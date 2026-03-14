Lập trình viên 32 tuổi đột tử nhưng vẫn nhận tin nhắn công việc: Bản "hợp đồng nô lệ" vắt kiệt sức, camera ghi lại thời khắc cuối đời xót xa

Ngày 29/11/2025, lập trình viên 32 tuổi Cao Quảng Huy bất ngờ ngã quỵ tại nhà. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, anh không qua khỏi. Đến ngày 19/12, vợ anh là Dương Hoa Tư (29 tuổi) đã nộp hồ sơ xin công nhận tai nạn lao động thông qua công ty nơi chồng làm việc.

Đến ngày 14/2/2026, người vợ cho biết cô đã nhận được quyết định công nhận tai nạn lao động đối với chồng quá cố.

Sau khi chết vẫn nhận tin nhắn đốc thúc tiến độ

Theo trang tin Knews, sáng hôm xảy ra sự việc, Cao Quảng Huy bất ngờ phát bệnh. Từ lúc ngã quỵ, kêu cứu đến khi được tuyên bố tử vong lâm sàng chỉ diễn ra trong vòng vài giờ.

Nguyên nhân tử vong được xác định là ngừng tim, ngừng hô hấp, nghi liên quan đến hội chứng Adams-Stokes (một dạng thiếu máu não do tim). Dương Hoa Tư cho biết cô đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chồng cao gần 1m90 đột ngột ngã gục trong thang máy và không bao giờ đứng dậy được nữa.

Nguời chồng ngã gục trong thang máy

Điều khiến nhiều người xót xa là khi Cao Quảng Huy đang được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), điện thoại của anh vẫn liên tục nhận tin nhắn từ khách hàng.

Vào lúc 10h48 sáng, khách hàng đã thêm anh vào một nhóm chat công việc để xử lý vấn đề kỹ thuật, trong khi anh đang nằm trong ICU.

Đến 21h09 tối, khách hàng tiếp tục nhắn thông báo lô hàng trong ngày kiểm tra không đạt và yêu cầu sáng thứ Hai phải xử lý nhiệm vụ gấp. Thời điểm đó, Cao Quảng Huy đã qua đời được 8 tiếng. Điện thoại của anh khi đó vẫn dừng ở trang công việc của công ty.

Dù đã được gọi cấp cứu ngay sau đó nhưng người chồng không qua khỏi

Sau khi chồng đột tử, Dương Hoa Tư quyết định lên tiếng công khai vụ việc. “Đây không phải trường hợp cá biệt. Tôi muốn mọi người biết anh ấy tên là Cao Quảng Huy. Tôi chỉ muốn đòi lại sự tôn trọng và một sự công bằng cho anh ấy”, cô nói.

Những điều khoản "hợp đồng nô lệ" của công ty

Theo lời người vợ, chồng cô thường xuyên làm việc với cường độ cực cao. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thời gian anh tỉnh táo ở nhà có khi chưa đến 2 tiếng. Trước khi xảy ra sự việc, anh luôn trong trạng thái kiệt sức, còn tài khoản WeChat cá nhân gần như bị công việc chiếm trọn.

Một số đồng nghiệp cũ cũng cho biết “tăng ca vô hình” là tình trạng phổ biến trong đội ngũ lập trình viên của công ty.

Đặc biệt, trong hợp đồng lao động giữa công ty và Cao Quảng Huy có điều khoản: Công ty có quyền kéo dài thời gian làm việc theo nhu cầu sản xuất và công việc; người lao động không được từ chối yêu cầu tăng ca nếu không có lý do chính đáng.

Luật sư Lý Hoa Bình, cố vấn pháp lý của Tổng Công hội Thượng Hải, cho rằng điều khoản này vi phạm quy định pháp luật.

Theo luật lao động Trung Quốc, người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ, và việc ép buộc tăng ca có thể bị xem là cưỡng bức lao động.

Ngoài ra, hợp đồng ghi mức lương vị trí 11.800 NDT (khoảng 45 triệu đồng), nhưng lương cơ bản chỉ 3.000 NDT (khoảng 11,5 triệu đồng) và được dùng làm căn cứ tính tiền tăng ca. Theo luật sư, cách tính này cũng không đúng quy định vì tiền làm thêm giờ phải dựa trên toàn bộ mức lương thực tế, nếu không người lao động sẽ nhận tiền tăng ca thấp hơn cả tiền công bình thường.

Cặp vợ chồng sinh sau năm 1990 đã cùng nhau bươn chải gần 7 năm ở Quảng Châu để mua được một căn hộ nhỏ rộng hơn 70 m². Trong căn nhà ấy, nhiều kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn như ngày Cao Quảng Huy còn sống. Chiếc xích đu anh tự tay lắp cho vợ vẫn treo ở góc nhà, còn những thực đơn mà Dương Hoa Tư từng cẩn thận chuẩn bị cho chồng cũng vẫn được giữ lại. Tất cả đồ đạc, vật dụng trong nhà gần như không thay đổi, như thể người đàn ông ấy chỉ vừa rời đi và chưa kịp quay trở về.

Sau nhiều tháng chờ đợi, Dương Hoa Tư đã nhận được quyết định công nhận tai nạn lao động do Cục Nhân lực và An sinh xã hội quận Hoàng Phố (TP Quảng Châu) ban hành.

Văn bản nêu rõ: “Sau khi xem xét thời gian làm việc, vị trí công việc cùng các bằng chứng liên quan, cơ quan chức năng xác định trường hợp tử vong của Cao Quảng Huy phù hợp với Điều 15, khoản 1 của “Quy định về bảo hiểm tai nạn lao động”, do đó được coi là tai nạn lao động.”

Nguồn: Sina