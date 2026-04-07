Cầm dao xông vào quán bar, tên cướp hét lên "đưa tiền đây" và cái kết bất ngờ

Một vụ cướp hy hữu vừa xảy ra vào ngày 31/3 đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Cụ thể một người đàn ông trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm và cầm dao rựa bất ngờ xông vào quán bar La Barraca de la Abuela tại Malaga (Tây Ban Nha), lớn tiếng đe dọa: "Đưa tiền đây!".

Tuy nhiên, các nhân viên lại tưởng đây chỉ là trò đùa của khách quen nên tỏ ra khá bình thản, thậm chí còn cười cợt và phớt lờ yêu cầu. Một người còn chạm vào con dao rồi đùa rằng đó chỉ là đồ giả.

Không khí càng trở nên "khó tin" khi có người vừa cười vừa hỏi ngược lại tên cướp: "Giờ muốn lấy tiền à? Hay để gọi cảnh sát nhé?".

Điều thú vị camera giám sát, kẻ này sau đó vung dao, đập mạnh xuống quầy để thị uy, yêu cầu mọi người nghiêm túc. Dù vậy, phản ứng của các nhân viên vẫn không thay đổi. Ngay cả khi hắn chĩa dao vào cổ một người, họ vẫn cho rằng không có gì nguy hiểm, thậm chí còn trêu rằng lưỡi dao đã bị mẻ. Cuối cùng, tên cướp đành bỏ đi tay không, theo Metro.

Câu chuyện trở nên hài hước khi các nhân viên nhận ra người này đã gây ra hàng loạt vụ tương tự tại khu Las Lagunas và bị bắt giữ trên bản tin thời sự địa phương thì các nhân viên mới nhận ra đó là một vụ cướp thật.

Một nhân viên chia sẻ: "Khi hắn bước vào quầy, cả khách lẫn nhân viên đều nghĩ đó là trò đùa nên cười nhạo, không ai tin hắn thực sự đi cướp".