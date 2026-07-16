Clip cam thường của Thanh Thủy để lộ 1 điểm “không thật”

Sắc vóc hoàn hảo của Thanh Thủy nổi bật giữa phố.

Cam thường vốn được xem là "bài kiểm tra" khắc nghiệt với nhiều mỹ nhân, bởi những khung hình chưa qua chỉnh sửa dễ dàng để lộ nhược điểm và không phải lúc nào cũng lung linh như ảnh đăng trên mạng xã hội. Thế nhưng mới đây, khoảnh khắc được "người qua đường" chụp lại của Thanh Thủy lại thu hút sự chú ý trên MXH. Không cần filter hay góc chụp cầu kỳ, cô vẫn ghi điểm với vẻ đẹp thanh tú, thần thái rạng rỡ cùng nụ cười cuốn hút. Đặc biệt, đôi chân thon dài với tỷ lệ gần như hoàn hảo của Miss International 2024 cũng trở thành tâm điểm bàn tán, khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa vì quá "siêu thực", đẹp như không có thật.

Clip Thanh Thủy trên đường phố hút hơn 300 nghìn lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải. (Nguồn: TikTok)

Thanh Thủy nổi bật giữa phố dù chỉ diện một outfit tối giản. Nàng hậu lựa chọn chiếc váy mini hai dây màu đen ôm nhẹ phần thân trên, kết hợp chân váy xòe ngắn tạo cảm giác trẻ trung, nữ tính nhưng vẫn tôn trọn lợi thế hình thể. Thiết kế đơn sắc càng làm nổi bật làn da sáng cùng mái tóc đen dài suôn mượt thả tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 2002. Người đẹp hoàn thiện tổng thể bằng đôi giày cao gót mũi nhọn đen với phần đế đỏ nổi bật, giúp vóc dáng thêm thanh thoát. Đặc biệt, đôi chân dài, nuột nà, thẳng tắp và săn chắc của Miss International 2024 trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn. Ngay cả dưới góc quay đời thường, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng "cặp kiếm" cực phẩm của nàng hậu vẫn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thậm chí ví như "đôi chân biết đi" nhờ chiều dài và đường nét quá ấn tượng, vẫn có độ quyến rũ mà không quá gầy. Nhan sắc rạng rỡ, đường nét thanh tú của Thanh Thủy cũng ghi điểm với góc máy chân thực.

Nhan sắc nổi bật của Thanh Thủy qua ống kính "người qua đường". Mái tóc suôn mượt, óng ả cùng đường nét thanh tú của người đẹp hoàn toàn ghi điểm.

Đôi chân của nàng hậu nhận về nhiều lời khen bởi sự thon dài nhưng vẫn quyến rũ, không quá gầy.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho sắc vóc, nhất là đôi chân nuột nà của Thanh Thủy.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy được nhiều khán giả đánh giá đang bước vào giai đoạn rực rỡ nhất của nhan sắc. Nếu trước đây cô ghi dấu với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo thì hiện tại, đường nét gương mặt đã trở nên sắc sảo và cuốn hút hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Không chỉ thăng hạng về visual, nàng hậu còn sở hữu vóc dáng ngày càng quyến rũ nhờ chế độ tập luyện và chăm sóc hình thể nghiêm túc. Cơ bụng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng tỷ lệ cơ thể cân đối giúp cô tự tin chinh phục mọi kiểu trang phục, từ những thiết kế ôm sát đến các outfit cắt xẻ gợi cảm. Đặc biệt, đôi chân dài thon thả với đường nét nuột nà gần như đã trở thành "thương hiệu" của Thanh Thủy, giúp mỗi lần xuất hiện của cô đều dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Thanh Thủy ngày càng quyến rũ, sắc sảo với body không có điểm gì để chê.

Đôi chân thon dài, quyến rũ của nàng hậu cứ mỗi lần xuất hiện là chiếm trọn spotlight.

Ảnh: TikTok, Instagram.