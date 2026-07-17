10 năm trước, màn xuống tóc của cô gái 19 tuổi này từng khiến cả mạng xã hội bùng nổ.
Giữa vô số lần thay đổi diện mạo, màn xuống tóc vào năm 2016 vẫn được xem là lần "lột xác" mang tính biểu tượng nhất của Kylie Jenner.
Năm 2016 có lẽ là giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Kylie Jenner. Chưa trở thành nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới như những gì truyền thông sau này gọi tên, cũng chưa xây dựng đế chế mỹ phẩm khổng lồ, nhưng cô gái 19 tuổi gần như thống trị mọi nền tảng mạng xã hội. Mỗi màu son mới, mỗi lần đổi kiểu tóc hay chỉ một bức ảnh selfie của Kylie cũng đủ khiến Internet bàn tán suốt nhiều ngày.
Tròn 10 năm trước, Kylie đã có một khoảnh khắc dạo phố và “vô tình đánh sập internet” khi debut kiểu tóc mới của mình. Mỹ nhân xuất hiện bên ngoài cửa hàng Barneys New York tại Beverly Hills sau khi vừa "xuống tóc". Mái tóc bob đen cắt ngang cằm với đường rẽ ngôi sâu lập tức trở thành tâm điểm. Đi cùng đó là chiếc váy bodycon đen tối giản, sandal buộc dây và lối trang điểm nude đặc trưng giúp cô trông trưởng thành hơn hẳn tuổi 19.
Đoạn video hơn 10 giây siêu viral của Kylie.
Điều thú vị là bản thân đoạn video chẳng có gì đặc biệt. Kylie chỉ bước xuống bậc thềm, vuốt tóc, đi ngang qua ống kính rồi lên xe trong khi paparazzi liên tục đặt câu hỏi về tin đồn đính hôn với Tyga. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại tạo nên sức hút khó giải thích. Dáng đi chậm rãi, thần thái lạnh lùng cùng cú hất tóc nhẹ cực slay đã biến một khoảnh khắc đời thường thành hình ảnh được hàng triệu người ghi nhớ.
Không chỉ gây sốt với kiểu tóc Bob cùng khoảnh khắc dạo phố cực cool, bà mẹ 2 con cũng đã nhiều lần tạo ra trend khiến netizen thời điểm ấy phải “điên đảo”. Nhắc đến Kylie Jenner của năm 2016 là nhắc đến một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất với thế hệ Millennials cuối và Gen Z đầu đời.
Điểm nhận diện lớn nhất của Kylie thời điểm ấy lại nằm ở mái tóc. Hiếm có ngôi sao nào thay đổi kiểu tóc với tần suất dày đặc như cô. Chỉ trong năm 2016, mỹ nhân 9X liên tục xuất hiện với tóc xanh mint, xanh teal, hồng pastel, bạch kim rồi đen tuyền, chủ yếu nhờ bộ sưu tập tóc giả đồ sộ. Mỗi lần đổi màu tóc đều trở thành chủ đề trên MXH, kéo theo vô số video hướng dẫn "Kylie Jenner inspired hair" hay các salon nhanh chóng cập nhật bảng màu theo xu hướng. Không quá lời khi nói rằng Kylie là một trong những người góp phần đưa văn hóa đội tóc giả và nhuộm tóc màu nổi trở nên phổ biến trong giới trẻ những năm giữa thập niên 2010.
Bên cạnh thời trang, phong cách làm đẹp của Kylie cũng tạo nên cả một "công thức" được sao chép rộng rãi. Đôi môi overline căng đầy, son nude lì, chân mày sắc nét, contour đậm và hàng mi dày gần như xuất hiện trong mọi video makeup trên YouTube thời điểm đó.
- Ảnh: Instagram, Pinterest, Reddit