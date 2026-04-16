Nghịch lý mới: Người trẻ lên app hẹn hò tìm việc, vào app tuyển dụng tìm người yêu

Hiện nay, người tìm việc ở Trung Quốc đang chuyển sang sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm việc làm, trong khi một số nền tảng tuyển dụng lại trở thành nơi để kết nối và hẹn hò.

Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Trung Quốc ở nhóm tuổi từ 16 đến 24, không bao gồm sinh viên, đã duy trì ở mức trên 16% kể từ tháng 7 năm ngoái. Nhiều người trẻ bày tỏ sự thất vọng trước những khó khăn ngày càng tăng trong việc tìm kiếm việc làm. Một số người cho biết họ nộp đơn xin việc cho hàng trăm vị trí mỗi ngày nhưng chỉ nhận được một vài phản hồi.

Trong bối cảnh này, một số cá nhân đã chọn cách tiếp cận không theo lối mòn bằng cách tìm việc làm trên các ứng dụng hẹn hò.

Thị trường việc làm ở Trung Quốc vô cùng cạnh tranh, với đặc điểm là số lượng sinh viên tốt nghiệp chưa từng có, nền kinh tế suy thoái và sự mất cân bằng về cơ cấu trong cơ hội việc làm.

Họ công khai bày tỏ ý định tìm việc trong hồ sơ cá nhân hoặc tìm kiếm cơ hội kết nối sau khi đã ghép đôi thành công.

Một phụ nữ Trung Quốc kể lại việc hẹn hò với một người đàn ông mà ban đầu cô không cảm thấy có sự thu hút, nhưng sau đó phát hiện ra anh ta làm việc tại công ty mà cô mơ ước được làm việc.

Cuối cùng, ông ấy đã giúp cô ấy lên kế hoạch cho sự nghiệp và giới thiệu cô ấy vào một vị trí.

Một người tìm việc khác cho biết cô ấy thích sử dụng các ứng dụng hẹn hò để tìm việc, vì mọi người thường phản hồi một cách tôn trọng hơn.

Ngược lại, một số người lại sử dụng ứng dụng tuyển dụng để hẹn hò.

Một người dùng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình, trong đó cô ấy hỏi về tình trạng hôn nhân của người tuyển dụng trên một nền tảng tìm việc.

Khó khăn trong việc tìm kiếm người phù hợp trong bối cảnh hẹn hò hiện đại ở Trung Quốc là một yếu tố quan trọng góp phần vào tỷ lệ kết hôn giảm sút của nước này.

Một chuyên gia nhân sự nhớ lại việc mời một người phụ nữ đến xem xét một vị trí tại công ty của mình. Mặc dù đơn xin việc không thành công, nhưng họ đã có một cuộc trò chuyện thú vị đến mức trở thành bạn bè.

Vào năm 2024, Boss Zhipin, một nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng trực tuyến lớn tại Trung Quốc, đã đổi tên nền tảng đánh giá công ty của mình, Kanzhun, thành một ứng dụng hẹn hò.

Khẩu hiệu quảng cáo của nó là "Tìm người hẹn hò cũng giống như sàng lọc sơ yếu lý lịch vậy."

Không giống như nhiều nền tảng khác có thể cho phép người dùng khai sai nghề nghiệp và tài sản, Kanzhun khẳng định xác minh thông tin người dùng, bao gồm tên, ảnh đại diện, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, tình trạng hôn nhân và tài sản cá nhân.

Ví dụ, để xác minh thu nhập, ứng dụng yêu cầu người dùng tải lên bản ghi màn hình đơn xin khai thuế thu nhập cá nhân của họ.

Ngoài ra, nó còn hạn chế người dùng vuốt xem hồ sơ ứng viên không giới hạn, chỉ hiển thị tối đa 10 hồ sơ mỗi ngày – tương tự như một cuộc phỏng vấn xin việc.

Khi người dùng cho biết sở thích của mình, ứng dụng sẽ đưa ra một số lựa chọn liên quan đến công việc, chẳng hạn như "làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước" và "có kinh nghiệm khởi nghiệp".

Ý tưởng về một ứng dụng tuyển dụng chuyển hướng sang hẹn hò đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều người, những người tin rằng nó giúp ngăn ngừa sự thiếu trung thực và là một phương tiện kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Việc gặp gỡ đối tác tiềm năng thông qua mạng xã hội thường được xem là một lựa chọn hiệu quả và được ưa chuộng hơn so với các ứng dụng hẹn hò, vì nó mang lại sự tin cậy vốn có và những mối liên hệ chung.

Một người sáng lập nền tảng mai mối cao cấp chuyên phục vụ riêng cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu nhận xét rằng điều kiện vật chất ngày càng lấn át các mối liên kết tình cảm, trở thành yếu tố được đánh giá cao nhất trong một cuộc hẹn hò trong thập kỷ qua.

Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ qua xu hướng gọi các đối tác là "đồng đội" và "bạn cùng phòng", cho thấy mối quan hệ dựa trên sự hợp tác hơn là tình cảm lãng mạn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi sử dụng hai loại nền tảng này thay thế cho nhau. Một số người dùng phàn nàn về việc bị quấy rối bởi các nhà tuyển dụng vì ảnh đại diện hấp dẫn của họ.

Một người phụ nữ chia sẻ rằng trong khi cô ấy đang tìm việc, một người đàn ông đã ly hôn tỏ tình với cô ấy. "Ai biết tôi đã bối rối đến mức nào?", cô viết, kèm theo bài đăng là ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội.

Việc tìm kiếm việc làm trên các ứng dụng hẹn hò cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân hoặc gặp phải những kẻ lừa đảo mạo danh nhà tuyển dụng.

Zhang Yue, một luật sư tại Công ty Luật Thượng Hải Quncheng, chỉ ra rằng điều này phần lớn là do thiếu các cơ chế xác minh trên các nền tảng hẹn hò này.

Hơn nữa, người dùng còn gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình nếu thông tin cá nhân bị lạm dụng trên các ứng dụng hẹn hò.

