Ông bà dặn từ lâu: 5 thứ không nên đặt trong phòng khách - Giờ ngẫm mới thấy ĐÚNG

Trong một ngôi nhà, phòng khách luôn được xem là không gian quan trọng bậc nhất. Đây là nơi cả gia đình sinh hoạt, nghỉ ngơi, đồng thời cũng là chỗ tiếp khách, thể hiện nếp sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Chính vì vậy, nhiều gia đình đầu tư rất nhiều công sức để trang trí phòng khách sao cho đẹp mắt và sang trọng nhất có thể. Thế nhưng, ông bà xưa vẫn thường nhắc nhở con cháu rằng, dù nhà rộng hay hẹp, phòng khách cũng có những thứ không nên đặt. Nghe qua, nhiều người cho rằng đó là quan niệm cũ kỹ hay mê tín, nhưng thực tế, đằng sau những lời dặn dò ấy lại là kinh nghiệm sống tích lũy qua nhiều thế hệ, liên quan trực tiếp đến sự an toàn, sức khỏe và cảm giác thoải mái khi sinh hoạt hằng ngày.

Dưới đây là 5 thứ mà ông bà thường nhắc “đừng đặt trong phòng khách”, càng đọc càng thấy rất có lý.

1. Không đặt gương trong phòng khách

Gương là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, vì tiện lợi nên không ít người có thói quen đặt gương ngay phòng khách để soi nhanh trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, phòng khách vốn là nơi có ánh sáng mạnh và là khu vực sinh hoạt chung, khi đặt gương ở đây rất dễ gây ra sự khó chịu trong quá trình sử dụng. Ánh sáng chiếu vào gương sẽ phản xạ lại, tạo cảm giác chói mắt, lâu dần khiến mắt mỏi và đầu óc không thoải mái, đặc biệt là vào ban ngày.

Bên cạnh đó, phòng khách thường không quá rộng, việc đặt thêm gương lớn vừa chiếm diện tích, vừa làm không gian trở nên rối mắt. Với những gia đình có trẻ nhỏ, nguy cơ va chạm, đổ vỡ càng cao, tiềm ẩn rủi ro an toàn. Chính vì vậy, thay vì đặt gương trong phòng khách, nên bố trí gương ở phòng ngủ hoặc khu vực thay đồ sẽ hợp lý và an toàn hơn nhiều.

2. Không để đồ đạc linh tinh, tích trữ tạp vật

Ông bà vẫn nói, nhìn phòng khách có gọn gàng hay không là biết ngay nếp sống của một gia đình. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều nhà lại vô tình biến phòng khách thành nơi “tạm để đồ”, từ quà lưu niệm cũ, đồ trang trí đã hỏng, cho đến chai nhựa, thùng giấy với suy nghĩ để dành bán phế liệu.

Ban đầu chỉ là vài món nhỏ, nhưng càng để lâu, đồ đạc càng chất chồng, khiến phòng khách trở nên chật chội, bừa bộn và khó dọn dẹp. Điều đáng nói là những món đồ ấy phần lớn không còn giá trị sử dụng, số tiền thu lại khi bán cũng chẳng đáng là bao, nhưng lại khiến không gian sống lúc nào cũng trong trạng thái lộn xộn, bí bách.

Muốn phòng khách rộng rãi và dễ chịu hơn, cách tốt nhất là mạnh dạn loại bỏ những vật dụng không cần thiết. Phòng khách càng thoáng, tâm trạng của người sống trong đó cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

3. Không trưng bày đồ dễ vỡ hoặc quá quý giá

Phòng khách là nơi có tần suất di chuyển cao nhất trong nhà, từ sinh hoạt hằng ngày cho đến những lúc có khách ghé thăm. Vì muốn không gian thêm sang trọng, nhiều người bày biện các món đồ trang trí bằng thủy tinh, gốm sứ hoặc vật phẩm có giá trị cao. Tuy nhiên, chính những món đồ này lại tiềm ẩn nhiều bất tiện.

Chỉ cần một va chạm nhỏ trong lúc dọn dẹp hay trẻ con chạy nhảy, đồ vật rơi vỡ không chỉ gây tiếc của mà còn có thể dẫn đến tai nạn. Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, việc đặt đồ dễ vỡ trong phòng khách là điều nên tránh. Thay vào đó, phòng khách nên ưu tiên những món đồ đơn giản, bền chắc, vừa an toàn vừa dễ sử dụng lâu dài.

4. Không trải thảm lớn trong phòng khách

Thảm trải sàn nhìn qua có vẻ sang trọng, ấm áp và tăng tính thẩm mỹ cho không gian, nhưng với điều kiện sinh hoạt của nhiều gia đình hiện nay, thảm lại không phải lựa chọn lý tưởng. Phần lớn thảm trên thị trường đều sử dụng keo dán ở mặt đáy, dễ phát sinh mùi và ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà, đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm. Chưa kể, thảm rất dễ bám bụi, vụn thức ăn, lông thú cưng và vi khuẩn, trong khi việc vệ sinh lại vô cùng vất vả. Thảm lớn giặt khó, phơi lâu khô, nếu không làm sạch thường xuyên sẽ trở thành ổ chứa bụi bẩn. Vì vậy, với nhà ở bình thường, việc để sàn trống hoặc dùng thảm nhỏ dễ giặt sẽ thực tế và sạch sẽ hơn nhiều.

5. Không kê quá nhiều đồ nội thất dư thừa

Ông bà xưa luôn khuyên rằng, phòng khách nên “thoáng mà gọn”, không cần bày biện quá nhiều thứ. Thế nhưng ngày nay, không ít người chạy theo xu hướng, mua thêm đủ loại nội thất với danh nghĩa trang trí, từ tủ lớn, bàn phụ cho đến ghế lười, dù không gian phòng khách vốn đã không rộng.

Khi đồ đạc quá nhiều, phòng khách không những trở nên chật chội mà còn khó lau dọn, dễ phát sinh góc khuất bám bụi. Nhiều món nội thất mua về giá không rẻ nhưng sử dụng rất ít, chủ yếu chỉ chiếm chỗ. Thực tế cho thấy, càng tối giản đồ đạc, phòng khách càng rộng rãi, sáng sủa và tiện sinh hoạt hơn.

Theo Toutiao