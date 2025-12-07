Trải nghiệm mua sắm online trọn vẹn tại Chanh Store

Kiểm soát từ nguồn hàng, đảm bảo áo chuẩn

Theo chia sẻ từ chủ cửa hàng, Chanh Store tự lựa chọn chất liệu vải và đặt may trực tiếp tại xưởng thay vì nhập sẵn số lượng lớn. Cách làm này giúp cửa hàng kiểm soát chất lượng từng mẫu áo, đồng thời giữ mức giá phù hợp với nhóm khách hàng bình dân - nhóm chiếm tỷ trọng lớn trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Dòng sản phẩm chính là áo dệt kim mongtoghi, phong cách đơn giản, dễ phối và phù hợp nhiều độ tuổi. Người mua có thể sử dụng khi đi làm, đi chơi hoặc mặc ở nhà. Việc giữ phong cách nhất quán giúp cửa hàng định hình tệp khách rõ ràng và thuận lợi hơn trong quá trình bán hàng qua Internet.

Chanh Store luôn cập nhật những mẫu sản phẩm mới bậc nhất trên thị trường

Livestream trở thành kênh bán hàng chủ lực

Khác với hình thức kinh doanh truyền thống, bán hàng online - đặc biệt qua livestream đòi hỏi người bán phải dùng uy tín cá nhân để thuyết phục khách hàng. Chanh Store lựa chọn tập trung vào việc tư vấn kỹ và chăm sóc khách hàng sau livestream.

Nhân viên Chanh Store trong phiên livestream giới thiệu sản phẩm.

Theo quy trình, trong buổi phát trực tiếp cửa hàng tư vấn một phần thì giai đoạn hậu livestream, đội ngũ chăm sóc khách hàng tiếp tục gọi trực tiếp để đối chiếu thông tin, xác nhận lại size số, màu sắc và mẫu mã trước khi gửi hàng. Cửa hàng cho biết đây là cách hạn chế sai sót, giảm thiểu nhầm lẫn sản phẩm trước khi gửi đến khách hàng. Sau ba năm kinh doanh online, các buổi livestream của Chanh Store thường thu hút 2.000 - 3.000 lượt xem. Lượng đơn chốt từ mỗi phiên trung bình đạt 400 - 500 đơn và vào các dịp lễ có thể tăng đến 1.000 đơn mỗi ngày.

Mẫu mới liên tục, phù hợp nhiều độ tuổi

Lợi thế của Chanh Store nằm ở việc bổ sung mẫu mới liên tục để phù hợp nhiều độ tuổi. Tệp khách hàng chủ yếu là nữ, ưu tiên những sản phẩm giá bình dân nhưng có độ bền ổn định. Cửa hàng cho biết mức giá này giúp người mua dễ trải nghiệm thử khi xem livestream, từ đó tăng tỷ lệ quay lại. Dù lượng khách tăng theo từng năm, cửa hàng vẫn định hướng kinh doanh lâu dài thay vì chạy theo xu hướng chốt đơn nhanh. "Khách mua lại nhiều lần và giới thiệu cho người khác mới là thành công thực sự", đại diện cửa hàng chia sẻ.

Sản phẩm mới cùng bạn mẫu tại Chanh Store.

Mô hình nhỏ, xu hướng lớn

Từ một cửa hàng online quy mô gia đình, Chanh Store dần ổn định với mô hình bán lẻ qua Internet - hình thức đang trở thành xu hướng của nhiều hộ kinh doanh hiện nay. Điểm cốt lõi của mô hình không nằm ở mặt bằng mà ở quy trình chuẩn hóa và sự tin tưởng từ khách hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh trên các nền tảng số ngày càng tăng, câu chuyện của Chanh Store phản ánh nỗ lực của nhiều hộ kinh doanh khi lựa chọn con đường bán lẻ trực tuyến. Họ chú trọng sản phẩm, quan tâm trải nghiệm người mua và duy trì phong cách kinh doanh nhất quán để phát triển bền vững.

Phản hồi của khách hàng về sản phẩm của Chanh Store

Chanh Store minh chứng rằng, với uy tín, chất lượng sản phẩm và sự quan tâm đến trải nghiệm khách hàng, ngay cả một cửa hàng nhỏ cũng có thể phát triển bền vững trong thị trường bán lẻ trực tuyến cạnh tranh.

Lựa chọn mẫu áo mongtoghi ở Chanh Store tại: https://www.facebook.com/ChanhStore.Page/

Website: chanhstore.com