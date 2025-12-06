“Unbox Joy” – Không gian Giáng Sinh nghệ thuật giữa lòng TP. Hồ Chí Minh

"Unbox" niềm vui, kết nối cảm xúc

Sự kiện trưng bày Giáng Sinh Unbox Joy được bày trí theo dạng không gian mở với nhà gỗ "farmhouse" hiện đại, với bảng màu đỏ – xanh và ánh sáng ấm áp đặc trưng của mùa lễ hội. Toàn bộ không gian được bố trí thành nhiều cụm trang trí mang tính thẩm mỹ cao với sự xuất hiện của những nhân vật đặc trưng được yêu thích của POP MART như LABUBU, HIRONO, SKULLPANDA, mang đến một điểm hẹn lý tưởng để dạo chơi, chụp ảnh và tận hưởng tinh thần Giáng Sinh cùng bạn bè.

Không đơn thuần là trưng bày sản phẩm, POP MART mong muốn mang đến một trải nghiệm văn hóa đậm chất thị giác, nơi người yêu mến art toys có thể cảm nhận không khí lễ hội theo một cách mới lạ, gần gũi và đầy cảm xúc.

Toàn cảnh khu trưng bày "Unbox Joy" tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Twinkle Twinkle - Điểm nhấn cảm xúc của mùa lễ hội

Điểm nhấn đặc biệt của không gian là mô hình Twinkle Twinkle cao 6 mét – nhân vật được yêu mến nhất nhì trong cộng đồng POP MART tại Việt Nam. Với tạo hình đáng yêu và tinh thần tích cực, Twinkle trở thành biểu tượng gắn liền với thông điệp ấm áp của mùa lễ hội.

Không gian xung quanh cũng được trang trí bằng các chi tiết đậm chất Giáng Sinh như xe tuần lộc, quả cầu tuyết, hộp quà khổng lồ… tất cả tạo nên một "background" lý tưởng để mọi người cùng "pose dáng", chia sẻ và lan tỏa niềm vui.

Bong bóng Twinkl Twinkle

Cột mốc mới trong hành trình kết nối văn hóa thương hiệu

"Unbox Joy" đánh dấu sự kiện trưng bày ngoài trời có quy mô lớn đầu tiên của POP MART tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ khẳng định định hướng của thương hiệu trong việc phát triển các trải nghiệm văn hóa đại chúng, mà còn cho thấy cam kết dài hạn trong việc gắn bó với thế hệ trẻ - những người đang định hình nên xu hướng tiêu dùng và sáng tạo mới.

POP MART mong muốn thông qua sự kiện lần này sẽ góp phần xây dựng nên một điểm đến lễ hội mang tính biểu tượng cho giới trẻ TP. Hồ Chí Minh, nơi niềm vui được mở ra, cảm xúc được kết nối, và những kỷ niệm được lưu giữ.

Không gian xinh xắn đậm chất thơ của quả cầu tuyết tại sự kiện

Về thương hiệu POP MART:

POP MART là một thương hiệu toàn cầu đang vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hoá đại chúng và giải trí sáng tạo. Sứ mệnh của thương hiệu là thắp sáng đam mê và lan toả niềm vui thông qua các sản phẩm đồ chơi thiết kế giàu tính nghệ thuật sưu tầm.

POP MART tập trung vào hoạt động phát triển nhân vật (IP), thiết kế & bán lẻ đồ chơi, vận hành các công viên chủ đề và phát triển nội dung giải trí kỹ thuật số.

Hiện POP MART có hơn 550 cửa hàng tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 2.500 ROBOSHOP, và hoạt động trên nhiều nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp cận người tiêu dùng tại hơn 90 quốc gia.

POP MART hợp tác và đại diện cho nhiều nghệ sĩ sáng tạo đến từ khắp nơi trên thế giới, với danh mục nhân vật phong phú như MOLLY, DIMOO, SKULLPANDA, THE MONSTERS, HIRONO và còn nhiều hơn thế. Thông qua những IPs độc quyền, POP MART liên tục tạo ra những sự kết hợp biểu tượng mang dấu ấn sáng tạo.

POP MART không chỉ là một thương hiệu – đó là cả một vũ trụ sáng tạo nơi đam mê được khơi nguồn và niềm vui được lan toả khắp thế giới. Khám phá thêm nhiều thông tin của POP MART VN tại : https://www.facebook.com/popmartvietnam.vn/