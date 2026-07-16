Lời khuyên cho những người hay đeo vòng bạc đi tắm, đi biển

Nhiều người cho rằng bạc nguyên chất không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với nước nên có thể đeo vòng bạc lúc tắm.

Có nên đeo vòng bạc khi tắm?

Trên thực tế, những người trong ngành trang sức thường khuyến nghị không nên duy trì thói quen này. Bản thân nước không làm bạc hư hỏng ngay, nhưng nước nóng cùng các sản phẩm như sữa tắm, dầu gội hay xà phòng có thể khiến bề mặt bạc nhanh mất độ sáng và dễ xỉn màu theo thời gian.

Môi trường phòng tắm có nhiều yếu tố khiến bạc xuống cấp nhanh hơn so với điều kiện sử dụng thông thường.

Dễ tiếp xúc với hóa chất

Các thành phần có trong sữa tắm, dầu gội, xà phòng hay tinh dầu có thể bám trên bề mặt bạc. Sau thời gian dài, lớp bảo vệ bên ngoài bị ảnh hưởng, khiến trang sức mất độ bóng và dễ đổi màu hơn.

Nước nóng thúc đẩy quá trình oxy hóa

Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm trong phòng tắm có thể làm quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn. Vì thế, nhiều chiếc vòng bạc sau một thời gian sử dụng thường xuất hiện màu xám, vàng hoặc đen. Tình trạng này có thể rõ hơn ở những nơi có nguồn nước chứa nhiều clo hoặc khoáng chất.

Tăng nguy cơ trầy xước

Trong quá trình tắm hoặc gội đầu, vòng bạc có thể va vào vòi nước, thành bồn tắm hoặc mắc vào khăn, tóc. Những va chạm nhỏ lặp đi lặp lại sẽ tạo nên các vết xước li ti, đặc biệt với những mẫu vòng mảnh hoặc có họa tiết tinh xảo.

Ảnh hưởng đến trang sức đính đá

Các mẫu vòng bạc gắn đá thường sử dụng chấu hoặc keo để cố định viên đá. Nếu thường xuyên tiếp xúc với nước nóng và hóa chất, độ bám của keo có thể giảm, làm tăng nguy cơ đá bị lỏng hoặc rơi.

Giúp cổ tay thoải mái hơn

Tháo trang sức khi tắm cũng giúp cổ tay thông thoáng, hạn chế ma sát khi kỳ cọ hoặc lau khô cơ thể. Với những người đeo vòng bạc cả ngày, việc tháo ra trong lúc tắm cũng giúp giảm cảm giác bí bách, đặc biệt vào thời tiết nóng ẩm.

Những trường hợp khác cũng nên tháo vòng bạc

Tắm nước nóng thường xuyên

Nếu thường xuyên tắm nước nóng, nhiệt và hơi nước có thể khiến bề mặt bạc oxy hóa nhanh hơn. Với các mẫu bạc phủ xi hoặc đính đá, lớp bảo vệ cũng có thể xuống cấp nhanh hơn.

Đi biển hoặc bơi ở hồ bơi

Nước biển chứa nhiều muối và khoáng chất, trong khi nước hồ bơi thường có clo để khử khuẩn. Cả hai đều có thể ảnh hưởng đến độ sáng của bạc nếu tiếp xúc thường xuyên. Ngoài ra, cát và ánh nắng cũng dễ làm bề mặt trang sức bị trầy xước.

Sử dụng mỹ phẩm và tinh dầu

Nước hoa, kem dưỡng, tinh dầu hay keo xịt tóc đều chứa các thành phần có khả năng tác động đến bề mặt bạc. Khi tồn đọng trên trang sức trong thời gian dài, chúng có thể khiến bạc bị mờ màu hoặc bám bẩn nhanh hơn. Vì vậy, nên hoàn tất các bước chăm sóc cơ thể rồi mới đeo trang sức.

Cách giữ vòng bạc luôn sáng đẹp và hạn chế xỉn màu

Bên cạnh việc tìm hiểu có nên đeo vòng bạc khi tắm hay không, nhiều người cũng quan tâm đến cách bảo quản để trang sức luôn giữ được vẻ sáng bóng trong quá trình sử dụng.

Lau khô ngay sau khi tiếp xúc với nước

Không ít người vẫn đeo vòng bạc khi rửa tay hoặc gặp mưa. Sau khi tiếp xúc với nước, trên bề mặt bạc có thể còn sót lại hơi ẩm và cặn khoáng. Nếu để khô tự nhiên, những tạp chất này có thể khiến trang sức nhanh xỉn màu hơn.

Vì vậy, sau mỗi lần tiếp xúc với nước, bạn nên dùng khăn mềm, sạch để lau khô vòng bạc. Đối với các mẫu đính đá hoặc có nhiều chi tiết nhỏ, cần chú ý lau kỹ những vị trí dễ đọng nước để hạn chế tình trạng ẩm kéo dài. Đây là một thói quen đơn giản nhưng có thể giúp kéo dài độ sáng của trang sức.

Cất giữ trong hộp kín khi không sử dụng

Bạc có thể bị xỉn màu theo thời gian do tiếp xúc với không khí ẩm và bụi bẩn. Nếu để trang sức ngoài môi trường quá lâu, đặc biệt trong phòng tắm hoặc nơi có độ ẩm cao, bề mặt bạc dễ mất đi độ bóng vốn có.

Khi không sử dụng, nên cất vòng bạc trong hộp đựng riêng hoặc túi zip kín để giảm tiếp xúc với không khí. Cách bảo quản này cũng giúp hạn chế va chạm với các món trang sức khác, từ đó giảm nguy cơ trầy xước. Nếu có thể, hãy đặt thêm một gói hút ẩm nhỏ trong hộp để tăng hiệu quả bảo quản.

Vệ sinh định kỳ đúng cách

Sau một thời gian sử dụng, bạc thường xuất hiện lớp xỉn nhẹ do tiếp xúc với mồ hôi và môi trường bên ngoài. Nếu được làm sạch định kỳ, trang sức sẽ giữ được vẻ sáng đẹp lâu hơn và hạn chế tình trạng xuống màu.

Bạn có thể vệ sinh vòng bạc tại nhà bằng khăn chuyên dụng, kem đánh răng hoặc baking soda pha loãng. Sau khi làm sạch, nên rửa lại bằng nước sạch rồi lau khô hoàn toàn bằng khăn mềm. Với những mẫu bạc cao cấp hoặc có gắn đá, việc mang đến cửa hàng trang sức để vệ sinh bằng phương pháp chuyên nghiệp sẽ giúp đảm bảo an toàn và duy trì độ bền của sản phẩm.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)