Tuổi trẻ của vợ Song Joong Ki: Mỹ nhân thành Rome trước khi gặp người chồng điều tiếng

Nhìn lại nhan sắc lai của Katy Saunders thời đỉnh cao trước khi làm vợ nam tài tử xứ Hàn.

Vừa qua làng giải trí châu Á một lần nữa xôn xao trước thông tin nam tài tử Song Joong Ki bất ngờ dính tin đồn ly hôn với bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn đổ vỡ hôn nhân lần thứ hai.

Mỹ nhân thành Rome mang vẻ đẹp cổ điển

Sinh năm 1984, cựu diễn viên hơn chồng 1 tuổi, mang trong mình hai dòng máu khi có bố là người Anh và mẹ là người Colombia. Tuy sinh ra tại xứ sở sương mù nhưng cô đã chuyển tới Ý sinh sống từ khi còn nhỏ. Với gốc gác đặc biệt này đã nhào nặn nên một diện mạo lai Tây cuốn hút.

Ra mắt lần đầu vào năm 2002, Katy Saunders chủ yếu hoạt động tại Rome (Ý) trong 16 năm với vai trò diễn viên và người mẫu. Năm 2018, cô dần lui về làm gia sư ngoại ngữ, từ đó tạo nên cơ duyên quen biết Song Joong Ki.

Qua những góc máy chụp cận mặt của Getty Images tại các sự kiện lớn, cô từng tỏa sáng rực rỡ với đường nét gương mặt hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm hút hồn cùng sống mũi cao thẳng. Nhan sắc của cựu diễn viên mang đậm màu sắc cổ điển nhưng không kém phần sắc sảo, có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ cuối 2022 khi nam tài tử nổi tiếng công khai mối quan hệ, cuộc sống của cô hoàn toàn bước sang một trang mới.

Nhiều người nhận xét diện mạo của người đẹp này có phần xuề xòa, thần thái thường xuyên trong trạng thái kém tươi tắn. Loạt ảnh do Getty Images ghi lại trên đường phố Rome vào năm 2023 khi Katy Saunders đang mang thai cũng là những bức hình gần nhất mà trang săn ảnh này cập nhật sau 5 năm kể từ ngày cô khép lại con đường nghệ thuật.

Lật lại kho lưu trữ ảnh thời thanh xuân của cái tên Katy Louise Saunders, công chúng có thể phải ngỡ ngàng. Không chỉ sở hữu gương mặt cực phẩm, cô còn khiến bao người trầm trồ nhờ body gợi cảm. Dẫu vậy, phong độ thời trang của cựu diễn viên từ những ngày tháng hoàng kim đó đã là một dấu hỏi. Gu ăn mặc của người đẹp được nhận xét là trồi sụt thất thường, tạo thành điểm khuyết đáng tiếc cho visual trời ban.

Loạt ảnh sự kiện hơn 1 thập kỷ của đoá hồng lai

Tại Tuần lễ thời trang Milan Thu/Đông 2007, cô gái 23 tuổi Katy Louise Saunders gây thương nhớ bằng nụ cười rạng rỡ, trong trẻo. Dù sở hữu gương mặt mộc mạc xinh đẹp, bộ trang phục phối giữa áo họa tiết hoa lá xẻ sâu, áo khoác da beige và quần jeans chưa hiệu quả và xứng tầm sự kiện.

Tham dự show diễn của Gucci thuộc khuôn khổ Milan FW Xuân/Hè 2008, mỹ nhân khoe trọn nét sắc sảo với mái tóc uốn lượn bồng bềnh. Tuy nhiên, chiếc đầm họa tiết hình học đỏ đen kết hợp cùng đôi boots cao cổ khiến tổng thể trở nên nặng nề, cộng thêm cho chính chủ nhiều tuổi.

Xuất hiện tại buổi photocall phim "Sant'Agostino" năm 2010, nữ diễn viên ở tuổi 26 chinh phục ống kính bằng nhan sắc ngọt ngào, thánh thiện bất chấp góc chụp cận. Cách cô phối áo len trắng bên trong đầm quây đen khá sáng tạo và lạ mắt, đồng thời tôn được đôi vai thanh mảnh của người đẹp.

Cũng trong năm ấy, khi tham dự bữa tiệc của Diesel đóa hồng lai lai biến hoá trông cực kỳ cá tính. Bản phối denim on denim giữa áo khoác bạc màu và jumpsuit đen cá tính kết hợp cùng đôi giày sandals chiến binh giúp cô ghi điểm, vừa khoe được nét nổi loạn lại tôn lên gương mặt sắc sảo.

