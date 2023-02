Mỹ nhân U40 gây sốt vì vào vai nữ sinh "ngọt như mía lùi": Đẹp đôi cạnh đàn em kém tuổi, diễn xuất xứng tầm Ảnh hậu

Vừa được công chiếu tại Việt Nam vào ngày 10/2, siêu phẩm điện ảnh Muốn Gặp Anh nhanh chóng trở thành "cơn sốt", khiến khán giả không khỏi thổn thức. Trong phim, nữ chính Hoàng Vũ Huyên do Kha Giai Yến thủ vai, qua đó ghi ấn tượng mạnh ở cả 2 dòng thời gian hiện tại và quá khứ.



Khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho Kha Giai Yến khi nữ diễn viên "cân đẹp" tạo hình nữ sinh của 7 năm trước lẫn tạo hình trưởng thành của dòng thời gian chính.

Muốn Gặp Anh đã chính thức về rạp Việt.

Trong Muốn Gặp Anh, Kha Giai Yến dùng kiểu tóc ngắn, mái ngố cho hình tượng nữ sinh, thể hiện sự trẻ trung nhưng vẫn có chút tự sự. Ở thời hiện đại, cô để tóc dài sành điệu, cho thấy rõ sự thay đổi rõ rệt so với thời thanh xuân.

Hình tượng nữ sinh độc đáo nhưng gây thiện cảm của Kha Giai Yến.

Đặc biệt với diễn xuất chắc tay, ngôi sao sinh năm 1985 hoàn toàn chinh phục người xem dù là ở độ tuổi thiếu niên hay lúc đã từng trải. Một số người còn đánh giá cao "phản ứng hóa học" của Kha Giai Yến và bạn diễn Hứa Quang Hán. Dù cách biệt 5 tuổi nhưng mỹ nam đàn em vẫn rất đẹp đôi cạnh đàn chị, tạo ra cặp đôi ấn tượng khó phai của màn ảnh Hoa ngữ.

Kha Giai Yến đẹp đôi cạnh Hứa Quang Hán.

Hình tượng trưởng thành nhưng vẫn trẻ trung của Kha Giai Yến.

Kha Giai Yến từng thể hiện vai Hoàng Vũ Huyên trong bản truyền hình của Muốn Gặp Anh vào năm 2019. Giờ đây sau 3 năm, cô vẫn không khiến khán giả thất vọng, hoàn toàn giữ được hình tượng và tính cách nhân vật như thuở nào.

Ra mắt vào năm 2006, Kha Giai Yến đã thể hiện được thực lực diễn xuất thông qua các dự án như Những Cô Nàng Công Sở, Marry me or Not,... và nhất là Muốn Gặp Anh. Suốt sự nghiệp, Kha Giai Yến đã thắng 2 giải Ảnh hậu Kim Chung, chứng tỏ diễn xuất có tầm của mình. Kết quả, cô đã nhận được "quả ngọt" nhờ thành công của 2 phiên bản Muốn Gặp Anh, danh tiếng lan rộng khắp châu Á.

Kha Giai Yến trẻ đẹp ở tuổi gần 40.

Nguồn: CTV, Sina