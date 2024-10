Ai đẹp trai nhất concert Anh Trai Say Hi: Song Luân - Anh Tú Atus phải xếp sau 1 người?

Sau đêm concert 1 kết thúc thành công, Anh Trai Say Hi tiếp tục tổ chức đêm concert thứ 2 tại khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức (TP.HCM). Dù là đêm thứ 2 nhưng buổi biểu diễn vẫn rất "hot hòn họt", đã có hàng nghìn khán giả có mặt để theo dõi và ủng hộ thần tượng của mình. Ngay từ chiều, người hâm mộ đã xếp hàng dài để check-in vào cổng. Dù trước giờ G có cơn mưa bất chợt nhưng không thể dập tắt được sức nóng của đêm concert.

Đáp lại tình cảm của fan, các Anh Trai đã mang đến nhiều tiết mục ấn tượng. Không chỉ tái hiện các vòng diễn trong chương trình mà các nghệ sĩ sáng tạo thêm để làm mới phần biểu diễn, mang đến cảm xúc mới lạ cho khán giả. Sau khi trình diễn, các Anh Trai gồm Song Luân, Anh Tú (Voi Bản Đôn), Anh Tú (Atus) và Quang Trung đã có màn đọ visual trên sân khấu, và chiến thắng được tính bằng độ hút hét của khán giả dành cho các Anh Trai.

MC Trấn Thành làm chủ và bắt đầu gọi tên lần lượt các Anh Trai. Song Luân và Anh Tú (Voi Bản Đôn) được gọi tên trước, khi khán giả cổ vũ thì Trấn Thành quy ra điểm là 106. Sau đó đến lượt Quang Trung thì Trấn Thành nhận định nam diễn viên có 112 người ủng hộ. Nhưng số điểm này bị Song Luân tố cáo vì Quang Trung đã la hét thêm để gian lận. Đến lượt Anh Tú (Atus) thì khán giả cũng hú hét rất sôi nổi nhưng cái kết ai đẹp trai nhất vẫn không có kết quả chung cuộc bởi lẽ Anh Trai nào cũng có sự ủng hộ đặc biệt từ người hâm mộ. Khoảnh khắc vui vẻ của các Anh Trai giúp không khí đêm concert thêm phần náo nhiệt.

Concert 2 Anh Trai Say Hi thu hút đông người hâm mộ tham dự. Theo hình ảnh cập nhật có thể thấy số lượng khán giả đến theo dõi trực tiếp không kém khi so với đêm đầu tiên.

Concert 2 Anh Trai Say Hi thu hút đông người hâm mộ tham dự. Theo hình ảnh cập nhật có thể thấy số lượng khán giả đến theo dõi trực tiếp không kém khi so với đêm đầu tiên. Tuy nhiên, ngay trước giờ G, sân khấu của Anh Trai Say Hi bất ngờ tắt đèn trong khi khán đài đã sáng lightstick. Cả tiếng nhạc đang chơi cũng dừng. Fan Say Hi không khỏi bất ngờ trước điều này. Tận 1 tiếng đồng hồ chìm trong im lặng. MC Trấn Thành cũng cho biết vì khu vực tổ chức có đôi chút khó khăn về đường truyền điện, nên sự cố xảy ra khó lường. Sau hơn 1 tiếng tắt đèn sân khấu, Anh Trai Say Hi cuối cùng cũng sáng đèn, nhạc vang trở lại.

Đêm concert 2 Anh Trai Say Hi còn gây chú ý bởi được tổ chức trùng ngày với concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là ngày 19/10. Việc 2 đêm concert của hơn 60 Anh Trai được diễn ra trong cùng 1 ngày là điều chưa có trong tiền lệ của làng nhạc Việt. Thế nên, không ngoa khi nói ngày 19/10 chính là "đêm lịch sử của concert Việt"!