"Anh Trai Tôi Là Khủng Long: Tương Lai Của Quá Khứ" mang tham vọng bứt phá màn ảnh rộng

Nếu từng là fan của truyện tranh Việt Nam, chắc hẳn bạn không thể bỏ qua bộ truyện "Anh Trai Tôi Là Khủng Long" bộ truyện đình đám đến từ tác giả Châu Chặt Chém và đội ngũ POPS COMIC, từng gây bão cộng đồng mạng suốt nhiều năm qua. Và gần đây, POPCORN bất ngờ thả "cú nổ" lớn khi tung trailer hé lộ phiên bản phim chiếu rạp đầu tiên được chuyển thể từ chính bộ truyện nổi tiếng này.

Sau khi công bố thông tin phiên bản điện ảnh sẽ khởi chiếu tại rạp với cái tên Anh Trai Tôi Là Khủng Long: Tương Lai Của Quá Khứ, cộng đồng fan đã vô cùng háo hức, khi đây cũng là lần đầu tiên một tác phẩm gốc của Việt Nam từ nền tảng truyện tranh bước thẳng lên màn ảnh rộng với định dạng moving toon mới lạ.

Từ truyện tranh mạng đến cơn sốt moving toon

Ngay từ khi ra mắt, Anh Trai Tôi Là Khủng Long nhanh chóng ghi dấu ấn với nội dung vừa hài hước, vừa lầy lội nhưng cũng đầy bất ngờ. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Phong và người anh trai khủng long T.Rex biết nói tiếng người của mình. Từ đó, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười liên tục diễn ra tạo nên sức hút riêng biệt. Cho đến khi bộ truyện chuyển dần về một cái kết đậm tính điện ảnh và kịch tính hơn rất nhiều.

Không chỉ có nét vẽ độc đáo, cá tính, bộ truyện còn được fan yêu thích nhờ lối kể chuyện bất ngờ và tình tiết hài khó đỡ, từ đó dễ dàng tạo được sự gắn kết với người đọc và ngay lập tức trở thành một trong những bộ truyện tranh được POPS chuyển thể thành moving toon phát sóng trên YouTube và thu hút hàng triệu lượt xem.

Bước ngoặt lớn: Từ moving toon triệu view đến tham vọng công phá màn ảnh rộng với "Anh Trai Tôi Là Khủng Long: Tương Lai Của Quá Khứ"

Sau khi chinh phục hàng triệu độc giả online, nhà sản xuất POPCORN quyết định "chơi lớn" khi công bố dự án phim điện ảnh Anh Trai Tôi là Khủng Long: Tương Lai Của Quá Khứ. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên có một bộ truyện tranh Việt Nam được chuyển thể moving toon chiếu rạp.

Với POPCORN:

"Chúng tôi muốn khẳng định rằng truyện tranh Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng để sản xuất những bộ phim điện ảnh hấp dẫn, mang đậm dấu ấn riêng. Anh Trai Tôi Là Khủng Long: Tương Lai Của Quá Khứ không chỉ là một dự án moving toon chiếu rạp thông thường, mà còn là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình 7 năm POPS mang Anh Trai Tôi Là Khủng Long đến gần hơn với khán giả đại chúng."

Phim điện ảnh Anh Trai Tôi là Khủng Long: Tương Lai Của Quá Khứ có gì khác biệt?

Khác với truyện tranh vốn tập trung vào tình huống ngắn gọn, bản phim điện ảnh sẽ:

Tăng cường hiệu ứng hình ảnh, diễn hoạt, bổ sung những cảnh chưa từng có trên bản truyện và đặc biệt hơn nữa ekip sản xuất còn gợi ý sẽ có một cái kết bất ngờ chưa từng được giới thiệu trong phiên bản truyện trước đây.

Phim điện ảnh lần này không chỉ dành riêng cho fan trung thành mà còn dễ tiếp cận đối với những khán giả chưa từng đọc truyện thông qua đoạn phim tổng hợp toàn bộ diễn biến từ những chương truyện đầu tiên đến khi bước vào mạch nội dung chính của phần phim điện ảnh. Đây cũng là chiến lược để Anh Trai Tôi Là Khủng Long bứt phá, vươn xa khỏi phạm vi cộng đồng truyện tranh online cũng như moving toon để đến được với khán giả đại chúng.

Kỳ vọng: Cột mốc mới cho hoạt hình và truyện tranh Việt

Trong nhiều năm qua, bên cạnh các bộ phim hoạt hình được sản xuất bởi những "ông lớn" thì khán giả Việt thường quen với việc hoạt hình trong nước chủ yếu dừng lại ở phim ngắn chiếu truyền hình hoặc trên các nền tảng số. Việc một bộ moving toon Việt Nam lần đầu tiên được chuyển mình thành phim điện ảnh chiếu rạp chính là bước tiến cực kỳ quan trọng.

Nếu được khán giả đón nhận tích cực, Anh Trai Tôi Là Khủng Long: Tương Lai Của Quá Khứ có thể mở đường cho các tác giả truyện tranh, nghệ sĩ trẻ tài năng tự tin bứt phá hơn và cùng nhau tạo nên một "vũ trụ phim chuyển thể moving toon" đáng mong chờ. Cộng đồng người hâm mộ của bộ truyện đã có phản ứng rất tích cực bởi bộ phim không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mới lạ mà còn khẳng định năng lực sáng tạo của nghệ sĩ Việt ngày càng phát triển. Trong bối cảnh anime Nhật Bản hay hoạt hình Hollywood luôn thống trị rạp chiếu, một sản phẩm Việt Nam bứt phá "chen chân" vào cuộc chơi điện ảnh chắc chắn là điều khiến khán giả Việt tự hào.

Từ một moving toon "lầy lội" trên mạng xã hội, Anh Trai Tôi Là Khủng Long nay đã sẵn sàng "tiến hóa" thành một "cú hit" phim chiếu rạp. Với sự đầu tư chỉn chu của đội ngũ sản xuất cùng tình yêu cuồng nhiệt từ cộng đồng fan, tác phẩm hứa hẹn sẽ không chỉ gây bão phòng vé mà còn là bước tiến mới cho hoạt hình Việt Nam.

Phim điện ảnh Anh Trai Tôi Là Khủng Long: Tương Lai Của Quá Khứ khép lại hành trình 7 năm đồng hành cùng các fan và sẽ là nguồn động lực to lớn cho các tác giả, nghệ sĩ truyện tranh trẻ tự tin bứt phá. Ra rạp và trải nghiệm ngay thể loại moving toon chiếu rạp vô cùng đặc biệt này vào ngày 12/12/2025.

Link Trailer: https://youtu.be/lAAsseVDcWU?si=5tBn6osZ4Xmzs8oz