Hành tinh "hai mặt" đem lại tin vui lớn về sự sống ngoài Trái Đất

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi giáo sư vật lý thiên văn Amri Wandel từ Đại học Hebrew Jerusalem (Israel) đã nhắm vào các hành tinh bị khóa thủy triều với sao mẹ và đem đến tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài Trái Đất.

Khóa thủy triều là tình trạng một thiên thể nhỏ nằm quá gần thiên thể lớn hơn, tương tác hấp dẫn khiến chúng luôn hướng một mặt về phía thiên thể lớn, giống như cách Mặt Trăng bị khóa thủy triều với Trái Đất.

Đối với các hành tinh, việc luôn hướng một mặt về phía sao mẹ khiến chúng chia làm 2 nửa: Một bán cầu luôn là ban ngày, cực nóng; bán cầu còn lại luôn chìm trong đêm tối và có nhiệt độ thấp hơn rất nhiều.

Một hành tinh có hai mặt ngày - đêm khác biệt do bị khóa thủy triều với sao mẹ - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Hành tinh bị khóa thủy triều thường nằm quá gần sao mẹ, nên thường bị loại bỏ ngay khi xét đến khả năng tồn tại sự sống.

Nhưng nhóm nghiên cứu đã thử sử dụng một mô hình khí hậu phân tích để tính toán các mô hình phân bố nhiệt độ trên bề mặt của các hành tinh bị khóa thủy triều.

Họ cũng đối chiếu với các quan sát thực tế của kính viễn vọng không gian James Webb, vốn đã tiết lộ hơi nước trên các siêu Trái Đất bị khóa thủy triều quanh các sao lùn đỏ.

Bài công bố trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal chỉ ra rằng nhiệt từ mặt ban ngày luôn được chiếu sáng có thể truyền qua khí quyển và làm ấm các phần mặt ban đêm.

Ở một số vùng, nhiệt lượng này có thể giữ nhiệt độ trên điểm đóng băng của nước, giúp nước lỏng tồn tại, kèm theo đó là cơ hội cho sự sống.

Nghiên cứu này cũng khám phá các hành tinh nằm ngoài ranh giới của "vùng sự sống" truyền thống và khẳng định khả năng nước lỏng tồn tại bên dưới lớp băng dày, giống như những gì khoa học vẫn nghi ngờ ở các thế giới băng giá xa xôi của hệ Mặt Trời như Europa hay Enceladus.

Trong những môi trường này, các hồ nước giữa các tảng băng hoặc sự tan chảy bên dưới lớp băng có thể tạo ra các túi nước lỏng bên dưới bề mặt đóng băng.

Nhìn chung, kết quả này cho thấy quyết định loại một số hành tinh quá nóng hay quá lạnh khỏi danh sách "thế giới sự sống tiềm năng" nên được thu hồi. Đó là một tin vui, vì khả năng chúng ta tìm thấy sinh vật ngoài hành tinh sẽ tăng thêm đáng kể.