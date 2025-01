Viral nhất TikTok hiện tại là giai điệu ngọt ngào của Hoàng Dũng ngân nga lời hát “Dù trông anh hơi nghiêm trọng, đừng cười anh, đừng có chê”. Đoạn nhạc hot lên từ ca khúc Phonecert phiên bản Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân , do chính chủ 10CM kết hợp cùng dàn cast. Hoàng Dũng viết phần lời Việt riêng, biến Phonecert trở thành ca khúc gần gũi với người nghe Việt và gây sốt rần rần với giới trẻ.

Sound Phonecert thu về gần 300 nghìn lượt sử dụng trên TikTok

Hoàng Dũng và 10CM trong Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Đoạn âm thanh kể trên thu về gần 300 nghìn lượt sử dụng trên TikTok, video 10CM hát cùng dàn cast Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt. Giai điệu tươi sáng, giọng hát ngọt ngào hợp để người chơi hệ TikTok sáng tạo dance challenge hay dùng làm nhạc nền cho nhiều nội dung khác nhau. Bỗng dưng hot rần rần tại Việt Nam, 10CM chớp luôn cơ hội lăng xê bài hát mới khi rủ Hoàng Dũng tung luôn bản Việt hoá.

Phonecert bản Việt hoá - 10CM x Hoàng Dũng

Mới đây, video song ca Phonecert của 10CM và Hoàng Dũng đã được đăng tải, khiến dân tình vô cùng thích thú. Màn hoà giọng của giọng ca trứ danh xứ Hàn cùng Hoàng Dũng tiếp tục tạo dấu ấn. Thú vị hơn cả, ông hoàng nhạc phim Hàn Quốc đã học tiếng Việt trong 2 ngày để hát cùng Hoàng Dũng. Phát âm có phần “lơ lớ” của 10CM làm dân tình bật cười, tặng luôn điểm 10 cố gắng cho anh chàng. 10CM còn được người hâm mộ Việt gọi thân thương là “anh Mười”.

Bộ đôi song ca ăn ý

10CM tập hát tiếng Việt chỉ trong 2 ngày

10CM từng là nhóm nhạc gồm hai thành viên Kwon Jung-yeol và Yoon Cheol-jong. Sau khi Yoon Cheol-jong rời nhóm, Kwon Jung-yeol tiếp tục hoạt động solo dưới tên 10CM. Nam ca sĩ nổi tiếng với loạt nhạc phim hot toàn châu Á như But It’s Destiny (Hạ Cánh Nơi Anh), Lean On Me (Hotel Del Luna), Tell Me It's Not A Dream (Queen of Tears),... Sự nỗ lực và tinh thần hợp tác của 10CM đã để lại ấn tượng sâu sắc, nhận về cơn mưa lời khen và tình yêu thương của fan Việt.