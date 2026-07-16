11 giây catwalk chinh phục cả triệu người của Á hậu Việt, body chuẩn đẹp khỏe là đây!

Cơ bụng xuất sắc của mỹ nhân này khiến người xem phải tấm tắc khen ngợi.

Đinh Y Quyên là một trong những Á hậu gây ấn tượng nhờ sắc vóc nổi bật cùng phong thái trình diễn tự tin. Không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo và chiều cao nổi bật, người đẹp còn ghi điểm với hình thể săn chắc, khỏe khoắn nhờ theo đuổi lối sống năng động và chăm chỉ tập luyện.

Mới đây, Á hậu 3 Miss Grand Việt Nam 2025 tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với đoạn video catwalk nhanh chóng hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy 1 ngày đăng tải. Đinh Y Quyên gây ấn tượng với những sải bước đầy mạnh mẽ, cú đánh hông dứt khoát cùng thần thái cuốn hút khiến người xem khó rời mắt. Đặc biệt, vòng eo săn chắc và cơ bụng nét căng không thua gì các model quốc tế càng góp phần khẳng định vóc dáng chuẩn chỉnh, nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Clip catwalk đầy thần thái của Đinh Y Quyên. (Nguồn: TikTok)

Đinh Y Quyên thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi mới xuất hiện với những bước catwalk dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển của một beauty queen. Mỗi cú đánh hông, xoay người hay chuyển hướng đều được cô thực hiện gọn gàng, chắc nhịp, kết hợp cùng ánh mắt sắc lạnh và thần thái đầy quyền lực, tạo nên màn trình diễn cuốn hút từ đầu đến cuối.

Tỷ lệ cơ thể đẹp như tượng tạc của Đinh Y Quyên.

Người đẹp diện thiết kế mang hơi hướng chiến binh với phần bra đính kết ánh kim cầu kỳ, phối cùng chân váy xuyên thấu màu đen có chi tiết xẻ hông táo bạo và găng tay lưới dài, vừa bí ẩn vừa gợi cảm. Đặc biệt, vòng eo săn chắc cùng cơ bụng số 11 nổi rõ dưới ánh đèn runway trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Từng đường cơ sắc nét nổi rõ, săn chắc cho thấy thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, góp phần giúp mỗi bước catwalk của nàng Á hậu càng thêm mạnh mẽ và cuốn hút.

Cơ bụng săn chắc, rõ từng múi cơ của nàng Á hậu.

Netizen khen ngợi hết lời trước vẻ đẹp quyến rũ và khỏe khoắn của Đinh Y Quyên.

So với thời điểm mới đăng quang, Đinh Y Quyên được nhiều khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn thần thái. Vẻ đẹp của Á hậu sinh năm 1997 được đánh giá ngày càng sắc sảo và cuốn hút hơn nhờ những đường nét rõ ràng, sống mũi thanh thoát cùng ánh mắt đầy tự tin. Những layout makeup cá tính, sắc nét càng giúp visual nữ diễn viên thêm phần bùng nổ.

Vẻ đẹp ngày càng sắc sảo của Đinh Y Quyên.

Bên cạnh visual ngày càng "chín", vóc dáng của Đinh Y Quyên cũng là yếu tố nhận được nhiều lời khen. Cô theo đuổi hình thể săn chắc, khỏe khoắn thay vì quá mảnh mai. Vòng eo nhỏ với cơ bụng số 11 vạn người mê, bờ vai cân đối cùng đường cong mềm mại ở hông, vòng ba căng đẩy giúp tổng thể vừa quyến rũ vừa tràn đầy năng lượng. Dù sở hữu thân hình thon gọn, người đẹp vẫn giữ được những tỷ lệ cân đối, tạo nên vẻ đẹp gợi cảm nhưng không hề gầy gò hay thiếu sức sống.

Vóc dáng quyến rũ và khỏe khoắn của Á hậu sinh năm 1997.

Ảnh: Instagram.