Park Eun Bin trở lại màn ảnh nhỏ sau "cơn sốt Woo Young Woo"

Diva of the Deserted Island là bộ phim hài lãng mạn kể về câu chuyện của một cô gái trôi dạt vào hoang đảo sau một tai nạn và được tìm thấy 15 năm sau. Người xem sẽ theo chân cô thích nghi với thế giới mà cô ấy đã bị cô lập. Đạo diễn Oh Choong Hwan và biên kịch Park Hye Ryun sẽ tiếp tục hợp tác sau hai dự án Khi Nàng Say Giấc và Start-Up.

Park Eun Bin sẽ tái xuất với dự án phim hài, lãng mạn mới

Trong phim, Park Eun Bin sẽ đảm nhận vai diễn Seo Mok Ha, một cô gái được giải cứu khỏi đảo hoang sau 15 năm. Trong một thế giới hoàn toàn mới và xa lạ, Mok Ha dũng cảm bước về phía trước với ước mơ trở thành ca sĩ. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cô không đánh mất niềm vui và hy vọng.

Trước đó, có thông tin cho rằng Chae Jong Hyeop cũng đang đàm phán để tham gia bộ phim với vai nam chính Bo Geol, người có mối liên hệ sâu sắc với Mok Ha.

Park Eun Bin đã thể hiện kỹ năng diễn xuất ấn tượng qua bộ phim truyền hình ăn khách Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo vào năm ngoái, gây ra một "cơn sốt" đối với khán giả toàn cầu. Nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ một lần nữa gây ấn tượng với người xem qua vai diễn Mok Ha. Park Eun Bin nhận xét: “Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt và trở lại cùng với Mok Ha".