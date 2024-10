Ông hoàng Kpop G-Dragon trở lại sau 7 năm

Đây sẽ là lần đầu tiên G-Dragon phát hành album solo sau hơn bảy năm kể từ mini album thứ hai của anh, Kwon Ji Yong, được phát hành vào tháng 6 năm 2017. G-Dragon đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt tại buổi hòa nhạc solo của Taeyang vào tháng trước. Đây là lần đầu tiên G-Dragon biểu diễn trên sân khấu sau một thời gian và việc này càng làm tăng thêm sự mong đợi cho sự trở lại của anh với tư cách là một nghệ sĩ tiêu biểu trong làng nhạc Kpop.

Đầu tháng này, G-Dragon đã hoàn thành quá trình ghi hình cho chương trình You Quiz on the Block của tvN và theo báo cáo, thành viên của BIGBANG sẽ nói về âm nhạc mới của mình trong buổi phát sóng chương trình này.

Bên cạnh đó, G-Dragon dự kiến sẽ biểu diễn cùng 2 thành viên khác của BIGBANG là Taeyang và Daesung tại lễ trao giải Mnet Mama Awards diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 22 và 23 tháng 11 tới.

Vào ngày 18 tháng 8 vừa qua - ngày sinh nhật của G-Dragon, một tài khoản Instagram mới có tên 'fanplusonedotcom' đã được tạo. Tài khoản này là món quà đặc biệt mà G-Dragon dành tặng người hâm mộ vào ngày đặc biệt của anh, cùng họ ăn mừng sinh nhật.

Tài khoản mới được lập đúng ngày sinh nhật năm nay của G-Dragon.

Trước đó, công ty quản lý của G-Dragon đã úp mở rằng ngôi sao tài năng của K-Pop sẽ trở lại vào nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có thông báo chính thức nào về lịch trình trở lại của anh.

Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi thêm thông tin chi tiết và cập nhật về sự trở lại của G-Dragon, và tài khoản Instagram mới đã khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng phấn khích.