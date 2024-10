Không khí cực nóng tổng duyệt concert 2 Anh Trai Say Hi: Rhyder bị fan bao vây, phúc lợi của "thái tử" HIEUTHUHAI gây choáng

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, đêm concert 2 của Anh Trai Say Hi sẽ chính thức diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Chiều 18/10, buổi tổng duyệt trước giờ G đã diễn ra. Qua vài hình ảnh được hé lộ có thể thấy quy mô của concert 2 không thua kém so với sân khấu ở đêm thứ nhất.

Không khí tại sân khấu trước 1 ngày concert diễn ra thêm phần nhộn nhịp bởi những project của các FC ở khu vực phía ngoài. Người hâm mộ các anh trai nô nức tổ chức hàng dài food truck để tiếp sức cho thần tượng. Khu vực tập trung đông fan chính là xe đồ ăn của FC HIEUTHUHAI. Nhiều người hâm mộ đã ở lại đến tối, chuẩn bị nhiều đồ ăn, vật phẩm và banner chụp hình.

HIEUTHUHAI tranh thủ thời gian nghỉ tổng duyệt để ra khu vực food truck giao lưu với người hâm mộ. Nam rapper tỏ vẻ bất ngờ trước sự chuẩn bị chu đáo của mọi người. Sau đó, HIEUTHUHAI đã hát chay bản hit Ngáo Ngơ tặng mọi người nhưng nam rapper không phải tốn sức hát vì người hâm mộ đã hát thay. HIEUTHUHAI chụp ảnh cùng FC, gây sốt bởi visual điển trai thách thức camera thường.

HIEUTHUHAI giao với fan ở khu vực foodtruck

Tương tự, ở khu vực food truck của FC Rhyder cũng được đầu tư cực hoành tráng. Nhiều người hâm mộ cũng đã nán lại đến tối để gặp gỡ thần tượng. Không phụ lòng FC, Rhyder xuất hiện ở xe đồ ăn và khiến mọi người phấn khích hú hét. Rhyder bất ngờ trước sự yêu thương của mọi người dành cho mình và cùng FC hát lại bản hit Hào Quang khiến không khí thêm phần nhộn nhịp.

Rhyder giao lưu với fan ở khu vực foodtruck

HIEUTHUHAI và Rhyder là Quán quân và Á quân của Anh Trai Say Hi. Chiến thắng của HIEUTHUHAI được cho là thuyết phục được số đông khán giả. Xuyên suốt chương trình, nam rapper đã chứng minh được năng lực và mỗi vòng diễn đều cho ra mắt bản hit. Còn Rhyder dù khép lại hành trình ở vị trí Á quân nhưng có thể thấy sau Anh Trai Say Hi, lượng fan của Rhyder tăng chóng mặt. Nhìn vào phúc lợi food truck của Rhyder cũng có thể thấy độ hot hiện tại của nam ca sĩ.

HIEUTHUHAI và Rhyder là 2 Anh Trai thành công và nhận thêm lượng fan đông đảo sau chương trình

Sau đêm concert 1 đại thành công với gần 20 nghìn khán giả đắm chìm trong biển lighstick và dàn pháo hoa rợp trời ở Công viên sông Sài Gòn, concert 2 của Anh Trai Say Hi thay đổi địa điểm sang khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP. HCM.



Khu vực này từng tổ chức lễ hội nhạc nước WOW Fest 2023 quy mô hơn 5 nghìn khán giả. Sau đêm đầu tiên thu hút gần 20 nghìn khán giả, concert 2 hứa hẹn tiếp tục nô nức người dự show. Chiều 18/10, khung sân khấu của concert Anh Trai Say Hi đã được dựng hoàn tất. Có thể thấy so với concert 1, quy mô cũng không kém là bao nhưng về sơ đồ chỗ ngồi đã có sự thay đổi.

Đêm concert 2 Anh Trai Say Hi còn gây chú ý bởi được tổ chức trùng ngày với concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là ngày 19/10. Việc 2 đêm concert của hơn 60 Anh Trai được diễn ra trong cùng 1 ngày là điều chưa có trong tiền lệ của làng nhạc Việt. Thế nên, không ngoa khi nói ngày 19/10 chính là "đêm lịch sử của concert Việt"!

Hé lộ một góc sân khấu của đêm concert 2 Anh Trai Say Hi