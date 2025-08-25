Đứng quay phim ở thác nước, YouTuber bị nước cuốn trôi

Một YouTuber 22 tuổi đến từ Berhampur, Odisha, Ấn Độ, đã mất tích do bị dòng nước mạnh cuốn trôi khi đang quay phim gần thác Duduma ở quận Koraput vào chiều 23/8.

Đứng quay phim ở thác nước, YouTuber bị nước cuốn trôi

Các quan chức cho biết YouTuber này là Sagar Tudu. Người này đã đến Koraput cùng bạn của mình laf Abhijit Behera để tạo nội dung video cho kênh YouTube về các điểm du lịch địa phương. Sự cố xảy ra khi anh đang quay cảnh quay bằng máy bay không người lái gần mép thác nước, Prameya News đưa tin.

YouTuber bị nước lũ cuốn trôi.

Đoạn clip lan truyền cho thấy YouTuber bị mắc kẹt trên một tảng đá giữa dòng nước chảy xiết, trong khi người dân và du khách cố gắng cứu anh. Tuy nhiên, dòng nước đã cuốn anh đi trong chớp mắt, khiến nhiều người chứng kiến bật khóc tại hiện trường.

Theo báo cáo, dòng nước dâng cao đột ngột, do việc xả nước từ đập Machakunda sau trận mưa lớn ở vùng Lamtaput đã dẫn đến mực nước dâng cao nguy hiểm trong khu vực. Chính quyền đã ban hành cảnh báo trước cho người dân hạ lưu khi xả lũ.

Chính quyền địa phương, bao gồm cảnh sát Machakunda và lực lượng cứu hỏa, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, YouTuber này vẫn chưa được tìm thấy, trong khi các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được tiến hành, báo cáo cho biết thêm.