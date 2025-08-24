Ô tô lao xuống kênh, người dân đập cửa cứu 2 vợ chồng mắc kẹt

Người dân địa phương đã nhảy xuống sau khi nhìn thấy chiếc xe sedan lao xuống kênh Savarnabhumi ở Samut Prakan, Thái Lan, vào 21/8.

Ô tô lao xuống kênh, người dân đập cửa cứu 2 vợ chồng mắc kẹt

Họ bơi về phía chiếc xe đang chìm và thấy những người trong xe đang tuyệt vọng đập vào cửa sổ. Họ đập vỡ kính và kéo những người trên xe đến nơi an toàn.

Người dân nhảy xuống nước cứu hai vợ chồng mắc kẹt trong ô tô.

Đoạn clip cho thấy những người dân địa phương đưa cặp vợ chồng trở lại bờ. Cặp đôi, trong độ tuổi từ 70 đến 80, bị thương nhẹ và được đưa đến Viện Y khoa Chakri Naruebodindra để điều trị.

Các sĩ quan từ đồn cảnh sát quận Bang Phli cho biết vụ việc xảy ra lúc 5h30 chiều giờ địa phương.

Con gái của cặp vợ chồng cho biết: "Họ đã đâm vào một xe cứu thương trên đường về nhà sau một cuộc hẹn với bác sĩ. Họ đang lái xe đến đồn cảnh sát Bang Phli để giải quyết sự việc nhưng xe của họ đã rơi xuống kênh. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra hoặc làm thế nào chiếc xe đến đó".

Nhân viên cứu hộ Phirom Kaewsamlee cho biết anh đang lái xe gần khu vực này khi được thông báo về vụ tai nạn.

Ông đã phản ứng khẩn cấp nhưng phát hiện cặp đôi đã được người qua đường cứu. Các thợ lặn sau đó đã vớt được chiếc xe bị chìm của họ.