Pandora ra mắt “Vietnam Charm”: Tôn vinh vẻ đẹp và niềm tự hào dân tộc Việt

Mang sắc đỏ – vàng biểu tượng, cùng hình ảnh ngôi sao năm cánh quen thuộc, Vietnam Charm được thiết kế như một lời tôn vinh vẻ đẹp, sự đoàn kết và niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt. Viền charm là những trái tim nhỏ liền mạch – như một cách thể hiện tình yêu, sự kết nối và cũng là tinh thần mà Pandora luôn hướng đến: "Wear Your Story" – mỗi món trang sức đều kể một câu chuyện.

Đại diện Pandora Việt Nam chia sẻ:"Với Vietnam Charm, chúng tôi muốn mang đến một biểu tượng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa – món quà dành cho những ai yêu Việt Nam, dù đang sinh sống ở bất kỳ nơi nào. Đây không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là cách thể hiện niềm tự hào và tình cảm dành cho quê hương."

Vietnam Charm được chế tác từ bạc Sterling Silver 925 – chất liệu đặc trưng của Pandora – kết hợp kỹ thuật phủ men cao cấp, giúp tạo nên sắc màu nổi bật và bền đẹp theo thời gian. Sự hòa quyện giữa phong cách thiết kế Bắc Âu và cảm hứng văn hóa Việt Nam giúp chiếc charm trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho những ai muốn mang theo "một phần Việt Nam" trong câu chuyện trang sức của riêng mình.

Sản phẩm đã chính thức có mặt tại các cửa hàng Pandora trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến từ tháng 11 năm 2025, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình Pandora đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong việc kể nên câu chuyện cá nhân qua từng món trang sức.

Pandora là thương hiệu trang sức được yêu thích toàn cầu, nổi tiếng với kỹ nghệ chế tác tinh xảo và khả năng kể chuyện qua từng chi tiết nhỏ. Với hơn 100 quốc gia trên thế giới, Pandora tiếp tục theo đuổi sứ mệnh mang lại vẻ đẹp, cảm xúc và ý nghĩa trong từng món trang sức, hướng đến tương lai bền vững và đầy cảm hứng.

Hệ thống cửa hàng Pandora:

Hà Nội (Hotline: (024) 3938 7840): Pandora Tầng 1, Lotte Tây Hồ, 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ (quận Tây Hồ cũ), Hà Nội.

Hồ Chí Minh (Hotline: (028) 3636 7986): Pandora 13 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn (Q.1 cũ), TP. Hồ Chí Minh.

Nha Trang (Hotline: (025) 8730 0444): Pandora Gold Coast Nha Trang, Block L1-01, 01 Trần Hưng Đạo, phường Nha Trang, Khánh Hòa.

Online (Hotline: 1900 299 998): https://pandora.norbreeze.vn/