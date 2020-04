Park Min Young bất ngờ được Seo Kang Joon cầu hôn ở hậu trường Trời Đẹp Em Sẽ Đến: Tụi mình có nên cưới nhau không?

Sau “cảnh giường chiếu” đầy nóng bỏng ở tập 11 I'll Go To You When The Weather Is Nice (Trời Đẹp Em Sẽ Đến), Mok Hae Won (Park Min Young) và Im Eun Seob (Seo Kang Joon) đã trở nên gắn kết và dành nhiều thời gian hơn để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra đoạn video ghi lại hậu trường cảnh phim Hae Won và Eun Seob cùng nhau chẻ củi và ngắm sao, khiến cho khán giả bị sốc “thính” vì sự ngọt ngào của cặp đôi diễn viên không chỉ ở trên phim mà thậm chí là còn ở ngoài đời.

Hậu trường Trời Đẹp Em Sẽ Đến tập 12

Trong tập 12, Eun Seob đã tranh thủ khoe kĩ năng chặt củi với Hae Won nhưng tiếc thay lại ê chề vì chẳng chặt được thanh củi nào cho đàng hoàng. Thế nhưng trái với nhân vật của mình, Seo Kang Joon ở ngoài đời lại rất giỏi trong việc xử lí đống củi. Trong lúc diễn thử, Seo Kang Joon liên tục thực hiện mọi thứ ngon lành đến nỗi chính nam diễn viên cũng ngơ ngác vì khả năng của bản thân.

Đặc biệt hơn cả, Park Min Young cũng không vừa khi thử một phát ăn ngay từ thanh củi đầu, khiến cả ekip làm phim đều phải ngạc nhiên. Đạo diễn chính lúc này cũng quyết định dành ra vài thước phim để Park Min Young khoe ra tài năng mới tìm thấy của mình. Ai mà ngờ được phân cảnh đầy đáng yêu, khi Park Min Young bổ củi xịn hơn cả crush lại là ý tưởng nhất thời thôi chứ!

Ở cảnh quay Eun Seob và Hae Won đang ngồi ngắm sao cùng nhau, thay vì tiếp tục thoại của mình, Seo Kang Joon đột nhiên quay sang hỏi Park Min Young: “Tụi mình có nên cưới nhau không?” khiến ai cũng ngạc nhiên. Park Min Young còn bóc phốt rằng anh chàng liên tục hỏi cô câu này suốt từ khi bắt đầu ghi hình đến giờ. Trong lần quay thứ 2, ngay khi đạo diễn hô cắt, Min Young lần này lại chủ động quay sang hỏi: “Vậy chúng ta có nên cưới nhau không?” khiến Seo Kang Joon vui mừng như bắt được vàng, còn kiểm tra lại cho chắc chắn: “Cậu muốn cưới à?”. Thế này khéo có khi phim giả tình thật mất!

Thăm dò ý kiến Bạn có thấy Seo Kang Joon và Park Min Young đẹp đôi không? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Có chứ! Nhìn là thấy tuyệt rồi! Không, mình không thích hai người đến với nhau đâu.

Trời Đẹp Em Sẽ Đến tiếp tục được phát sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC