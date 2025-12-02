Đào tạo kỹ năng biên kịch từ A-Z cùng Nguyệt Trang: Khóa học khiến giới trẻ mê phim “đứng hình” vì đúng sở thích

Nguyệt Trang – biên kịch của những câu chuyện chạm cảm xúc

Trong suốt quá trình làm nghề, Nguyệt Trang được biết đến như một trong những biên kịch trẻ có tư duy hiện đại, giọng viết giàu cảm xúc và khả năng kể chuyện gần gũi, bắt nhịp nhanh với thị hiếu khán giả. Một trong những tác phẩm giúp cô khẳng định vị trí của mình chính là Dâu Tây Đón Tết, sau đó là loạt phim ăn khách như: Hoa Hồng Cho Sớm Mai, Sóng Gió Hào Môn (Bẫy), Chị Đại Mắc Cạn, Chị Đại Trở Lại…

Trong đó, bộ phim Hoa Hồng Cho Sớm Mai từng nhận top 3 đề cử tại We Choice Award 2023, 2 năm liên tiếp có mặt trong các hạng mục đề cửa tại Cánh Diều Vàng với phim Chị Đại Trở Lại, Tình Yêu Đến Cùng Gió Biển…

Ngoài công việc biên kịch, Nguyệt Trang còn là mentor cho nhiều dự án của các bạn trẻ mới vào nghề. Khả năng dẫn dắt, chia sẻ thực chiến là một trong những lý do khiến mỗi buổi toạ đàm của cô nhận được sự quan tâm và ủng hộ. Chính vì vậy, workshop trải nghiệm "Dệt chữ thành phim" lần này không chỉ là một lớp training thông thường, mà còn là chương trình đào tạo bài bản được biên kịch Nguyệt Trang đầu tư kỹ lưỡng để đồng hành cùng những ai thật sự nghiêm túc với nghề.

"Dệt Chữ Thành Phim" – Khoá đào tạo kỹ năng dành cho team mê viết lách

Khóa học được xây dựng dựa trên triết lý: "Ai cũng có câu chuyện để kể. Nhưng để biến nó thành phim thì cần kỹ năng, cấu trúc và sự rèn luyện đúng cách".

Hình thức triển khai linh hoạt: Online & Offline:

- Online: Phù hợp với học viên ngoài TP.HCM hoặc người bận rộn. Lớp học qua nền tảng trực tuyến tương tác trực tiếp, có ghi lại buổi học, tài liệu đầy đủ.

- Offline: Tổ chức tại TP.HCM, mang lại trải nghiệm học tập gần gũi, thực hành chuyên sâu và cơ hội networking rộng mở.

Cả hai hình thức đều có lộ trình – bài giảng – bài tập – feedback trực tiếp như nhau, đảm bảo học viên dù học từ đâucũng nhận được chất lượng thống nhất.

Khóa học bắt đầu từ tháng 12/2025, bao gồm 3 chặng nội dung trọn vẹn

Chặng 1 – "Dệt chữ thành phim": Học viên được hướng dẫn cách chuyển ý tưởng thành kịch bản có thể thực sự đưa vào sản xuất, biết cách viết ra những phân đoạn phù hợp với bối cảnh, điều kiện quay và quy trình làm phim thực tế.

Chặng 2 – "Biên kịch đa nhiệm": Đây là giai đoạn đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, giúp biên kịch hiểu và phối hợp hiệu quả với nhiều bộ phận trong ê-kíp. Mục tiêu là hình thành một người biên kịch "thực chiến", đúng với nhu cầu của nhà sản xuất – không chỉ là biên kịch trên giấy.

Chặng 3 – "Biên kịch vui vẻ": Chặng cuối khai thác màu sắc cá nhân và thế mạnh riêng của từng học viên, từ đó định hướng họ chọn đúng nhóm sáng tạo phù hợp để có thể hợp tác lâu dài trong một đội ngũ biên kịch vui vẻ và gắn kết.

Đối tượng học viên

- Người hoàn toàn mới nhưng yêu thích viết lách và kể chuyện.

- Người đang làm sáng tạo nội dung (copywriter, creator, social content) muốn nâng cấp khả năng storytelling.

- Sinh viên báo chí, truyền thông, điện ảnh muốn theo đuổi nghề viết.

- Những ai muốn học bài bản hơn về quy trình trở thành biên kịch chuyên nghiệp.

Lợi ích sau khóa học

- Hiểu rõ quy trình làm phim & viết kịch bản.

- Tự tin xây dựng một câu chuyện có cấu trúc.

- Có sản phẩm kịch bản đầu tiên của riêng mình.

- Nhận feedback trực tiếp từ biên kịch giàu kinh nghiệm.

- Mở rộng network trong ngành sáng tạo.

Lời chia sẻ từ biên kịch Nguyệt Trang:

"Điều khiến tôi yêu nghề biên kịch không chỉ là được kể chuyện, mà còn là được nhìn thấy những nhân vật mình viết bước ra đời thực. Tôi mong khóa học này sẽ truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang có ước mơ ấy, rằng ai cũng có thể biến câu chuyện mình mang trong lòng thành một bộ phim hoàn chỉnh, chỉ cần đủ kiên trì và được dẫn dắt đúng cách."