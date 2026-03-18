Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhà

Một phụ nữ trẻ đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ về công việc đặc biệt giúp cô đi vòng quanh thế giới mà hầu như không phải chi trả bất kỳ chi phí nào. Trong suốt 2 năm làm việc, cô không phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn hay các hóa đơn thường ngày, điều mà nhiều người xem là khó tin trong bối cảnh chi phí sống ngày càng tăng.

Đó là Sarah, được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản @sarahmonaco99. Cô cho biết mình đang làm việc và sinh sống trên một chiếc du thuyền sang trọng, nơi toàn bộ chi phí sinh hoạt đều được công ty chi trả. Nhờ đó, gần như toàn bộ tiền lương cô nhận được đều có thể tiết kiệm để mua nhà.

Cuộc sống trên du thuyền mang lại những lợi ích mà nhiều công việc thông thường khó đạt được. “Chỗ ở, ba bữa ăn mỗi ngày, đồ dùng vệ sinh cá nhân, chi phí di chuyển đến và rời khỏi thuyền, tất cả đều được bao. Trong 2 năm qua, tôi không phải chi tiền cho bất kỳ khoản sinh hoạt nào”, cô nói.

Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, sớm mua được nhà.

Nhờ không phải gánh các chi phí cố định, Sarah nhanh chóng tích lũy được khoản tiền đáng kể. Cô cho biết ngay trong mùa làm việc trọn vẹn đầu tiên, khi mới 24 tuổi, cô đã tiết kiệm đủ tiền để đặt cọc mua một căn hộ riêng. Trong khi đó, nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn đang làm việc theo giờ hành chính và phải mất nhiều năm mới có thể dành dụm được khoản tiền tương tự.

Sarah khẳng định cô không chia sẻ câu chuyện để khoe khoang mà vì bản thân vẫn cảm thấy khó tin trước những gì mình đạt được: “Tôi thực sự không nghĩ điều đó lại là sự thật. Nhưng công việc này đã thay đổi cuộc sống của tôi” .

Giải thích về cách bước chân vào ngành công nghiệp du thuyền, Sarah cho biết nhiều người thường tìm cơ hội thông qua các nền tảng tuyển dụng chuyên ngành như Yotspot, Bluewater hoặc Saltwater Agency. Theo cô, các vị trí cấp thấp không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất là sự sẵn sàng học hỏi và tinh thần làm việc chăm chỉ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cơ hội vừa làm việc vừa du lịch khắp thế giới, trong khi một số khác đặt câu hỏi về thực tế công việc trên tàu. Một người dùng hài hước bình luận rằng họ chắc chắn sẽ thử công việc này nếu không phải ở nhà chăm mèo.

Sarah cũng chia sẻ các trải nghiệm “khó tin” khi phục vụ những vị khách siêu giàu trên du thuyền. Trong một bài đăng khác, cô xếp hạng những tình huống đáng nhớ nhất mà mình từng chứng kiến.

Tình huống được cô chấm điểm 11/10 xảy ra khi một vị khách yêu cầu thuyền chạy vào lúc nửa đêm vì cho rằng bầu trời đầy sao “không đủ sáng”. Thuyền trưởng bị đánh thức lúc 0h và con tàu phải di chuyển suốt 2 tiếng đồng hồ, dù cuối cùng bầu trời vẫn không thay đổi.

Nhiều người dùng mạng xã hội kinh ngạc trước lối sống xa hoa của giới siêu giàu. (Ảnh: Getty Images)

Một trải nghiệm khác được Sarah chấm 10/10 liên quan đến lượng thực phẩm xa xỉ trị giá tới 4.000 bảng Anh (140 triệu đồng) được đặt cho chuyến thuê thuyền kéo dài 5 ngày, bao gồm thịt bò Wagyu, nấm truffle tươi và ba loại trứng cá muối. Điều đáng nói là các vị khách hầu như không động đến số thực phẩm này và để lại toàn bộ khi rời tàu.

“Chúng tôi đã ăn như vua suốt cả tuần sau đó”, cô kể lại.

Ngoài ra, Sarah tiết lộ rằng đoàn làm việc từng được một triệu phú tặng 11.000 bảng Anh (386 triệu đồng) chỉ vì ông cho rằng các nhân viên du thuyền "có vẻ đang cần số tiền đó”. Một vị khách khác phàn nàn rằng nước biển Địa Trung Hải “quá xanh” và hỏi liệu có thể tìm nơi nào có màu nước “thú vị hơn” hay không.

Những câu chuyện hậu trường này khiến cư dân mạng kinh ngạc trước lối sống xa hoa của giới siêu giàu. Trong phần bình luận, nhiều người bày tỏ mong muốn được trải nghiệm công việc tương tự. Một người viết: “Những ly đồ uống này trông thật tuyệt”, trong khi người khác đặt câu hỏi trực tiếp: “Làm thế nào để tôi có được công việc này?”.

Câu chuyện của Sarah cho thấy một lựa chọn nghề nghiệp ít được biết đến nhưng có thể mang lại trải nghiệm độc đáo, vừa làm việc, vừa khám phá thế giới mà gần như không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt, điều mà nhiều người vẫn xem là giấc mơ khó đạt được.