Đang cùng nhau uống rượu vui vẻ, con rể buông lời cợt nhả, liền bị mẹ vợ tấn công bằng dao

Mới đây, một sự việc hi hữu đã xảy ra ở Thái Lan, khiến nhiều người cảm thấy vừa bất bình vừa khó hiểu.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra hôm Chủ nhật, 17/8 vừa qua tại huyện Sri Narong, tỉnh Surin, thuộc vùng Isaan của Thái Lan. Một đội cứu hộ địa phương đã được gọi đến một ngôi nhà ở đây để sơ cứu cho một người đàn ông Thái Lan và đưa anh ta đến bệnh viện.

Người đàn ông, với danh tính chưa được tiết lộ, được phát hiện nằm bất tỉnh với nhiều vết thương trên đầu. Người đã tấn công anh ta chính là mẹ vợ anh ta, năm nay 61 tuổi. Người phụ nữ khi đó vẫn tức giận và tiếp tục mắng chửi anh ta bằng những lời lẽ bức xúc nhất ngay cả sau khi đội cứu hộ đến. Bà cáo buộc chính con rể đã có những lời nói vượt quá giới hạn mẹ con với mình.

Người con rể được đưa đi cấp cứu sau khi bị mẹ vợ tấn công.

"Đồ tồi! Mày đã lấy con gái tao rồi mà còn dám ăn nói xằng bậy như vậy hả?" Người phụ nữ sau đó nói với các phương tiện truyền thông rằng bà đã tấn công con rể vì đã có những lời nói và hành động không đúng mực.

Người phụ nữ kể lại rằng hôm đó, bà, con gái và con rể đang cùng nhau ăn uống thì con rể bà đột nhiên đưa ra lời đề nghị khiếm nhã, khiến bà vô cùng tức giận.

Người con rể hôn vợ trước truyền thông để khẳng định tình cảm tốt đẹp.

Người đàn ông được cho là đã tiến lại gần mẹ vợ và định ôm bà, nhưng bà tránh ra và bất ngờ dùng dao tấn công ông ta. Hàng xóm được cho là đã ủng hộ người phụ nữ, cho biết trước đó họ đã nghe thấy người đàn ông này từng có hành vi không đúng mực với mẹ vợ nhưng không ngờ lần này anh ta lại dám hành động như vậy.

Người dân địa phương đồng tình rằng hành vi của người con rể là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công. Vì chỉ bị thương nhẹ nên hôm sau, ngày 18 tháng 8, người đàn ông đã được xuất viện và trả lời phỏng vấn báo chí. Anh ta tự bào chữa, khẳng định do uống rượu nên anh ta đã có lời nói khiến mẹ vợ hiểu lầm. Anh ta cũng nói thêm rằng tình cảm vợ chồng của anh ta rất tốt và thậm chí còn hôn cô trước ống kính máy quay để chứng minh cho tuyên bố của mình. Các báo cáo không nêu rõ liệu người đàn ông này có ý định khởi kiện mẹ vợ vì đã khiến mình bị thương hay không.