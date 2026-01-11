Ô nhiễm không khí lên ngưỡng tím, mở rộng ra Bắc Ninh, Phú Thọ

Hệ thống quan trắc không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng bao trùm 6 tỉnh/thành phố miền Bắc sáng nay gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Như vậy, phạm vi ô nhiễm không khí ở miền Bắc có xu thế mở rộng hơn những ngày qua.

Mức độ ô nhiễm cũng nghiêm trọng hơn. Tại Hà Nội, điểm đo ở cổng Parabol Đại học Bách Khoa Hà Nội sáng nay lên ngưỡng tím (AQI từ 201-300, rất có hại cho sức khoẻ mọi người). Hai điểm đo còn lại ở đường Nguyễn Văn Cừ và Công viên Thanh Xuân cũng ở cuối ngưỡng đỏ.

Hưng Yên tiếp tục là điểm nóng ô nhiễm khi điểm đo tại Sở Nông nghiệp và Môi trường trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến thường xuyên ghi nhận ô nhiễm ở ngưỡng tím vào buổi sáng những ngày qua.

Ô nhiễm không khí phổ biến ở ngưỡng đỏ và ngưỡng tím trong sáng nay tại nhiều tỉnh/thành phố miền Bắc. Nguồn: ứng dụng quan trắc không khí VN Air của Cục Môi trường.

Thái Nguyên cũng là địa phương thường xuyên hứng chịu ô nhiễm không khí. Sáng nay 2/3 điểm đo trên ứng dụng của Cục Môi trường lên ngưỡng tím, đáng lưu ý điểm đo tại Sân vận động Gang Thép ở cuối ngưỡng tím, gần lên mức nguy hại (mức cao nhất trong ô nhiễm không khí với khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà).

Ô nhiễm không khí tại Bắc Ninh sáng nay cũng dao động phổ biến từ cuối ngưỡng đỏ lên đầu ngưỡng tím, Phú Thọ, Hải Phòng cũng ô nhiễm ở ngưỡng đỏ.

Trên ứng dụng AirVisual lúc 7h15 sáng nay, Hà Nội leo lên vị trí ô nhiễm thứ hai thế giới, chỉ sau thành phố Dhaka của Bangladesh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tiếp xúc với các chất ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương da, bệnh về mắt, đồng thời tác động đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Bộ Y tế khuyến nghị người dân trong những ngày ô nhiễm không khí ở mức xấu từ 151 đến 200 , người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời, lựa chọn thời điểm ít ô nhiễm để làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay cho xe máy; xe đạp được khuyến khích để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm.

Người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh về hô hấp và tim mạch được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý.

Với AQI ở mức rất xấu từ 201 đến 30 0 , mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế tối đa. Các gia đình sống gần khu vực ô nhiễm cần đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Việc sử dụng khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn được khuyến nghị.

Khi AQI ở mức nguy hại từ 301 đến 500 , tất cả các hoạt động ngoài trời nên được tránh. Người dân cần chuyển sang các hoạt động trong nhà và đảm bảo đóng kín cửa sổ, cửa ra vào.

Đối với trẻ em tại các trường học, cần cân nhắc cho nghỉ học nếu tình trạng không khí ở mức nguy hại kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Trong trường hợp phải đi học, cần điều chỉnh thời gian học và hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Trước thực trạng ô nhiễm không khí kéo dài ở miền Bắc, Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra nhiệm vụ diễn tập và vận hành hệ thống ứng phó khẩn cấp khi môi trường không khí ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông khẩn cấp khi VN_AQI ≥ 300 trong 03 ngày liên tiếp qua ứng dụng di động và truyền hình địa phương.