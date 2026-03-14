6.600 thiên thể kỳ lạ hé lộ vì sao Trái Đất sống được

Theo Live Science, một cuộc di cư hàng loạt của hàng ngàn "bản sao" Mặt Trời đã được phát hiện bởi kính viễn vọng không gian Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Hành trình này có thể giúp một số trong chúng sở hữu các hành tinh giống Trái Đất trong tương lai.

Các ngôi sao giống Mặt Trời trong Ngân Hà đã liên tục di cư hàng tỉ năm qua - Ảnh minh họa: NAOJ

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi các nhà thiên văn học Daisuke Taniguchi đến từ Đại học Tokyo Metropolitan (Nhật Bản) và Takuji Tsujimoto của Đài quan sát Thiên văn Quốc gia Nhật Bản (NAOJ) đã phát hiện ra các "bản sao" Mặt Trời nói trên, với 6.600 ngôi sao, có tuổi, nhiệt độ, thành phần và trọng lực bề mặt tương tự như sao mẹ của chúng ta.

Các ngôi sao này đều thuộc thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta và cho thấy những dấu hiệu rõ rệt của một cuộc "di cư" quy mô lớn từ vùng trung tâm đông đúc của thiên hà ra khu vực phía ngoài yên tĩnh hơn trong hàng tỉ năm.

Cuộc di cư này được thúc đẩy bởi cấu trúc thanh chắn của thiên hà, là cấu trúc trung tâm có mật độ sao và khí gas dày đặc, điều phối chuyển động của vật chất bên trong thiên hà.

Mặt Trời có thể từng trải qua hành trình tương tự và điều đó rất quan trọng với Trái Đất.

Nếu hệ Mặt Trời trú ngụ ở trung tâm thiên hà, tất cả các hành tinh của hệ sẽ phải hứng chịu thường xuyên bức xạ khủng khiếp từ các siêu tân tinh và các dạng sự kiện giải phóng năng lượng khác, bởi mật độ sao ở khu vực quá cao.

Điều này chắc chắn là có hại cho sự sống. Vì vậy, việc Mặt Trời di cư và yên vị ở khu vực bên ngoài yên tĩnh của Ngân Hà đã tạo điều kiện cho sự sống Trái Đất được sinh ra và tiến hóa một cách an toàn hơn.

Các phát hiện trên đã giúp làm rõ hơn vai trò của thanh chắn trong các thiên hà xoắn ốc, đồng thời tiết lộ tuổi của thanh chắn Ngân Hà là khoảng 4-6 tỉ năm.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy & Astrophysics.