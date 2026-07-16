Messi toàn thắng, áo Argentina cháy hàng toàn tập: "Sĩ vương" adidas gây sốt với loạt content mặn như nước biển

Trận chung kết trong mơ gọi tên Argentina và Tây Ban Nha, kẻ "gáy" to nhất lúc này không ai khác chính là adidas với màn độc chiếm đỉnh cao.

Nghệ thuật "bắt trend" bằng hình ảnh và những pha chơi chữ

Ngay sau chiến thắng kịch tính đưa Argentina vào trận chung kết World Cup 2026, trang chủ adidas Việt Nam lập tức gây sốt khi đăng tải bức ảnh chúc mừng cùng dòng trạng thái: "Nhiệm vụ hệ thống" đã hoàn thành được 3.5/4 sao.

Hiện tại, Argentina đang sở hữu 3 ngôi sao vàng đại diện cho 3 chức vô địch thế giới trong lịch sử. Việc lọt vào trận đấu cuối cùng đồng nghĩa với việc họ chỉ còn cách vinh quang đúng nửa bước chân. Phần còn lại là kịch bản đẹp nhất khi adidas đã sẵn sàng cho việc in thêm ngôi sao thứ 4 lên ngực áo của Lionel Messi và các đồng đội.

Trước đó chỉ một ngày, khi Tây Ban Nha hạ knock-out tuyển Pháp trong bộ áo đấu của Nike, adidas cũng bắt trend thần tốc bằng màn chơi chữ đi vào lòng người bằng chính cái tên chàng tiền đạo Lamine Yamal thành "ĐỈNH YÃ-MAL!" (đỉnh dã man).

Sự nhạy bén của adidas khiến netizen Việt thích thú tràn vào để lại loạt bình luận hóm hỉnh chung vui, không quên "cà khịa" đối thủ truyền kiếp của nhãn hàng, hay kể cả "gài kèo" hỏi xem liệu brand có tung chương trình giảm giá lớn nếu một trong hai đội tuyển của họ lên ngôi vô địch hay không.

- adidas 2 - 0 Nike. Ý shop là vậy phải không?

- adidas mùa này thắng đậm rồi.

- Bản hợp đồng lãi to nhất.

- In áo sẵn đi là vừa shop ơi.

- Đang đợi chương trình từ adidas, cơ mà vô địch có sale không shop?

Trận chung kết trong mơ và cơn sốt "cháy hàng" diện rộng

"Flexing" không hoàn toàn là vô tình vì sự tự tin của adidas là hoàn toàn có cơ sở. Trận chung kết World Cup sắp tới đã chính thức trở thành sàn diễn độc quyền của thương hiệu này. Vượt qua vòng bán kết nghẹt thở - nơi hai đại diện của Team Nike (Anh, Pháp) đối đầu trực diện với hai siêu sao của Team adidas - cán cân quyền lực nay đã nghiêng hẳn về một phía.

Trận tranh ngôi vương thế giới sẽ hoàn toàn sạch bóng các đối thủ cạnh tranh, biến thành cuộc so tài nội bộ giữa các "người mẫu" nhà adidas là Tây Ban Nha và Argentina, kể cả quả bóng vàng lăn trên sân mà hàng triệu người sẽ dõi theo cũng là một sản phẩm của hãng: adidas Trionda.

Hưởng lợi lớn nhất từ sự thống trị này chính là mặt trận thương mại. Cơn sốt săn lùng áo đấu của hai đội tuyển đang nóng lên từng giờ trên khắp các kệ hàng toàn cầu. Phiên bản được tìm kiếm nhiều nhất - chiếc áo số 10 huyền thoại Argentina 26 Home Messi Jersey với giá chính hãng 2,3 triệu đồng - hiện tại đã sold out ở nhiều thị trường trong đó có Việt Nam.

Sức hút của siêu sao 39 tuổi trong kỳ đại hội năm nay khiến tốc độ tẩu tán sản phẩm nhanh đến chóng mặt, biến câu hỏi lớn nhất của người hâm mộ lúc này không còn là khi nào hãng giảm giá, mà là khi nào chiếc áo đấu này mới được restock trở lại. Song song đó, các thiết kế sân nhà và sân khách của đội tuyển Tây Ban Nha cũng liên tục chễm chệ trong danh mục best-seller của adidas.

Cá tính "mặn mòi" có thâm niên adidas Việt Nam

Chuỗi bài đăng viral trong mùa World Cup năm nay không phải là hiệu ứng bùng nổ nhất thời, mà vốn là phong cách truyền thông mang "bản sắc" của adidas Việt Nam được chú ý thời gian qua. Thương hiệu liên tục viral với những ý tưởng content thông minh và thấu hiểu sâu sắc văn hóa mạng của giới trẻ bản địa.

Quay ngược thời gian về trận đối đầu giữa U23 Việt Nam và UAE hồi đầu năm nay, adidas từng khiến người hâm mộ cười ngất khi tự chọc quê chính đội tuyển mà mình đang tài trợ bằng cụm từ "Ủa E". Dù không gọi thẳng tên, nhưng cách biến tấu một từ lóng thịnh hành thành tên viết tắt của United Arab Emirates ngay sau khi đội bóng này bại trận đã tạo nên một cú nổ truyền thông, thu về hơn 100.000 lượt tương tác chỉ trong nửa ngày lên sóng.

Kế thừa cá tính hài hước đó ở thời điểm hiện tại một lần nữa khẳng định vị thế của adidas: không chỉ làm chủ cuộc chơi trên sân cỏ, họ còn là những bậc thầy trong việc kết nối cảm xúc với người hâm mộ thể thao trên mạng xã hội.

Ảnh: Fanpage adidas