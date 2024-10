Đại chiến visual tại concert 2 Anh trai say hi: Tổ hợp nhan sắc HIEUTHUHAI, Hurrykng, Hùng Huỳnh... gây sốc

Chủ đề được cư dân mạng bàn luận sôi nổi nhất hiện nay chính là concert 2 của Anh trai say hi. Chương trình đã chứng tỏ sức hút khủng khi hàng ngàn khán giả có mặt phủ kín khán đài đêm 2 concert diễn ra vào tối 19/10 tại Vạn Phúc City (TP Thủ Đức).

Tại đây, người hâm mộ không chỉ được tận mắt chứng kiến những phần trình diễn công phu, dàn dựng hoành tráng mà còn đứng ngồi không yên trước "bữa tiệc" visual của 29 anh trai. Trên thảm đỏ concert thứ 2, Anh Tú Atus, HIEUTHUHAI, Isaac, Hải Đăng Doo... lên đồ khoe vẻ ngoài điển trai và bảnh bao.

Cư dân mạng cho rằng đây là khung hình "hiếm có khó tìm" khi tụ họp toàn sao nam đình đám của Vbiz. Ai ai cũng sở hữu nét đẹp riêng, không trộn lẫn. Nam rapper sinh năm 1999 được khen ngợi gương mặt không góc chết. Trong khi đó, Quân A.P lại "đốn tim" netizen vì nụ cười tỏa nắng ngọt ngào.

Dàn anh trai khoe visual "đỉnh chóp" tại concert 2 Anh trai say hi (Nguồn: Team News)

"Bữa tiệc" nhan sắc của loạt nam nghệ sĩ trên thảm đỏ khiến netizen đổ rầm rầm

HIEUTHUHAI và Quân A.P "cân đẹp" mọi góc máy vì vẻ ngoài điển trai

Lê Dương Bảo Lâm và Vũ Thảo My đảm nhận vai trò là người dẫn chương trình tại thảm đỏ concert 2 Anh trai say hi

Xuyên suốt hơn 3 tiếng, dàn anh trai đã đem tới những phần trình diễn mãn nhãn tới cho khán giả. Không chỉ khoe giọng hát, vũ đạo điêu luyện, các anh trai còn có màn giao lưu hài hước trên sân khấu. Dù tập trung 100% công lực cho phần thể hiện phần trình diễn nhưng visual của các nghệ sĩ cũng được khen ngợi cực "bánh cuốn".

Dàn anh trai mang đến cho khán giả những ca khúc gây sốt thời gian qua như: Ngáo ngơ, Kim phút kim giờ, I'm thinking about you, Tình đầu quá chén, Sao hạng A, Love sand, Walk... Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm không thể nào quên với những khán giả có mặt tại Vạn Phúc City.

Kết thúc concert, 29 nghệ sĩ mang đến cho khán giả món quà bất ngờ là ca khúc mới Say hi never say goodbye. Đây cũng là tiết mục đặc biệt để các ca sĩ bày tỏ lòng tri ân đến khán giả sau hành trình nhiều tháng gắn bó. Trước khi khép lại đêm nhạc, MC Trấn Thành khiến fan vỡ òa khi công bố hẹn gặp khán giả tại đêm concert thứ 3, diễn ra vào ngày 7/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Visual "đỉnh nóc kịch trần" của HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Isaac trong ca khúc Kim phút kim giờ

Xuyên suốt hơn 3 tiếng, dàn anh trai đã đem tới những phần trình diễn mãn nhãn tới cho khán giả

Anh trai say hi là chương trình thực tế quy tụ 30 nam ca sĩ, rapper trẻ, thu hút sự chú ý thời gian qua. Đêm chung kết hôm 14/9 khép lại với kết quả HIEUTHUHAI trở thành Quán quân, Quang Anh Rhyder là Á quân. Isaac, Đức Phúc và Quang Hùng MasterD là 3 anh trai khác nằm trong top 5 chung cuộc. Trước khi đêm concert thứ 2 diễn ra tối 19/10, chương trình từng tổ chức thành công đêm đầu tiên hôm 28/9, thu hút khoảng 15.000 khán giả.