Một sao Việt khóc ròng cả World Cup, đòi "đu" Messi nhưng bị bạn gái tố

Nỗi khổ của fanboy "đu" Messi trước bộ sưu tập áo đấu đắt hàng.

Chuỗi trình diễn thăng hoa của Lionel Messi trong màu áo Argentina đã mang đến một mùa World Cup khiến người hâm mộ vô cùng hãnh diện. Hòa chung vòng xoáy cuồng nhiệt đó, HURRYKNG - một fanboy chính hiệu cũng đang trải qua những ngày ăn ngủ cùng bóng đá đúng nghĩa.

Được biết, con đường quần đùi áo số từng là đối trọng lớn với âm nhạc trước khi HURRYKNG quyết định trở thành nghệ sĩ. Từ đó tình yêu dành cho trái bóng tròn và thần tượng M10 trong anh chưa bao giờ hạ nhiệt.

Chứng kiến nhà đương kim vô địch từng bước tiến vào trận đấu cuối cùng, suốt mùa giải qua, cư dân mạng không ít lần chứng kiến cảnh HURRYKNG "khóc ròng" trong màu áo sọc xanh trắng. Mới đây nhất, tại lượt trận bán kết, nam rapper tiếp tục khiến các fan vừa thương vừa buồn cười khi check-in với chiếc áo phiên bản sân khách của Messi, không quên kèm theo đôi dòng lệ nhạt nhòa vì hạnh phúc.

Chưa dừng lại ở đó, HURRYKNG còn lên bài nhắn gửi người anh em sẽ trực tiếp có mặt theo dõi trận chung kết là HIEUTHUHAI, một nhiệm vụ quan trọng: Hãy thu thập những chiếc patch áo Argentina để mình hoàn thành chiếc "long bào" trong mơ.

Với giới sưu tầm áo đấu, những miếng patch bản quyền mới chính là "linh hồn" tạo nên giá trị độc bản. Một chiếc áo Argentina số 10 của Messi có thể dễ mua lại sau này, nhưng patch chính thức của kỳ đại hội năm nay thì không phải lúc nào cũng có sẵn và dễ săn.

Mặc dù bộ sưu tập áo đấu đã có đủ hai phiên bản sân nhà và sân khách của Argentina, cơn khát áo của HURRYKNG vẫn chưa dừng lại. Anh chàng tiếp tục ráo riết săn tìm phiên bản pre-match của đội tuyển mùa này. Chưa biết "2Khang" có tìm được chiếc áo adidas đã sold-out sạch sẽ này chưa, nhưng dân tình thì đã được một phen cười ngả nghiêng khi chứng kiến anh chàng bị "nóc nhà" vào hỏi tội.

Kem - bạn gái của HURRYKNG - mạnh dạn để lại bình luận bóc mẽ nam rapper đã có tới 5 chiếc áo của Messi nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, đồng thời thẳng thắn chất vấn người yêu về lời hứa hẹn trước đó giữa hai người. Pha xử lý "nặng tay" từ vị trí hậu phương lập tức khiến fanboy cứng cựa chỉ biết lặng im.

Cũng khó trách HURRYKNG khi cứ muốn "chốt đơn" thêm. World Cup 2026 là một trong những mùa giải có hệ sinh thái merchandise phong phú nhất của Lionel Messi từ trước đến nay.

Chỉ riêng dòng áo đấu chính thức của đội tuyển Argentina đã có ít nhất 3 phiên bản khác nhau gồm áo sân nhà, áo sân khách và áo pre-match dành cho khởi động. Chưa kể adidas còn tung thêm loạt anthem jacket, tracksuit, hoodie, quần tập, áo polo, mũ lưỡi trai, khăn cổ động, bóng Trionda phiên bản Argentina cùng hàng loạt phụ kiện in tên và số 10 của Messi. Với hội fan thuộc hệ sưu tầm như HURRYKNG, World Cup năm nay gần như là một cái bẫy rất khó thoát.

Đây cũng không phải lần đầu tiên HURRYKNG bị bạn gái "bóc phốt" công khai trên mạng xã hội. Kem hiện là chủ một shop phụ kiện handmade bằng ngọc trai khá quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ. Với lợi thế "của nhà trồng được", HURRYKNG nghiễm nhiên trở thành mẫu ảnh kiêm đại sứ không chính thức cho thương hiệu của bạn gái.

Từ những outfit đời thường cho đến thời trang trình diễn, nam rapper thường xuyên sử dụng các mẫu vòng cổ layering để hoàn thiện tổng thể trang phục, giúp thương hiệu của Kem được chú ý mạnh mẽ. Không ít sản phẩm liên tục rơi vào tình trạng sold-out, chẳng khác gì sức hút của những chiếc áo đấu Messi mà anh đang mê mẩn ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, vì hăng hái tham gia vào cả quá trình vận hành brand, "2Khang" từng có lần khiến bạn gái phải đăng đàn bóc phốt. Cụ thể, tài khoản shop từng đăng tải story xin lỗi khách hàng vì sai sót trong khâu cập nhật số lượng hàng hóa, dẫn đến tình trạng thiếu hụt sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, thủ phạm đứng sau không ai khác chính là nam rapper.

"Sự vụ chấn động" này còn rầm rộ hơn khi fan hâm mộ đăng đàn kể lại trên Threads, thu hút hơn 60 nghìn lượt xem. Nhiều khách hàng tiếc nuối vì đơn hàng phải hủy, trong khi cộng đồng mạng thì đồng loạt trêu rằng HURRYKNG đúng là đại sứ bán hàng nhiệt tình, nhưng đôi lúc cũng... hơi "báo" một chút.

Ảnh: FBNV