Trải nghiệm view núi chưa từng có tại bể bơi vô cực Pistachio

View núi "choáng ngợp", biển mây ở ngay tầm mắt

Pistachio Hotel Sapa – khách sạn nghỉ dưỡng 4 sao nổi bật với vị trí lưng chừng núi và tầm nhìn "hoàn mỹ từ mọi phía". Từ tầng 12 – nơi đặt bể bơi vô cực ngoài trời – du khách có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh "siêu thực": những dãy núi trùng điệp, mây trắng lững lờ trôi ngang, thung lũng Mường Hoa xanh mướt và thấp thoáng vài nếp nhà sàn của đồng bào bản địa.

Bể bơi vô cực ngoài trời nằm ngay cạnh Fansi Sky Bar, tọa lạc tại vị trí cao nhất khách sạn và trở thành "tọa độ vàng" để du khách ngắm trọn Sapa trong những khoảnh khắc đẹp nhất, dù là buổi sáng sớm với mây tràn bồng bềnh, buổi chiều trong ánh hoàng hôn vàng mật ong hay buổi tối se lạnh – đúng chất núi rừng Tây Bắc.

Thiên đường săn mây của tín đồ du lịch

Nhiều du khách đến từ rất sớm để săn mây, bởi khoảng 6:30 – 8:00 sáng thường là lúc biển mây phủ dày và đẹp nhất. Vào những ngày Sapa nhiều mây, mặt nước hồ gần như hòa vào trời, tạo cảm giác bể bơi đang "lơ lửng" giữa không trung. Không ít travel blogger cho biết chỉ cần đứng vài phút ở mép hồ là đã có ngay bộ ảnh "chạm mây" nghệ thuật mà chẳng cần chỉnh sửa nhiều.

Nhờ vị trí độc tôn và tầm nhìn đắt giá, bể bơi của Pistachio Hotel Sapa đang được giới trẻ truyền tai nhau là một trong những bể bơi vô cực cao nhất Đông Dương. Giữa làn nước trong xanh ôm trọn núi non hùng vĩ, cảm giác như cả bầu trời đang trôi ngay dưới chân – một trải nghiệm "must-try" mà bất cứ ai yêu Sapa cũng nên thử ít nhất một lần.

Trà chiều giữa mây trời – trải nghiệm chill gây nghiện

Nếu buổi sáng ở hồ bơi vô cực là cuộc hẹn với biển mây, thì buổi chiều lại dành cho những ai muốn tận hưởng một Sa Pa chậm rãi hơn. Từ 13:00 đến 19:00, hồ mở cửa trở lại, cũng là lúc những tách trà nóng và bánh ngọt thủ công được phục vụ ngay cạnh làn nước xanh.

Chính giữa lưng chừng trời, cảm giác nhâm nhi từng chiếc bánh ngọt được làm thủ công mềm tan, kèm một tách trà nóng thơm nhẹ tạo nên một trải nghiệm thư giãn mà dân mê "healing" nhất định phải thử. Làn sương nhẹ trôi ngang mặt, phía trước là núi non phủ nắng vàng, phía dưới là thung lũng Mường Hoa sâu hun hút, tất cả hòa lại thành một bức tranh mà nhiều du khách thừa nhận là "đẹp đến mức chẳng muốn rời đi".

Buổi trà chiều tại bể bơi vô cực Pistachio Hotel vì thế trở thành trải nghiệm cực hot, đặc biệt trong giới trẻ. Có người thích im lặng tận hưởng không khí núi rừng, có người chọn chụp vài chiếc ảnh "thơ" bên mép hồ, cũng có người gọi thêm một ly cocktail rồi ngồi chill bên khu vực gần Fansi Sky Bar. Mỗi người một sở thích, nhưng trải nghiệm nào cũng đáng để thử.

Dù là lần đầu tới Sapa hay đã quá quen với vùng đất này, trải nghiệm ngâm mình trong làn nước ấm của bể bơi vô cực, trước mặt là biển mây cuộn xuống thung lũng, sau lưng là kiến trúc sang trọng của Pistachio, chắc chắn sẽ mang lại một cảm giác mới: vừa thư giãn, vừa choáng ngợp, vừa đủ "đời" để bạn nhớ mãi.

Check-in góc nào cũng auto đẹp

Sa Pa vốn đã nổi tiếng với những tọa độ sống ảo đẹp đến ngất ngây, nhưng sự xuất hiện của bể bơi vô cực Pistachio Hotel Sapa thực sự tạo nên một "làn sóng" mới. Không chỉ là nơi tắm, bơi hay thư giãn, hồ bơi còn trở thành background đắt giá cho mọi bức ảnh: khi là biển mây trôi lững lờ, khi là đỉnh Fansipan hiện lên hùng vĩ, khi là ánh chiều nhuộm vàng cả không gian.

Khi lướt TikTok và Instagram những tháng gần đây, bạn sẽ bắt gặp vô số video tại bể bơi vô cực của Pistachio Hotel với không gian hùng vĩ, hoà quyện bởi màu nước trong xanh phản chiếu bầu trời đến từng ngọn núi lơ lửng ngang tầm mắt. Góc chụp được ưu ái nhất chính là phần mép hồ hướng thẳng ra biển mây. Ở vị trí này, bạn chỉ cần đứng và ngồi nhẹ bám vào thành hồ là đã bắt trọn khung hình nghỉ dưỡng sang chảnh bậc nhất Sapa rồi.

Ngoài bể bơi vô cực, Pistachio Hotel Sapa vẫn có đủ mọi tiện ích "thời thượng" như sky bar, nhà hàng view thung lũng, phòng nghỉ mang đậm hơi thở văn hoá dân tộc với những họa tiết thổ cẩm đặc trưng. Sự giao hòa giữa hiện đại, truyền thống và nét văn hoá bản địa đặc trưng tạo nên một tinh thần Sapa rất riêng, rất tinh tế và gần gũi.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 29 đường Thác Bạc, Tổ 5, phường Sapa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại: 0214 356 6666

Hotline: 0868 588 364

Email: rsv@pistachiohotel.com

Facebook: https://www.facebook.com/pistachiohotelsapa