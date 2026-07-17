"Ông chú văn phòng” nặng 90kg lột xác thành model mở màn cho Louis Vuitton khiến hơn 4 triệu người phải nể

Từ nhân viên văn phòng 90kg đến người mẫu mở màn show Louis Vuitton, màn lột xác của anh chàng này đang gây sốt MXH Hàn Quốc.

"Ông chồng 39 tuổi của tôi nói rằng ổng sẽ trở thành người mẫu" - câu mở đầu trong bài đăng của một người vợ Hàn Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bởi chỉ một năm sau lời tuyên bố từng bị chính vợ cho là "liều lĩnh và viển vông", người đàn ông này đã thực sự bước lên sàn diễn thời trang, thậm chí có cơ hội mở màn một trunk show của Louis Vuitton ở tuổi 40.

Video ghi lại hành trình giảm cân của Yon Heo được người vợ đăng tải thu hút 4,2 triệu lượt xem. (Nguồn: Instagram)

Nhân vật được nhắc đến là Yon Heo, một người đàn ông sống tại Seoul, Hàn Quốc. Trước khi trở thành người mẫu, Yon Heo từng có khoảng 10 năm làm công việc văn phòng. Một cuộc sống được vợ mô tả là "vô cùng bình thường", ngoại trừ việc cân nặng của anh cứ tăng dần theo năm tháng, có thời điểm chạm mốc 90kg.

Ở tuổi 39, khi nhiều người đã quen với công việc ổn định và nhịp sống an toàn, Yon Heo bất ngờ nói với vợ rằng anh muốn trở thành người mẫu thời trang. "Ban đầu chính tôi cũng không thể tin nổi" - người vợ kể lại sau khi nghe tuyên bố của chồng.

Người đàn ông cao khoảng 1m88 và từng nặng chạm mốc 90kg. (Nguồn: Instagram)

Quả thực, với một người đàn ông từng là nhân viên văn phòng suốt một thập kỷ, lại bắt đầu hành trình thời trang ở tuổi gần 40, quyết định này nghe chẳng khác nào một cú "quay xe" ngoạn mục. Thế nhưng, Yon Heo không chỉ nói cho vui. Sau khi nghỉ việc, anh bắt đầu lấp đầy cuộc sống bằng những thói quen lành mạnh, tập luyện đều đặn và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu tìm lại phiên bản tốt nhất của chính mình.

Kết quả, Yon Heo giảm hơn 20kg. Từ hình ảnh một nhân viên văn phòng nặng 90kg, anh xuất hiện với vóc dáng gọn gàng, thần thái sắc lạnh và phong cách thời trang khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hành trình tập luyện của người đàn ông ở tuổi 38. (Nguồn: Instagram)

Đoạn video ghi lại hành trình thay đổi của Yon Heo được đăng tải trên tài khoản MXH của hai vợ chồng đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Đáng chú ý, nhiều người trước đó thậm chí cho rằng anh vốn đã "sinh ra để làm người mẫu" - đây cũng chính là nguyên nhân khiến vợ Yon Heo quyết định công khai những hình ảnh quá khứ của chồng để chứng minh: Không, anh ấy cũng từng là một nhân viên văn phòng 90kg rất đỗi bình thường.

" Vì thấy nhiều người cứ nghĩ anh nhà tôi sinh ra đã có sẵn tố chất làm người mẫu rồi, nên tôi làm video này với hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho ai đó!" , cô viết. Người vợ cũng cho biết những bức ảnh trong quá khứ có thể khiến chồng mình đôi chút ngượng ngùng và việc đồng ý công khai chúng cũng cần không ít can đảm.

Và rồi khi ở tổi 40, Yon Heo trở thành first face của nhà mốt xa xỉ Louis Vuitton. (Nguồn: Instagram)

Có thể nói màn debut của Yon Heo thực sự khiến câu chuyện này đi xa hơn một màn giảm cân thông thường. Ở tuổi 40, anh có cơ hội đứng ở vị trí mở màn cho một trunk show của Louis Vuitton - cột mốc được vợ anh gọi là "một vinh dự vô cùng xứng đáng". Thần thái lạnh lùng, cuốn hút cùng vóc dáng chuẩn trên sàn runway khiến "ông chú văn phòng" ngày nào được xem như 1 model lâu năm.

Ngoại hình nổi bật của Yon Heo sau khi giảm cân và đứng trên sàn catwalk. (Nguồn: Instagram)

Điều đáng nói, người vợ cho rằng thay đổi lớn nhất của chồng không nằm ở con số trên bàn cân. Sau khi nghỉ việc và bắt đầu sống lành mạnh, Yon Heo trở nên vững vàng hơn về tinh thần, khỏe mạnh hơn và dám làm điều mà trước đó chính anh cũng chưa từng nghĩ mình có thể.

Thậm chí, với màn lột xác ngoạn mục, Yon Heo còn được nhiều người nhận xét là có visual khá giống nam tài tử Ju Ji Hoon, từ gương mặt góc cạnh, đường nét sắc đến thần thái lạnh lùng. Hình mẫu nam tính, cuốn hút hiện tại của anh còn khiến nhiều người cho rằng "trông như 2 người khác nhau" so với hình ảnh trong quá khứ.

Anh còn xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng. (Nguồn: Instagram)

Visual hiện tại của Yon Heo mang vẻ nam tính, phong trần hao hao "thái tử" Joo Ji Hoon.

Không chỉ có visual thăng hạng, style đời thường của Yon Heo cũng được khen là khá đẹp và có gu. Anh thường chọn những bộ đồ đơn giản nhưng có phom dáng vừa vặn, khéo léo tôn lên vóc người cao gọn sau khi giảm cân. Nhìn loạt ảnh ngoài đời, nhiều người phải công nhận: đôi khi giảm cân không chỉ giúp thay đổi cân nặng mà còn thật sự "nâng cấp" cả thần thái lẫn phong cách.