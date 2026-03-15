Gần 20 tên cướp ập vào tiệm kim hoàn ở California, trong 70 giây lấy đi số trang sức trị giá 1,7 triệu USD

Một nhóm cướp táo tợn tại Bắc California (Mỹ) đã biến một tiệm trang sức cao cấp ở thành phố Fremont thành “bãi chiến trường” chỉ trong hơn một phút, sau khi cướp đi số hàng hóa trị giá khoảng 1,7 triệu USD.

Đoạn video giám sát gây sốc do Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây cho thấy toàn bộ quá trình vụ cướp xảy ra ngày 18/6/2025 tại cửa hàng Kumar Jewelers ở Fremont. Theo nhà chức trách, đây là một vụ “đánh úp kiểu băng nhóm”.

Hình ảnh từ camera cho thấy một đoàn xe phanh gấp trước cửa tiệm, ngay sau đó gần hai chục nghi phạm đeo mặt nạ, mặc áo hoodie tối màu ồ ạt tràn vào bên trong như một đơn vị tác chiến.

Các đối tượng mang theo búa, cuốc và balô. Chỉ trong vài chục giây, chúng đập vỡ hàng loạt tủ kính trưng bày rồi nhanh chóng vơ vàng và kim cương bỏ vào túi. Theo ước tính của cơ quan chức năng, khoảng 75% đến 80% số hàng trong cửa tiệm đã bị lấy đi.

Nhà chức trách cho biết toàn bộ vụ cướp chỉ kéo dài khoảng 70 giây trước khi nhóm này tẩu thoát bằng những chiếc xe đã chờ sẵn, mang theo số trang sức trị giá gần 2 triệu USD. Đoạn video ban đầu được tờ East Bay Times thu thập.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, nhóm nghi phạm nhảy lên nhiều chiếc xe tẩu thoát bị đánh cắp rồi tách ra theo các hướng khác nhau. Do phương tiện đều là xe trộm cắp, hệ thống nhận diện biển số tự động không thể giúp cảnh sát xác định danh tính nghi phạm.

Trong hồ sơ tòa án, các công tố viên liên bang cho biết cảnh sát buộc phải lựa chọn chiếc xe để truy đuổi và đã bám theo một chiếc Acura màu đen. Chiếc xe này dẫn lực lượng chức năng vào cuộc rượt đuổi qua nhiều khu dân cư ở Fremont.

Trong quá trình bỏ chạy, tài xế chiếc Acura đã lái xe lấn sang làn đường ngược chiều, vượt các phương tiện khác, liên tục vượt đèn và biển dừng tại nhiều giao lộ, đồng thời đạt tốc độ khoảng 80 dặm/giờ khi lạng lách qua nhiều làn đường.

Sau đó, nhà chức trách đã bắt giữ bốn nghi phạm bị cho là có liên quan đến vụ cướp, gồm Afatupetaiki Faasisila, Jose Herrada-Aragon, Andres Palestino và Tom Parker Donegan. Tất cả đều khoảng 19 đến 20 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo hồ sơ do East Bay Times xem xét, hai nghi phạm Faasisila và Palestino hiện đã được tại ngoại trong khi vụ án vẫn đang chờ xét xử.

