Ếch bị làm thịt vẫn cử động trên đĩa khiến người xem sợ hãi

Một clip đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây sốc cho người dùng, cho thấy cảnh những con ếch bị nấu chín tại một nhà hàng Mala ở Trung Quốc. Những con ếch vẫn còn cử động dù đã bị làm thịt.

Ếch bị làm thịt vẫn cử động trên đĩa khiến người xem sợ hãi

Một đoạn clip khác còn cho thấy một con ếch bị chặt đầu nhưng vẫn có thể di chuyển và dường như đang cố gắng thoát khỏi chiếc nồi nóng sắp sôi.

Những hình ảnh này đã khiến nhiều cư dân mạng kinh hãi và dấy lên câu hỏi liệu những con ếch đó còn sống hay không, đồng thời cũng có nhiều ý kiến cho rằng liệu việc chế biến thực phẩm trong điều kiện đó có cấu thành hành vi ngược đãi động vật hay không.

Con ếch vẫn cử động sau khi được làm thịt.

Trước đó, Tiến sĩ Jessada Denduangboriphant đã giải thích trên trang Facebook của mình rằng các triệu chứng quan sát được là một "phản xạ".

Phản xạ là các cơ chế thần kinh tiếp tục hoạt động trong một khoảng thời gian ngay cả sau khi não bộ ngừng hoạt động, đặc biệt là ở các loài động vật như ếch, nơi tủy sống vẫn có thể điều khiển các cơ co hoặc chuyển động.

Do đó, việc con ếch vẫn có thể cử động không có nghĩa là nó còn sống hoặc cảm nhận được nỗi đau giống như khi nó còn tỉnh táo.

Bất chấp những giải thích khoa học, tính phù hợp của việc chế biến động vật làm thực phẩm theo cách này vẫn là một chủ đề gây tranh cãi.

Một số người dùng xem đó là điều bình thường trong văn hóa ẩm thực, trong khi những người khác đặt câu hỏi về tính phù hợp của hành động này.

Câu chuyện về con ếch Mala vẫn còn cử động ngay cả sau khi bị chặt đầu cho thấy rằng việc cơ thể cử động không phải lúc nào cũng có nghĩa là con vật vẫn còn sống.