Sải bước trên sàn runway của nhà mốt Alberta Ferretti năm 2011, bà xã Song Joong Ki ở tuổi 27 tuổi khiến người xem bất ngờ trước thần thái high-fashion. Diện thiết kế đầm lông vũ chuyển màu ombre tinh tế ôm trọn vóc dáng chữ S quyến rũ, đây xứng đáng là một trong những khoảnh khắc thời trang đỉnh cao nhất của Katy Saunders.

Tiếp nối khoảnh khắc trên, nữ diễn viên tham gia sự kiện khai trương cửa hàng Tory Burch tại Rome. Bộ cánh sequin lấp lánh phối cùng áo khoác lông lúc này trông khá bắt mắt. Tạo hình này mang lại vẻ ngoài thời thượng nhờ thần sắc rạng rỡ và kiểu tóc uốn lơi nhẹ nhàng ghi điểm.

Tham dự sự kiện của Diesel vào năm 2012, mỹ nhân 28 tuổi chọn phong cách năng động với jumpsuit xanh rêu và áo khoác da. Dù thực hư thế nào chưa rõ, nhưng khung hình để lộ vòng hai lùm lùm này từng khiến cô vấp phải nghi vấn có thai thời trẻ khi mối quan hệ với tài tử Song Joong Ki được công khai.

Tại sự kiện khai trương H&M năm 2013, người đẹp 29 tuổi lại có một pha lên đồ mất phong độ trầm trọng. Chiếc đầm trắng bó sát đi cùng áo gilet len họa tiết rườm rà cộng thêm đôi boots da cao cổ thô cứng và màu son thẫm lỗi thời đã vô tình cộng cho cô thêm vài tuổi, đánh rơi vẻ thanh lịch vốn có.

Tham gia lễ kỷ niệm 130 năm của BVLGARI năm 2014, cựu diễn viên chạm ngưỡng 30 khiến người hâm mộ xuýt xoa trước làn da bóng khỏe và đường nét thanh tú. Dù chiếc băng đô họa tiết quấn đầu khá kén mặt, visual "phát sáng" của bà xã Song Joong Ki vẫn dễ dàng cân đẹp tạo hình này.

Sải bước trên thảm đỏ ra mắt phim 'Spectre' năm 2015, mỹ nhân 31 tuổi gây sốt với tạo hình cực kỳ quyến rũ. Chiếc LBD ôm sát xẻ sâu táo bạo giúp cô phô diễn trọn vẹn vóc dáng chữ S nóng bỏng. Điểm nhấn túi xách Fendi sắc xanh cobalt tương phản.

Một lần nữa phong độ của đóa hồng lai có dấu hiệu đi xuống khi lộ diện ở sự kiện của Fendi năm 2016. Bộ jumpsuit có phom dáng khá ổn nhưng vẫn bị mất điểm do phần họa tiết thêu hoa màu mè, rối mắt, khiến trang phục trở nên sến sẩm, vơi đi nhiều phần sức sống.

Cùng năm đó, ở sự kiện Dsquared2 năm 2016, người đẹp 32 tuổi có một màn lột xác đầy ấn tượng với phong cách hiện đại, sắc sảo. Chiếc đầm da ôm sát thời thượng phối cùng màu son đỏ quyền lực và kiểu tóc búi cao gọn gàng giúp cô ghi điểm tuyệt đối vì sự sang xịn. Bà xã Song Joong Ki thuộc tuýp phù hợp với các tone màu có độ tương phản cao như son đỏ, giúp thần thái được tô đậm.

Tại bữa tiệc của Vogue Italia năm 2017, cựu diễn viên ở tuổi 33 chứng minh đẳng cấp thời trang thăng hạng rõ rệt trước khi lui về hậu trường. Thiết kế đầm xuyên thấu đan lưới màu đen, mắt khói xanh huyền bí giúp cô trông vừa ma mị, high-fashion lại khéo léo khoe được đôi chân dài miên man.

Một năm sau đó, tại Telethon Gala trong khuôn khổ Liên hoan phim Rome 2018, cựu diễn viên ở tuổi 34 khiến công chúng ngỡ ngàng trước phong thái quý phái, sang trọng như một doanh nhân. Trong set đồ đen kết hợp chiếc blazer hờ hững trên vai, cô để lại một dấu ấn nhan sắc rực rỡ trước khi biến mất khỏi làng giải trí.

Ảnh: Getty Images