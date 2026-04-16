Ông chủ quán "lẩu gà của Mo" hot nhất Trung Quốc kiệt sức, thông báo đóng cửa

Những ngày gần đây, quán "lẩu gà của Mo" tại Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc) càng lúc càng đông khách hơn nữa, sau cú "viral" trên mạng xã hội. Từ một quán ăn bình dân, nơi từng chỉ phục vụ vài chục bàn mỗi ngày, nay lượng khách kéo đến đông đến mức phải xếp hàng dài, có ngày lên tới hàng ngàn người.

Theo Meihua Media, để ứng phó với lượng khách tăng đột biến, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc khi điều nhân lực giúp điều tiết dòng khách, bố trí tình nguyện viên giữ trật tự, làm đường tạm, lắp điều hòa, thêm nhà vệ sinh công cộng đến mở bãi đỗ xe 2.000 m2 từ khu đất trống.

Dự kiến, ông Mo sẽ nghỉ bán trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1-3/5) sắp tới. Cùng với đó, từ tuần sau, quán cũng sẽ đóng cửa cố định vào mỗi thứ Hai.

Hình ảnh mệt mỏi của ông chủ quán lẩu gà do phải làm việc quá sức

Ngày 15/4, để đảm bảo trật tự ăn uống, chủ quán "Lẩu gà của Mo" đã lắp thêm rào chắn phía trước nhằm hướng dẫn khách xếp hàng. Trong sân, hàng loạt bảng thông báo “khuyên khách” mang tính hài hước, gần gũi trở cũng được bổ sung, tiếp tục khiến nhiều người thích thú.

Nội dung các biển vừa dí dỏm vừa đời thường như: “Streamer không được bán hàng ở đây, đẹp trai đẹp gái cũng không được"; "Livestream hay quay video nhớ nói nhỏ, kẻo ảnh hưởng mùi thơm của gà”; “Nghe nói người nhiều ‘ẩm khí’ ăn gà sẽ bị đau bụng đấy nhé”.

Những dòng “độc thoại nội tâm” của ông chủ cũng vừa chân thật vừa đáng yêu: “Chặt gà mệt quá, chỉ muốn nghỉ, đi karaoke”; “Yêu ai thì gọi người đó đến chặt gà, ông Mo còn 300.000 con”.

Ngoài ra còn có hàng loạt câu “đuổi khách” rất ngẫu hứng: “Thiếu nhân lực, phục vụ tùy duyên”; “Ngon thì cũng không hẳn, chủ yếu đến để cảm nhận nỗi khổ của ông Mo”; “Nên đi lệch giờ, không thì chủ quán mệt quá mà bỏ chạy mất”.

Lượng khách đông nghẹt chờ ăn lẩu gà

Nói là "đuổi khách" cho vui, nhưng thực tế ông Mo đang thực sự kiệt sức. Thậm chí, người đàn ông đã ngoài 60 tuổi chỉ muốn "phá sản cho xong". Bởi sức người có giới hạn, ông phải làm việc gần như 20 tiếng mỗi ngày, từ chuẩn bị nguyên liệu đến trực tiếp đứng chặt gà, phục vụ khách.

Doanh thu có thể lên tới hàng chục nghìn tệ mỗi ngày, nhưng lợi nhuận không cao như nhiều người tưởng, trong khi sức lực thì… hao hụt thấy rõ.

"Đông khách thế này, kiếm được tiền mà không có sức tiêu thì cũng vô nghĩa", một nhân viên quán kể lại lời ông Mo. Thậm chí, ông còn nhiều lần công khai "xin" khách đừng tới nữa để có thời gian nghỉ ngơi.

Trước khi nổi tiếng, cuộc sống của ông Mo khá "chill". Mỗi ngày chỉ bán vài chục bàn, chiều đóng cửa sớm đi dạo, thỉnh thoảng còn đi hát karaoke. Nhưng từ khi viral, nhịp sống đảo lộn hoàn toàn. Gia đình phải huy động cả con cháu từ xa về phụ quán, chính quyền địa phương cũng phải vào cuộc để điều tiết giao thông, dựng bãi đỗ xe tạm và hỗ trợ trật tự.

Áp lực không chỉ dừng ở ông chủ. Theo chia sẻ, hai con gái của ông cũng đã đổ bệnh vì làm việc quá sức. Bản thân ông Mo thừa nhận mình "chỉ còn nửa cái mạng" vì kiệt sức.

Được biết, tinh thần mệt là vậy nhưng ông chủ chưa bao giờ có lời lẽ cáu giận, hành động luôn ấm áp với mọi người.

Một nhân viên quán họ Wu kể: “Một số khách từ nơi khác đến, sau khi tìm được ông Mo, ông đều tiếp đón chu đáo. Dù không có số bàn, ông vẫn sắp xếp thêm bàn để khách được ăn. Hôm qua có khách từ Chiết Giang, Đông Bắc lái xe hàng nghìn km tới. Khi biết họ đi xa như vậy, ông Mo rất cảm động nên đặc biệt cho nhân viên thêm bàn cho họ".

Tại quán ăn, phóng viên Cover News cũng cảm nhận rõ sự chân thành của ông chủ. Khoảng 13h, ông vừa vội vàng ăn xong bữa trưa bên khu chặt gà ở góc sân, quay lại đã bị nhiều khách vây quanh xin chụp ảnh và ông kiên nhẫn đáp ứng từng người.

Khi phóng viên chen vào hỏi về tình trạng nghỉ ngơi gần đây, ông liên tục đáp: “Vẫn vậy thôi (mệt), vẫn vậy thôi (mệt)".

Đối diện câu hỏi tiếp theo của phóng viên, nhìn những thực khách đang chờ chụp ảnh bên cạnh, ông mỉm cười từ chối: “Không cần phỏng vấn đâu, để thời gian cho họ chụp ảnh".