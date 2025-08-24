Ô tô đang chạy trên cao tốc thì cửa bật mở, 1 cô gái rơi xuống đường, các tài xế hoảng loạn đánh lái

Mới đây, 1 vụ việc đã xảy ra tại Malaysia khiến những người đi đường không khỏi thót tim. Chỉ cần mất tập trung một chút nữa, họ có thể vô tình gây ra cái chết cho một người phụ nữ. Câu chuyện không chỉ là lời cảnh báo cho các tài xế khi điều khiển xe trên đường mà còn đặt ra những nghi vấn xung quanh câu chuyện bí ẩn.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết sự việc mới xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày Chủ nhật, 17/8 vừa qua trên đường cao tốc ở gần Sri Hartamas, Kuala Lumpur, Malaysia.

Hình ảnh do camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại cho thấy một chiếc ô tô đang chạy ở làn giữa của đường cao tốc thì cửa xe bỗng dưng bật mở và một cô gái từ bên trong đã rơi ra khỏi xe, va đập mạnh xuống mặt đường.

Một bên giày của người phụ nữ cũng bị văng ra. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những chiếc xe đằng sau phải vội vàng đánh lái để tránh không cán qua cô. Nạn nhân dường như nằm bất động và những người đi đường đã chạy tới để xem tình hình của cô.

Chiếc ô tô đang chạy với tốc độ cao thì người phụ nữ rơi ra khỏi xe.

Ngay sau khi trở nên viral từ hôm 17/8, đoạn video đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều người đã đưa ra những lời đồn đoán. Một số cho rằng người phụ nữ đã cãi nhau với người ở trong xe và trong lúc tức giận đã không kiềm chế được hành vi và nhảy xuống đường. Cũng có netizen thì cho rằng có thể nạn nhân đã bị bắt cóc và việc mở cửa xe nhảy xuống là cách duy nhất giúp cô thoát khỏi kẻ bắt cóc.

Các tài xế nhanh chóng đánh lái để tránh không cán qua người phụ nữ.

Trong khi đó, cảnh sát Malaysia chỉ đưa ra tuyên bố ngắn gọn, cho biết "Người phụ nữ ngã xuống đường và suýt bị một số phương tiện đâm phải". Ngoài ra, họ cũng nói thêm rằng họ chưa nhận được thêm các thông tin liên quan đến sự việc và vẫn đang điều tra thêm.

Một số cư dân mạng thì lên tiếng khen ngợi sự tập trung và phản ứng nhanh chóng của các tài xế trên đường khi đã kịp thời đánh lái để tránh không đâm vào nạn nhân. "Đó là lý do bạn luôn phải hết sức tỉnh táo và tập trung khi lái xe trên đường. Nếu bạn đâm vào cô gái thì hậu quả sẽ rất khó lường và bạn sẽ khó mà thoát khỏi rắc rối này", một người viết.