Nắng nóng siêu khắc nghiệt ở bang nước Mỹ, người ngã xuống đường cũng bị bỏng độ 3

Công nhân sửa chữa tuyến đường bị hư hại do nắng nóng tại Houston, Texas, Mỹ, ngày 27/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Suốt 3-4 tuần qua trong đợt nắng nóng kỷ lục, nhiều người đã bị bỏng chỉ vì ngã xuống đất.

“Chúng tôi rất bận trong hè và dù đã lường trước được việc sẽ xảy ra nhưng thực sự, số lượng bệnh nhân đến khám và mức độ nghiêm trọng của vết bỏng rất bất thường. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra lời giải thích nào thoả đáng”, Tiến sĩ Kevin Foster, Giám đốc dịch vụ bỏng tại Trung tâm Bỏng Arizona, cho biết.

Theo Tiến sĩ Kevin, 45 giường bệnh ở trung tâm điều trị bỏng đều đã kín chỗ và 1/3 bệnh nhân là những người bị bỏng chỉ vì ngã ra mặt đường. Thậm chí có bệnh nhân còn phải nằm trong phòng hồi sức tích cực ICU và một nửa trong số đó bị bỏng do ngã ra đất.

Các chuyên gia cho biết khu vực bao gồm bang Arizona đang nóng hơn bình thường. Điều đó có nghĩa là mặt đất có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai mà tiếp xúc trực tiếp da trần.

Mặt đường tại Mỹ chủ yếu dùng bê tông nhựa asphalt sẫm màu. Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào, màu sẫm của mặt đường càng khiến nó hấp thụ ánh sáng và nóng lên. Không chỉ vậy, đây là một vật liệu dày và giữ nhiệt lâu.

Một số nghiên cứu cho thấy vào một ngày nắng nóng, nhiệt độ đo được trên nhựa đường có thể cao hơn nhiệt độ không khí từ 5 đến 15 độ C. Ngày 19/7, Arizona ghi nhận nhiệt độ không khí lên tới 48 độ C, trong khi thành phố Phoenix báo cáo 6 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 46 độ C.

“Nhiệt độ của mặt đường bê tông và vỉa hè ở Arizona vào một ngày nắng hay buổi chiều mùa hè đôi khi có thể lên tới 82 độ C, nghĩa là nó chỉ ở dưới mức nước sôi một chút. Thực sự mức nhiệt đó rất nguy hiểm. Chỉ mất một phần giây để lại vết bỏng khá sâu. Đối với những người mà nằm trên vỉa hè từ 10 đến 20 phút thì da bị phá hủy hoàn toàn, có thể bỏng độ 3. Đây là những chấn thương thực sự nghiêm trọng”, Tiến sĩ Kevin giải thích.

Một bệnh nhân bị bỏng độ ba sẽ cần phải phẫu thuật nhiều lần và phải nằm viện hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Họ cũng cần điều trị tái tạo và quá trình này kéo dài mấy năm.

Ngày 24/7, hơn 35 triệu người dân Mỹ đã được cảnh báo đợt sóng nhiệt lan khắp miền Tây nước Mỹ. Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia, hơn 5.000 kỷ lục nhiệt đã bị phá vỡ tại Mỹ trong 30 ngày qua.

Bác sĩ Frank LoVecchio, phụ trách phòng cấp cứu tại Trung tâm Y tế Valleywise Health ở Phoenix, cho biết ông đã điều trị cho một số người bị bỏng trong đợt nắng nóng này.

“Tùy thuộc vào vị trí họ ngã, nếu họ quỳ gối trên đường nhựa và ngoài trời nắng, thì chỉ mất vài phút để bị bỏng. Chúng tôi chứng kiến điều đó khá thường xuyên”, bác sĩ LoVecchio nói.

LoVecchio cho biết ông đã điều trị cho một bệnh nhân lớn tuổi bị ngã khỏi xe lăn. Gần như ngay lập tức bà bị bỏng cả chân. Một số người bị bỏng vì không có nhà ở nên ngủ hoặc nghỉ ngơi trên vỉa hè. Bác sĩ LoVecchio cũng phải chăm sóc những bệnh nhân phải làm việc ngoài trời nắng nóng. Một số kiệt sức hoặc mất nước, bất tỉnh và bị bỏng do nằm trên mặt đất. Một trong những bệnh nhân mà bác sĩ điều trị bị ngã xuống nền bê tông khi làm vườn. Ông bị bỏng ở nhiều chỗ và phải ghép da trên một số bộ phận cơ thể.

Tiến sĩ Kevin cho hay mặc dù ai cũng có thể bị ngã, nhưng những người có xu hướng bị ngã và bị bỏng thường xuyên hơn là những người lớn tuổi mắc các bệnh lý khiến họ đi không vững hoặc bất tỉnh.

Theo Tiến sĩ Rena Carlson, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Thú y Mỹ, động vật cũng có thể bị bỏng khi đi trên bê tông hoặc nhựa đường nóng. “Phòng ngừa là chìa khóa. Giữ mèo trong nhà và khi bạn phải dắt chó đi dạo, hãy dắt chúng ra ngoài vào sáng sớm hoặc tối muộn”, bà Rena khuyến cáo.

Tiến sĩ Rena cho biết mặc dù chó cần ra ngoài để giải tỏa trong cái nóng trong ngày, nhưng hãy đảm bảo rằng con vật ở trên cỏ càng nhiều càng tốt. Ủng dành cho chó có thể giúp cách nhiệt và bảo vệ bàn chân.