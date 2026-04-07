Đem mèo nuôi 8 năm đi khám, kết quả chụp X-quang lật tẩy quá khứ không ngờ

Một cặp vợ chồng tại Denver (Colorado, Mỹ) đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra những bí mật tàn khốc về quá khứ của chú mèo cưng tên Hari sau gần một thập kỷ gắn bó. Tưởng rằng sự chậm chạp của Hari chỉ là dấu hiệu của tuổi già, nhưng sự thật đằng sau lại là một câu chuyện khác.

Sự việc bắt đầu vào năm ngoái khi cô Chelsea nhận thấy Hari có biểu hiện di chuyển khó khăn, thường xuyên đi khập khiễng và không còn nhanh nhẹn như trước. Được chồng của Chelsea cứu hộ từ một trại động vật vào tháng 9 năm 2017, Hari hiện được cho là khoảng 10 tuổi. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ đơn giản rằng các khớp xương của chú mèo bị cứng do tuổi tác hoặc bị bong gân thông thường.

Chú mèo Hari

Tuy nhiên, khi tình trạng đi khập khiễng không thuyên giảm sau một tuần dùng thuốc giảm đau, Chelsea đã quyết định đưa Hari đi chụp X-quang để kiểm tra kỹ hơn. Kết quả trả về từ bác sĩ thú y đã khiến cô hoàn toàn sụp đổ.

Hình ảnh phim chụp cho thấy trong cơ thể nhỏ bé của Hari có hai viên đạn súng hơi BB, một viên nằm ở chân sau bên phải và một viên nằm ngay vùng ngực. Kinh khủng hơn, kết quả chụp CT còn tiết lộ chân trước bên phải của Hari ngắn hơn chân trái do một vết gãy cũ không được điều trị từ trước khi được nhận nuôi. Các bác sĩ cũng tìm thấy nhiều vết gãy khác ở chân sau của chú mèo.

Chia sẻ với Newsweek, Chelsea nghẹn ngào cho biết cô đã khóc suốt quãng đường từ phòng khám về nhà. Cô không thể tin được rằng một chú mèo hiền lành và ngọt ngào như Hari lại từng bị bắn và hành hạ dã man khi chưa đầy 2 tuổi. Nỗi đau đớn mà con vật phải âm thầm chịu đựng trong suốt những năm qua khiến người chủ không khỏi xót xa.

Chú mèo từng bị bạo hành nghiêm trọng

Để bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ, Chelsea đang nỗ lực hết sức để Hari có một cuộc sống thoải mái nhất. Hiện tại, chú mèo đang được chăm sóc vô cùng chu đáo bởi gia đình mới của mình. Tại nhà, Hari được ưu tiên sử dụng giường sưởi, có sân chơi riêng đầy nắng và các bậc thang hỗ trợ leo trèo lên đồ nội thất.

Dù từng là nạn nhân của sự bạo hành, Hari vẫn giữ được tính cách vô cùng thân thiện. Chelsea chia sẻ rằng chú mèo vẫn tỏ ra rất "quyền lực" trước các em mèo nhỏ hơn trong nhà và luôn thích quấn quýt, làm nũng chủ mỗi khi họ làm việc. Câu chuyện của Hari như một lời nhắc nhở về sự kiên cường của động vật và tình yêu thương có thể chữa lành những vết sẹo sâu sắc nhất.

Nguồn: Newsweek