngọt ngào trong xe ô tô.

Mới đây, khi bị phát hiện cùng đi trung tâm thương mại, Miu Lê lộ vòng 2 khác lạ. Sau đó, cô lên tiếng: "Hình ảnh đang lan truyền do tôi bị 'gài', có can thiệp photoshop rồi, chứ bụng tôi không to đến mức vậy. Hôm đó tôi đi ăn đồ Thái, ăn nhiều món linh tinh thôi. Sao mà khổ vậy! Đến mức phải lên livestream vén bụng cho mọi người xem như thế này".

Miu Lê và WEAN bị soi ở chung nhà

Cả hai thường xuyên cùng nhau đi mua sắm và bị "team qua đường" bắt gặp